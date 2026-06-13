ଫିଫା ବିଶ୍ୱକପ୍ ଦଳରେ ସାମିଲ ହେଲେ ଭାରତୀୟ ବଂଶୋଦ୍ଭବ ତାହସିନ୍ ଜାମସିଦ୍!
୧୭ ବର୍ଷୀୟ ତାହସିନ୍ ଜାମସିଦ୍ ପ୍ରଥମ ଭାରତୀୟ ବଂଶୋଦ୍ଭବ ଖେଳାଳି ଭାବେ କତାର ଫୁଟବଲ୍ ଦଳରେ ଚୟନ ହୋଇ ଇତିହାସ ରଚିଛନ୍ତି।
କେରଳ : ଭାରତୀୟ ବଂଶୋଦ୍ଭବ ଫୁଟବଲ୍ ଖେଳାଳିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଐତିହାସିକ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଆସିଛି। କେରଳର ଓ୍ବିଙ୍ଗର (Winger) ତାହସିନ୍ ମହମ୍ମଦ ଜାମସିଦ୍ ପ୍ରଥମ ଭାରତୀୟ ପାସପୋର୍ଟ ଧାରୀ ଭାବେ ଫିଫା ବିଶ୍ୱକପ୍ (FIFA World Cup 2026) ଦଳରେ ସାମିଲ ହେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଆଗାମୀ ୨୦୨୬ ଫିଫା ବିଶ୍ୱକପ୍ ପାଇଁ କତାର ଦଳରେ ତାଙ୍କୁ ଚୟନ କରାଯାଇଛି।
ଏହି ୨୦ ବର୍ଷୀୟ ଯୁବ ଫୁଟବଲରଙ୍କୁ ଆମେରିକା, କାନାଡା ଏବଂ ମେକ୍ସିକୋରେ ଆୟୋଜିତ ହେବାକୁ ଥିବା ଏହି ମହାସମର ପାଇଁ କତାରର ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ଦଳରେ ସ୍ଥାନ ମିଳିଛି। ତାଙ୍କର ଏହି ଚୟନ ଏକ ବଡ଼ ସଫଳତା ଆଣିଦେଇଥିବା ବେଳେ ଏହାକୁ ନେଇ କତାର ଏବଂ ଭାରତର ଫୁଟବଲ୍ ପ୍ରେମୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବଳ ଉତ୍ସାହ ଦେଖାଦେଇଛି।
କେରଳ ଏବଂ ଭାରତୀୟ ଫୁଟବଲ୍ ପ୍ରେମୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ଏକ ଗର୍ବର ମୁହୂର୍ତ୍ତ। ଯଦିଓ ତାହସିନ୍ ଫୁଟବଲ୍ର ଏହି ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ମଞ୍ଚରେ କତାର ଦଳର ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରିବେ, ତଥାପି ତାଙ୍କର ଏହି ସଫଳତା ପଛରେ ଏକ ଶକ୍ତ ଭାରତୀୟ ସଂଯୋଗ ରହିଛି। ୨୦୦୬ ଜୁନ୍ ୧୬ରେ ଦୋହାରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିବା ତାହସିନ୍ ହେଉଛନ୍ତି କେରଳର ଜଣେ ମାଲାୟାଲୀ ଦମ୍ପତିଙ୍କ ପୁଅ।
ତାଙ୍କ ପିତା ଜାମସିଦ୍ ମୂଳତଃ କେରଳର ଥାଲାସେରି ଅଞ୍ଚଳର ବାସିନ୍ଦା। କତାର ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ସେ ଜଣେ ଫୁଟବଲ୍ ଖେଳାଳି ଭାବେ କାଲିକଟ୍ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ଖେଳୁଥିଲେ ଏବଂ ଏବେ ସେ କତାରରେ ଜଣେ ଆକାଉଣ୍ଟାଣ୍ଟ ଭାବେ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ତାହସିନ୍ଙ୍କ ମା’ ଶ୍ୟାମା ବିଶାଖାପାଟଣାର ଅଧିବାସୀ ଅଟନ୍ତି।
ଫୁଟବଲ୍ ପ୍ରତି ପିତାଙ୍କର ଅହେତୁକ ଭଲପାଇବାକୁ ଦେଖି ଖୁବ୍ କମ୍ ବୟସରୁ ତାହସିନ୍ଙ୍କ ଫୁଟବଲ୍ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସେ ବିଶ୍ୱର ଅନ୍ୟତମ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଫୁଟବଲ୍ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ କେନ୍ଦ୍ର ଭାବେ ପରିଚିତ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ‘ଆସପାୟାର୍ ଫୁଟବଲ୍ ଏକାଡେମୀ’ରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ।
ତାହସିନ୍ଙ୍କ ସଫଳତାର ଯାତ୍ରା ବେଶ୍ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ରହିଛି। ସେ ସିନିୟର ଦଳରେ ସ୍ଥାନ ପାଇବା ପୂର୍ବରୁ କତାରର ଅଣ୍ଡର-୧୬ (୧୬ ବର୍ଷରୁ କମ୍) ଏବଂ ଅଣ୍ଡର-୧୭ ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ଖେଳି ସାରିଛନ୍ତି।
୨୦୨୪ ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସରେ ସେ ‘କତାର ଷ୍ଟାର୍ସ ଲିଗ୍’ରେ ଅଲ୍ ଦୁହେଲ୍ ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ଅଲ୍ ରାୟାନ୍ ବିପକ୍ଷରେ ନିଜର ପ୍ରଥମ ବ୍ୟାବସାୟିକ (Professional) ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିଥିଲେ। ଏହା ସହିତ ସେ କତାର ଷ୍ଟାର୍ସ ଲିଗ୍ରେ ଖେଳିଥିବା ପ୍ରଥମ ଭାରତୀୟ ବଂଶୋଦ୍ଭବ ଫୁଟବଲର୍ ବନିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଏହି ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଶେଷରେ ମୁଖ୍ୟ କୋଚ୍ ଜୁଲେନ୍ ଲୋପେଟେଗୁଇ ତାଙ୍କୁ କତାରର ବିଶ୍ୱକପ୍ ଦଳରେ ସ୍ଥାନ ଦେଇଛନ୍ତି।
ଭାରତୀୟ ପାସପୋର୍ଟ ଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ତାହସିନ୍ କତାର ଦଳର ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରିବା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ଅଟନ୍ତି, କାରଣ ତାଙ୍କ ପାଖରେ କତାରର ‘ମିଶନ୍ ପାସପୋର୍ଟ’ ରହିଛି। ଏହା ହେଉଛି ଏକ ବିଶେଷ ଦସ୍ତାବିଜ୍ (Special Document) ଯାହା ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଖେଳରେ କତାର ପକ୍ଷରୁ ଖେଳୁଥିବା ବିଦେଶୀ ଜନ୍ମିତ ଖେଳାଳିମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଥାଏ।
ଏହି ପାସପୋର୍ଟ ବଳରେ ଖେଳାଳିମାନେ ନିଜର ପ୍ରକୃତ ନାଗରିକତା ବଜାୟ ରଖି କତାର ପାଇଁ ଖେଳିପାରିବେ। ଏହା ମୁଖ୍ୟତଃ କେବଳ ଖେଳ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଦିଆଯାଇଥାଏ ଏବଂ ଏଥିରେ ଅନ୍ୟ ସାଧାରଣ ନାଗରିକଙ୍କ ଭଳି ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ମିଳିନଥାଏ।
ବିଶ୍ୱକପ୍ ଦଳରେ ଚୟନ ହେବା ପରେ ତାହସିନ୍ ବେଶ୍ ଗର୍ବ ଓ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସର ସହ କହିଛନ୍ତି, “ମୋ ପାଇଁ କତାର ହେଉଛି ମୋର ନିଜ ଦେଶ। ମୁଁ ଜଣେ କତାରର ନାଗରିକ। ମୁଁ ପୂର୍ବରୁ କତାରର ଅଣ୍ଡର-୧୭ ଏବଂ ଅଣ୍ଡର-୧୯ ଦଳ ପାଇଁ ଖେଳି ସାରିଥିବାରୁ, ଏହି ଚୟନ ମୋ ପାଇଁ ଆଦୌ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ନଥିଲା।” ତାଙ୍କର ଏହି କଥାରୁ କତାର ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ଥିବା ଗଭୀର ଭଲପାଇବା ସ୍ପଷ୍ଟ ଜଣାପଡ଼ୁଛି, ଯେଉଁଠି ସେ ଜନ୍ମ ହୋଇଛନ୍ତି, ବଡ଼ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଫୁଟବଲ୍ ଶିଖିଛନ୍ତି।
ଆଗାମୀ ୨୦୨୬ ଫିଫା ବିଶ୍ୱକପ୍ରେ କତାର ଗ୍ରୁପ୍-ବି (Group B) ରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଛି। ଦଳ ଜୁନ୍ ୧୪ ତାରିଖରେ କାଲିଫର୍ଣ୍ଣିଆର ସାନଫ୍ରାନ୍ସିସ୍କୋରେ ଥିବା ଲେଭିସ୍ ଷ୍ଟାଡିୟମଠାରେ ସ୍ୱିଜରଲ୍ୟାଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷରେ ନିଜର ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳି ବିଶ୍ୱକପ୍ ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ କରିବ। ବିଶ୍ୱର ଏହି ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ମଞ୍ଚରେ ତାହସିନ୍ ଜାମସିଦ୍ ଇତିହାସ ରଚିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଥିବା ବେଳେ ଏବେ ସାରା ବିଶ୍ୱର ଫୁଟବଲ୍ ପ୍ରେମୀଙ୍କ ନଜର ତାଙ୍କ ଉପରେ ରହିବ।
ଭାରତ ଭଳି ଏକ ଦେଶ, ଯିଏ କି ଏବେ ବି ଫିଫା ବିଶ୍ୱକପ୍ରେ ନିଜର ପ୍ରଥମ ପ୍ରବେଶ ପାଇଁ ସଂଘର୍ଷ କରୁଛି, ସେଠାରେ ତାହସିନ୍ଙ୍କ ଏହି ସଫଳତା ହଜାର ହଜାର ଯୁବ ଫୁଟବଲରଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ପ୍ରେରଣା ସାଜିବ। କେରଳରୁ ଯାଇ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଦଳରେ ସ୍ଥାନ ପାଇବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କର ଏହି ଯାତ୍ରା ପ୍ରମାଣ କରୁଛି ଯେ ବିଶ୍ୱସ୍ତରରେ ଭାରତୀୟ ବଂଶୋଦ୍ଭବ ଖେଳାଳିଙ୍କ ପ୍ରଭାବ କେମିତି ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ଯଦିଓ ସେ କତାରର ଜର୍ସି ପିନ୍ଧି ମୈଦାନକୁ ଓହ୍ଲାଇବେ, ତଥାପି ଭାରତର ଅନେକ ଫୁଟବଲ୍ ପ୍ରେମୀ ତାଙ୍କର ଏହି ସଫଳତାକୁ ନେଇ ବେଶ୍ ଗର୍ବ ଅନୁଭବ କରିବେ।