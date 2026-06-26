କେବେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ମହିଳାଙ୍କ ଚୁଡ଼ି ପିନ୍ଧିବା ପରମ୍ପରା? ଜାଣନ୍ତୁ ଏହାର ୫୦୦୦ ବର୍ଷ ପୁରୁଣା ରୋଚକ ଇତିହାସ
କେବେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ମହିଳାଙ୍କ ଚୁଡ଼ି ପିନ୍ଧିବା ପରମ୍ପରା?
History of Bangles: ଦକ୍ଷିଣ ଏସିଆରେ ମହିଳାମାନେ ପିନ୍ଧୁଥିବା ଅଳଙ୍କାର ମଧ୍ୟରେ ଚୁଡ଼ି ହେଉଛି ଅନ୍ୟତମ ପରିଚିତ ଜିନିଷ । କେବଳ ସାଜସଜ୍ଜା ପାଇଁ ନୁହେଁ, ଏହାର ଗଭୀର ସାଂସ୍କୃତିକ, ଧାର୍ମିକ ଏବଂ ସାମାଜିକ ମହତ୍ତ୍ୱ ରହିଛି । ପ୍ରାଚୀନ ସଭ୍ୟତାଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଆଜିର ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚୁଡ଼ି ପରମ୍ପରାର ଏକ ସ୍ଥାୟୀ ପ୍ରତୀକ ହୋଇ ରହିଆସିଛି । ଏଭଳି ସ୍ଥଳେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ମହିଳାମାନେ ହାତରେ ଚୁଡ଼ି ପିନ୍ଧିବା କେବେ ଆରମ୍ଭ କଲେ ଏବଂ ଏହାର ଇତିହାସ କଣ ।
ସିନ୍ଧୁ ସଭ୍ୟତାରୁ ମିଳିଛି ପ୍ରମାଣ
ଚୁଡ଼ିର ସବୁଠାରୁ ପୁରୁଣା ଜଣାଶୁଣା ପ୍ରମାଣ ପ୍ରାୟ ୫୦୦୦ ବର୍ଷ ପୁରୁଣା ସିନ୍ଧୁ ସଭ୍ୟତାରୁ ମିଳିଥାଏ । ବର୍ତ୍ତମାନର ପାକିସ୍ତାନରେ ଥିବା ପ୍ରାଚୀନ ସହର ମହେଞ୍ଜୋଦାରୋର ଖନନ ସମୟରେ ପୁରାତତ୍ତ୍ୱବିତ୍ମାନେ ‘ଡ୍ୟାନ୍ସିଂ ଗର୍ଲ’ ନାମକ ଏକ ପ୍ରସିଦ୍ଧ କାଂସ୍ୟ ମୂର୍ତ୍ତି ପାଇଥିଲେ । ପ୍ରାୟ ୨୬୦୦ ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବର ଏହି ମୂର୍ତ୍ତିଟି ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କର, ଯିଏକି ଗୋଟିଏ ହାତରେ ମଣିବନ୍ଧଠାରୁ କାନ୍ଧ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନେକ ଚୁଡ଼ି ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି । ଏହି ଆବିଷ୍କାରକୁ ସବୁଠାରୁ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଏବଂ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରମାଣ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ ।
ପ୍ରାଚୀନ ଭାରତରେ ଚୁଡ଼ି
ସିନ୍ଧୁ ସଭ୍ୟତା ସମୟରେ ଚୁଡ଼ି ଟେରାକୋଟା, ପଥର, ଶଙ୍ଖ, ତମ୍ବା ଏବଂ କାଂସ୍ୟ ଭଳି ଅନେକ ସାମଗ୍ରୀରୁ ତିଆରି କରାଯାଉଥିଲା । ଯେପରି ଭାରତୀୟ ସଭ୍ୟତାର ବିକାଶ ହେଲା, କାରିଗରମାନେ ଅଧିକ ଉନ୍ନତ ଡିଜାଇନ୍ ତିଆରି କରିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ । ମୌର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ଗୁପ୍ତ କାଳରେ ସୁନା ଏବଂ ସୂକ୍ଷ୍ମ କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଥିବା ଶଙ୍ଖ ଚୁଡ଼ି ଧନୀ ପରିବାର ଏବଂ ରାଜପରିବାରରେ ବହୁତ ଲୋକପ୍ରିୟ ହୋଇଥିଲା ।
କାଚ ଚୁଡ଼ିର ପରମ୍ପରା
ଭାରତରେ କାଚ ଚୁଡ଼ି ପିନ୍ଧିବାର ପରମ୍ପରା ସାଧାରଣ ଯୁଗର ଆରମ୍ଭିକ ଶତାବ୍ଦୀରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା । ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ରୋମାନ୍ ବ୍ୟବସାୟୀ ଏବଂ ମଧ୍ୟ ପୂର୍ବ ସଭ୍ୟତା ସହ ସମ୍ପର୍କ ଯୋଗୁଁ ଭାରତୀୟ ଉପମହାଦେଶରେ କାଚ ତିଆରିର ଉନ୍ନତ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ଆସିଥିଲା । ସମୟ ସହିତ କାଚ ଚୁଡ଼ିଗୁଡ଼ିକ ଏହାର ଚମକଦାର ରଙ୍ଗ, କମ୍ ମୂଲ୍ୟ ଏବଂ ଆକର୍ଷଣୀୟ ଦେଖାଯିବା କାରଣରୁ ବେଶ୍ ଲୋକପ୍ରିୟ ହୋଇଥିଲା ।
ମୋଗଲ କାଳରେ ବିକାଶ
ଚୁଡ଼ି ତିଆରି କଳାକୁ ଏକ ଉନ୍ନତ କଳା ଭାବେ ଗଢ଼ି ତୋଳିବାରେ ମୋଗଲ କାଳ ଏକ ବଡ଼ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲା । କାରିଗରମାନେ ସୁନା, ରୂପା, ହାତୀଦାନ୍ତ ଏବଂ ମୂଲ୍ୟବାନ ରତ୍ନରୁ ସୁନ୍ଦର ଚୁଡ଼ି ତିଆରି କରିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ । ଏହି ସମୟରେ ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶର ଫିରୋଜାବାଦ କାଚ ଚୁଡ଼ି ତିଆରିର ଏକ ବଡ଼ କେନ୍ଦ୍ର ହୋଇଗଲା । ଏହା ଏକ ଏଭଳି ପରିଚୟ ଥିଲା ଯାହା ଆଜି ମଧ୍ୟ କାଏମ ରହିଛି ।
ସାରା ଭାରତରେ ଆଞ୍ଚଳିକ ପରମ୍ପରା
ଭାରତର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ଚୁଡ଼ି ପିନ୍ଧିବାର ନିଜସ୍ୱ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରମ୍ପରା ଅଛି । ରାଜସ୍ଥାନରେ ରଙ୍ଗବେରଙ୍ଗୀ ଲାଖ ଚୁଡ଼ି ସାଂସ୍କୃତିକ ପରିଚୟ ପାଲଟିଛି । ବଙ୍ଗଳା ଏହାର ପାରମ୍ପରିକ ଶଙ୍ଖ ପୋଲା ଚୁଡ଼ି ପାଇଁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ହେଲା । ଏହି ଚୁଡ଼ିଗୁଡ଼ିକ ଶଙ୍ଖରୁ ତିଆରି ହୁଏ । ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତରେ ବିବାହ ଏବଂ ଧାର୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସମୟରେ ମହିଳାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସୁନାର ଭାରୀ କଡ଼ା ଏବଂ ବ୍ରେସଲେଟ୍ ବହୁତ ଲୋକପ୍ରିୟ ହୋଇଛି ।