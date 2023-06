Asian Fencing Championships: ଇତିହାସ ରଚିଲେ ଭବାନୀ ଦେବୀ, ପ୍ରଥମ ଥର ପଦକ ଜିତିଲା ଭାରତ

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଇତିହାସ ରଚିଲେ ଭାରତୀୟ ଫେନ୍ସର ଭବାନୀ ଦେବୀ । ଚୀନ୍‌ର ବୁକ୍ସୀରେ ଚାଲିଥିବା ଏସିଆନ୍ ଚୀନ୍‌ର ୱକ୍ସିରେ ଚାଲିଥିବା ଏସୀୟ ଫେନସିଂ ଚାମ୍ପିଅନସିପ୍‌ର ମହିଳା ଇଭେଣ୍ଟରେ ଭବାନୀ ଦେବୀ ବ୍ରୋଞ୍ଜ ପଦକ ଜିତିଛନ୍ତି । ତେବେ ସେମିଫାଇନାଲ ମ୍ୟାଚରେ ଭବାନୀ ଦେବୀଙ୍କୁ ପରାଜୟର ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବ୍ରୋଞ୍ଜ ପଦକ ସହିତ ଭବାନୀ ଦେବୀ ଇତିହାସ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ । ଏହି ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଏହା ହେଉଛି ଭାରତର ପ୍ରଥମ ପଦକ ।

ସେମିଫାଇନାଲରେ ଭାବାନୀ ଦେବୀଙ୍କୁ ଉଜବେକିସ୍ତାନର ଚେନାବ ଡେବେକୋଭା ୧୪-୧୫ରେ ହରାଇଥିଲେ । କିନ୍ତୁ ଏହାପରେ ମଧ୍ୟ ଭବାନୀ ଦେବୀ ଭାରତ ପାଇଁ ପଦକ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିଥିଲେ । ଏହାପୁର୍ବରୁ ବିଶ୍ୱ ଚାମ୍ପିୟନ ଜାପାନର ମିସାକୀ ଏମୁରାଙ୍କୁ ୧୫-୧୦ରେ ହରାଇ ବଡ଼ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଘଟାଇଥିଲେ । ମିସାକାଙ୍କ ବିପକ୍ଷରେ ଭବାନୀ ଦେବୀଙ୍କ ଏହା ପ୍ରଥମ ବିଜୟ । ଏହା ପୁର୍ବରୁ ସମସ୍ତ ମୁକାବିଲାରେ ମିସାକା ବିଜୟୀ ହୋଇଥିଲେ ।

News Flash: Bhavani Devi knocks OUT World Championship medalist & 3rd seed Seri Ozaki of Japan 15-11 to advance into QF (Sabre) of Asian Fencing Championships.

➡️ Seri Ozaki was part of Bronze medal winning team in 2022 World Championships (Team event). pic.twitter.com/MB7DQgjalJ

