ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆକୁ ହରାଇ ଦିନିକିଆ ସିରିଜ୍ ଜିତିଲା ବାଂଲାଦେଶ!

ଢାକାର ଶେର-ଏ-ବାଂଲା ଜାତୀୟ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଖେଳାଯାଇଥିବା ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନିକିଆ ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆକୁ ୫ ଉଇକେଟ୍‌ରେ (ଡିଏଲଏସ୍ ପଦ୍ଧତିରେ) ପରାସ୍ତ କରି ବାଂଲାଦେଶ ଇତିହାସ ରଚିଛି। ଏହି ବିଜୟ ସହ ବାଂଲାଦେଶ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ବିପକ୍ଷରେ ଦିନିକିଆ ସିରିଜ୍ ଜିତିବାର ଗୌରବ ହାସଲ କରିଛି।

By Shiv Sankar Singh

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: କ୍ରିକେଟ୍ ଇତିହାସରେ ଏକ ନୂଆ ଅଧ୍ୟାୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ବାଂଲାଦେଶ। ଢାକାର ଶେର-ଏ-ବାଂଲା ଜାତୀୟ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଖେଳାଯାଇଥିବା ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନିକିଆ (ODI) ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆକୁ ୫ ଉଇକେଟ୍‌ରେ (ଡିଏଲଏସ୍ ପଦ୍ଧତିରେ) ପରାସ୍ତ କରି ବାଂଲାଦେଶ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ବିପକ୍ଷରେ ଦିନିକିଆ ସିରିଜ୍ ଜିତି ଇତିହାସ ରଚିଛି। ବର୍ଷା ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ଏହି ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ ବାଂଲାଦେଶକୁ ୪୧ ଓଭରରେ ୧୯୨ ରନ୍‌ର ବିଜୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ମିଳିଥିଲା, ଯାହାକୁ ଦଳ ମାତ୍ର ୩୫ ଓଭରରେ ୫ ଉଇକେଟ୍ ହରାଇ ଅତି ସହଜରେ ହାସଲ କରିନେଇଥିଲା।

ଏହି ଐତିହାସିକ ବିଜୟରେ ବାଂଲାଦେଶର ବୋଲର ଏବଂ ବ୍ୟାଟରମାନେ ଚମତ୍କାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ। ପ୍ରଥମେ ଟାସ୍କିନ୍ ଅହମ୍ମଦ, ମୁସ୍ତାଫିଜୁର ରହମାନ ଏବଂ ତନଭୀର ଇସଲାମଙ୍କ ଘାତକ ବୋଲିଂ ଆଗରେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆର ଶକ୍ତିଶାଳୀ ବ୍ୟାଟିଂ ଲାଇନଅପ୍ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଥିଲା। ଏହାପରେ ବ୍ୟାଟିଂରେ ସୌମ୍ୟ ସରକାର, ନଜମୁଲ ହୁସେନ୍ ଶାନ୍ତୋ ଏବଂ ତୌହିଦ ହୃଦୟ ଦଳକୁ ବିଜୟ ଆଡ଼କୁ ନେଇଥିଲେ। ହେଲେ ଓପନର ତଞ୍ଜିଦ ହସନ ତାମିମ ଶୂନ୍ୟ ରନ୍‌ରେ ଆଉଟ୍ ହେବା ପରେ, ସୌମ୍ୟ ସରକାର ଓ ନଜମୁଲ ଦ୍ୱିତୀୟ ଉଇକେଟ୍ ପାଇଁ ୮୫ ରନ୍‌ର ପାର୍ଟନରସିପ୍ କରି ସ୍ଥିତି ସମ୍ଭାଳିଥିଲେ।

ମ୍ୟାଚ୍‌ର ମଧ୍ୟଭାଗରେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ସୌମ୍ୟ ଓ ନଜମୁଲଙ୍କ ସମେତ ଲିଟନ ଦାସ ଏବଂ ମୋସାଦେକ ହୁସେନଙ୍କୁ ଶୀଘ୍ର ଆଉଟ୍ କରି ମ୍ୟାଚ୍‌କୁ ଫେରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲା। ହେଲେ ତୌହିଦ ହୃଦୟ ଏବଂ ମେହେଦି ହସନ ମିରାଜ ଷଷ୍ଠ ଉଇକେଟ୍ ପାଇଁ ୫୧ ରନ୍‌ର ଅପରାଜିତ ପାର୍ଟନରସିପ୍ କରି ବାଂଲାଦେଶକୁ ଏକ ସ୍ମରଣୀୟ ବିଜୟ ଭେଟି ଦେଇଥିଲେ।

ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ

ଭାରତର କେଉଁ କେଉଁ ପଡ଼ୋଶୀ ଦେଶ ଛାପନ୍ତି…

ଏଠାରେ ରବିବାର ଦିନ ଗୀତ ଶୁଣିବା କିମ୍ୱା…

ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ବିପକ୍ଷରେ ବାଂଲାଦେଶର ଏହା ହେଉଛି ପ୍ରଥମ ଦିନିକିଆ (ODI) ସିରିଜ୍ ବିଜୟ। ଏହି ଐତିହାସିକ ସଫଳତା ପୂର୍ବରୁ ବାଂଲାଦେଶ ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ ମଧ୍ୟ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆକୁ ୮୬ ରନ୍‌ରେ (ଡିଏଲଏସ୍ ପଦ୍ଧତିରେ) ପରାସ୍ତ କରିଥିଲା। ଦିନିକିଆ କ୍ରିକେଟ୍ ଇତିହାସରେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ବିପକ୍ଷରେ ବାଂଲାଦେଶର ଏହା ମାତ୍ର ତୃତୀୟ ବିଜୟ। ଏହାପୂର୍ବରୁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ୨୦୦୫ ମସିହାରେ କାର୍ଡିଫ୍‌ଠାରେ ବାଂଲାଦେଶ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆକୁ ହରାଇବାରେ ସଫଳ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ଚମତ୍କାର ପ୍ରଦର୍ଶନ ପରେ ବାଂଲାଦେଶ ଏବେ ସିରିଜ୍‌କୁ ୩-୦ରେ କ୍ଲିନସୁଇପ୍ (ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସିରିଜ୍ ଜିତିବା) କରିବା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ରହିବ। କ୍ରିକେଟ୍ ଇତିହାସରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେବଳ ଇଂଲଣ୍ଡ, ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ହିଁ ୩ କିମ୍ବା ତା’ଠାରୁ ଅଧିକ ମ୍ୟାଚ୍‌ର ଦିନିକିଆ ସିରିଜ୍‌ରେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆକୁ କ୍ଲିନସୁଇପ୍ କରିପାରିଛନ୍ତି। ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଦଳ ନିଜ କ୍ରିକେଟ୍ କ୍ୟାରିୟରରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋଟ ୬ ଥର ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିର ସାମ୍ନା କରିଛି।

ଏହି ମ୍ୟାଚ୍‌ର ପ୍ରାରମ୍ଭରେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଦଳ ଏକ ବଡ଼ ବିପର୍ଯ୍ୟୟର ସାମ୍ନା କରିଥିଲା। ଦଳ ଖାତା ଖୋଲିବା ପୂର୍ବରୁ ହିଁ (ଶୂନ୍ୟ ରନ୍‌ରେ) ନିଜର ପ୍ରଥମ ୩ଟି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଉଇକେଟ୍ ହରାଇ ସଙ୍କଟରେ ପଡ଼ିଥିଲା। ଦିନିକିଆ କ୍ରିକେଟ୍ ଇତିହାସରେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ପାଇଁ ଏହା ଏକ ଅଲୋଡ଼ା ରେକର୍ଡ, କାରଣ ଏହାପୂର୍ବରୁ ଦଳ କେବେ ମଧ୍ୟ ଶୂନ୍ୟ ରନ୍‌ରେ ୩ଟି ଉଇକେଟ୍ ହରାଇନଥିଲା। ବିଶ୍ୱ କ୍ରିକେଟ୍‌ରେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ମାତ୍ର ତୃତୀୟ ଦଳ ଭାବେ ଏହି ଲଜ୍ଜାଜନକ ସ୍ଥିତିର ସାମ୍ନା କରିଛି। ଏହାପୂର୍ବରୁ ପାକିସ୍ତାନ ଦୁଇଥର ଏବଂ ନିଜେ ବାଂଲାଦେଶ ସାଙ୍ଗରେ ଥରେ ଏଭଳି ଘଟଣା ଘଟିସାରିଛି।

You might also like More from author
More Stories

ଭାରତର କେଉଁ କେଉଁ ପଡ଼ୋଶୀ ଦେଶ ଛାପନ୍ତି…

ଏଠାରେ ରବିବାର ଦିନ ଗୀତ ଶୁଣିବା କିମ୍ୱା…

ଦିନେ ଋଷି କପୁରଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ଅଫର କରିଥିଲା…

ରଜ ମଉଜ ଫିକା କରିବ ବର୍ଷା! ବିଜୁଳି ଘଡ଼ଘଡ଼ି…

1 of 24,960