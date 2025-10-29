ମୋମୋର ଜନ୍ମ କେଉଁଠି, କଣ ଏହାର ଇତିହାସ, କେମିତି ଭାରତକୁ ଆସି କରୁଛି ରାଜ୍, ଜାଣନ୍ତୁ…
ଭୁବନେଶ୍ଵର: ଆଜିକାଲି ଯୁବପିଢୀଙ୍କ ପ୍ରଥମ ପ୍ରିୟ ମୋମୋ । ମୋମୋ ନାଁ ଶୁଣିଲେ ସତେ ଯେମିତି ପାଟିରୁ ଲାଳ ବାହାରି ଆସେ । କିନ୍ତୁ କେବେ ଆପଣ ଭାବିଛନ୍ତି କି ମୋମୋ କଣ ବାସ୍ତବରେ ଭାରତୀୟ ଖାଦ୍ୟ । କେତେକଙ୍କ ମନରେ ପଶ୍ନ ଆସେ ଯେ, ମୋମୋ ନେପାଳ, ଚୀନ୍ ନା ତିବ୍ଦତର? କେଉଁ ଦେଶରେ ପ୍ରଥମେ ମୋମୋର ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲା?
ନେପାଳର ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ ଏବଂ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଶିଳ୍ପରେ ଏହା ନେପାଳରୁ ଉତ୍ପତ୍ତି ବିଷୟରେ ଦାବି କରାଯାଏ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠେ ଯେ କେଉଁ ଦେଶର ଇତିହାସ ସମର୍ଥନ କରେ। ବର୍ତ୍ତମାନ, ମୋମୋ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ମିଳୁଛି । ଷ୍ଟିମ୍ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଏହି ଖାଦ୍ୟ ଏବେ ଫ୍ରାଏ ଏବଂ ତନ୍ଦୁରୀ ମୋମୋ ରୂପରେ ମଧ୍ୟ ଉପଲବ୍ଧ। ଏବେ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ମୋମୋ ପ୍ରଥମେ କେଉଁ ଦେଶରେ ଉତ୍ପତ୍ତି ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଏହା ଭାରତରେ କିପରି ପହଞ୍ଚିଲା?
ଭାରତରେ ମୋମୋର ଇତିହାସ: ୧୯୬୦ ଦଶକରେ ମୋମୋ ଭାରତରେ ପହଞ୍ଚିବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା କାରଣ ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ତିବ୍ଦତୀୟ ଲୋକ ଭାରତରେ ପହଞ୍ଚି ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ବସତି ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ। ଏଥିରେ ଲଦାଖ, ଦାର୍ଜିଲିଂ, ଧର୍ମଶାଳା, ସିକିମ ଏବଂ ଦିଲ୍ଲୀ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ଏହି କାରଣରୁ ଏହି ସ୍ଥାନଗୁଡ଼ିକରେ ପ୍ରକୃତ ସ୍ୱାଦ ସହିତ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ମୋମୋ ଉପଲବ୍ଧ ହୋଇଥିଲା ବୋଲି କୁହାଯାଏ ।
ତିବ୍ବତ ମୋମୋ: ଏହା ମଧ୍ୟ ଦାବି କରାଯାଇଛି ଯେ କାଠମାଣ୍ଡୁର ଜଣେ ବ୍ୟବସାୟୀ ତାଙ୍କ ଭ୍ରମଣ ସମୟରେ ତିବ୍ଦତରୁ ମୋମୋର ରେସିପି ଭାରତ ଆଣିଥିଲେ। ଧୀରେ ଧୀରେ ଏହାର ଲୋକପ୍ରିୟତା ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ବ୍ୟାପିଗଲା ଏବଂ ଏହା ଲୋକଙ୍କ ପ୍ରିୟ ଖାଦ୍ୟ ହୋଇଗଲା। ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ, ସିକିମ୍, ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶ ଏବଂ ଆସାମରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ମୋମୋକୁ ଲୋକେ ପସନ୍ଦ କରିଥାନ୍ତି। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଭାବରେ, ଏହା ସିକିମ୍ ଏବଂ ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶର ସ୍ଥାନୀୟ ଖାଦ୍ୟରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ।
ଏଠାରେ ହୋଇଥିଲେ ପ୍ରଥମେ: ଐତିହାସିକମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଯେ ମୋମୋର ଉତ୍ପତ୍ତି ତିବ୍ଦତରେ ହୋଇଥିଲା। ମୋମୋ ପ୍ରଥମେ ଏଠାରେ ତିଆରି ହୋଇଥିଲା। ଏଠାକାର ଥଣ୍ଡା ପାଗ ଯୋଗୁଁ, ବାଷ୍ପଯୁକ୍ତ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବାର ଧାରା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ଉପାୟରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଖାଦ୍ୟ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗରମ ଏବଂ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିଥିଲା। ତିବ୍ବତୀ ଭାଷାରେ, ମୋମୋର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ବାଷ୍ପରେ ରନ୍ଧା ହୋଇଥିବା ରୁଟି କିମ୍ବା ଡମ୍ପଲିଂ।
ଚୀନର ମୋମୋ: କିଛି ଐତିହାସିକଙ୍କ ମତରେ ମୋମୋ ତିଆରି ପାଇଁ ପ୍ରେରଣା ଚୀନ୍ ଡମ୍ପଲିଂ ଡିସ୍ ଜିଆଓଜି ଏବଂ ବାଓଜିରୁ ଆସିଥିଲା। ଏହି ରେସିପି ତିବ୍ଦତରେ ପହଞ୍ଚିଲା ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲା। ଏହିପରି ମୋମୋ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଉଥିଲା। ଏହା ତିବ୍ଦତ ଏବଂ ନେପାଳ ଦେଇ ପଡ଼ୋଶୀ ଦେଶମାନଙ୍କରେ ପହଞ୍ଚିଲା। ନେପାଳରେ, ଏହାକୁ ସ୍ଥାନୀୟ ମସଲା ଏବଂ ଚଟଣି ସହିତ ପରିବେଷଣ କରିବାର ପରମ୍ପରା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା।