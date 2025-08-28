ପୁରୁଣା ଐତିହାସିକ କୋଠାରେ ଭୟଙ୍କର ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ, ନିଆଁରେ ଜୀଅନ୍ତା ଜଳି ମରିଗଲେ ଇତିହାସକାରଙ୍କ ଭଉଣୀ

ଐତିହାସିକ ପୁରୁଣା ଲଣ୍ଡନ କୋଠାରେ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ।

ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ: କଳା ହୋଇଗଲା ଆକାଶ। ହୁତୁହୁତୁ ହୋଇ ଜଳିଲା ଐତିହାସିକ ପୁରୁଣା ଲଣ୍ଡନ ହାଉସ୍।  ଆଉ ସବୁଠାରୁ ଦୁଃଖର କଥା ଏହା କି ଏହି ଭୟଙ୍କର ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଇତିହାସକାରଙ୍କ ଭଉଣୀ ଜୀବନ୍ତ ଜଳି ଦଗ୍ଧ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି।

ଘଟଣାଟି ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡର ନୈନିତାଲର ଘଟିଛି। ଯେଉଁଠାରେ ଏକ ଐତିହ୍ୟ କୋଠାରେ ଭୟଙ୍କର ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡରେ ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ପୋଲିସର ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ଏହି ଘଟଣାରେ ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିବା ମହିଳା ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଐତିହାସିକ ଏବଂ ପରିବେଶବିତ୍ ଡକ୍ଟର ଅଜୟ ରାୱତଙ୍କ ଭଉଣୀ ବୋଲି ଜଣାପଡିଛି।

ବୁଧବାର ରାତିରେ ମଲ୍ଲିତାଲ ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ଓଲ୍ଡ ଲଣ୍ଡନ ହାଉସ ନାମକ ଏକ କୋଠାରେ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟିଥିଲା। ବହୁ ଚେଷ୍ଟା ପରେ ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀ ସମେତ ଅନେକ ଏଜେନ୍ସି ଦଳ ରାତି ପ୍ରାୟ ୨ଟା ସମୟରେ ନିଆଁକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଥିଲେ।

କୋଠାରେ ଫସି ରହିଥିବା ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ତିନୋଟି ବିଭାଗର ୪୦ ରୁ ଅଧିକ କର୍ମଚାରୀ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିୟୋଜିତ ହୋଇଥିଲେ।

ଡାକ୍ତର ରାୱତ କହିଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କ ଭଉଣୀ ଶାନ୍ତା ବିଷ୍ଟ ନିଆଁରେ ପୋଡ଼ି ହୋଇ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ବୟସ ୮୨ ବର୍ଷ ଥିଲା। ଶାନ୍ତାଙ୍କ ପୁଅ ନିଖିଲ କିନ୍ତୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଅଛନ୍ତି।

କୋଠା ନିକଟରେ ଏକ ମୋବାଇଲ୍ ଫୋନ୍ ଦୋକାନ ଚଳାଉଥିବା ବିନୋଦ କୁମାର ବର୍ମାଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, ସେ ରାତି ପ୍ରାୟ ୧୦ଟାରେ ଧୂଆଁ ବାହାରୁଥିବାର ଦେଖିଥିଲେ, ଯାହା ପରେ ନିଆଁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା।

