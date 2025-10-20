କ୍ରିକେଟରେ ନୂଆ ରେକର୍ଡ; ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଉଦାହରଣ ସାଜିଲେ ମହିଳା ଖେଳାଳି, ଏକାଳେ ପାର ହେଲେ ୪୦୦୦ ମାଇଲ ଖୁଣ୍ଟ…
କ୍ରିକେଟରେ ଇତିହାସ ରଚିଲେ ଏହି ଖେଳାଳି...
ଓଡିଶା ଭାସ୍କର: ଇତିହାସ ରଚିଲେ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଖେଳାଳି । ମଇଦାନରେ ମାରିଲେ ଲମ୍ବା ଲମ୍ବା ଛକା ଓ ଚଉକା । କାବା ହୋଇଗଲେ ଅନ୍ୟ ଖେଳାଳି । ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପଛରେ ପକାଇ ରଚିଲେ ଇତିହାସ ।
ଦିନିକିଆ ବିଶ୍ୱକପ ମ୍ୟାଚର ୨୧ ତମ ମ୍ୟାଚରେ ଇତିହାସ ରଚିଛନ୍ତି ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ମହିଳା କ୍ରିକେଟ ଟିମର ଏହି ଖେଳାଳି । ବାଂଲାଦେଶ ଓ ଶ୍ରୀଲଙ୍କ ମହିଳା ଟିମ ମଧ୍ୟରେ ଚାଲିଥିବା ମ୍ୟାଚରେ ସେ ଏହି ରେକର୍ଡ ହାସଲ କରିଥିଲେ ।
ଅଧିନାୟକ ଚାମାରି ଆଟାପାଟ୍ଟୁ ଏକ ବଡ ସଫଳତା ହାସଲ କରିଛନ୍ତି । ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ତରଫରୁ ସେ ଏହି ମ୍ୟାଚରେ ମୋଟ ୪୬ ରନ କରିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇଥିଲେ । ଏହି ରନ ଦ୍ୱାରା ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏକଦିବସିୟ ଫର୍ମାଟରେ ୪୦୦୦ ରନ ପୁରଣ କରିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଛନ୍ତି ।
ସେ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ମହିଳା ଚିମର ପ୍ରଥମ ଖେଳାଳି ଯିଏ କି ଦିନିକିଆ କ୍ରିକେଟ ଫର୍ମାଟରେ ପ୍ରଥମ କରି ୪୦୦୦ ରନ କରିଛନ୍ତି । ଏହାସହ ମହିଳା ଦିନିକିଆ ମ୍ୟାଚରେ ଏପରି ରେକର୍ଡ କରିବାରେ ସେ ୨୦ ନମ୍ବର ସ୍ଥାନରେ ରହିଛନ୍ତି । ମାତ୍ର ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ମହିଳା କ୍ରିକେଟ ଜଗତରେ ଇତିହାସ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି ।