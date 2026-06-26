କେବେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ମହିଳାଙ୍କ ଚୁଡ଼ି ପିନ୍ଧିବା ପରମ୍ପରା? ଜାଣନ୍ତୁ ଏହାର ୫୦୦୦ ବର୍ଷ ପୁରୁଣା ରୋଚକ ଇତିହାସ

କେବେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ମହିଳାଙ୍କ ଚୁଡ଼ି ପିନ୍ଧିବା ପରମ୍ପରା?

By Jyotirmayee Das

History of Bangles: ଦକ୍ଷିଣ ଏସିଆରେ ମହିଳାମାନେ ପିନ୍ଧୁଥିବା ଅଳଙ୍କାର ମଧ୍ୟରେ ଚୁଡ଼ି ହେଉଛି ଅନ୍ୟତମ ପରିଚିତ ଜିନିଷ । କେବଳ ସାଜସଜ୍ଜା ପାଇଁ ନୁହେଁ, ଏହାର ଗଭୀର ସାଂସ୍କୃତିକ, ଧାର୍ମିକ ଏବଂ ସାମାଜିକ ମହତ୍ତ୍ୱ ରହିଛି । ପ୍ରାଚୀନ ସଭ୍ୟତାଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଆଜିର ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚୁଡ଼ି ପରମ୍ପରାର ଏକ ସ୍ଥାୟୀ ପ୍ରତୀକ ହୋଇ ରହିଆସିଛି । ଏଭଳି ସ୍ଥଳେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ମହିଳାମାନେ ହାତରେ ଚୁଡ଼ି ପିନ୍ଧିବା କେବେ ଆରମ୍ଭ କଲେ ଏବଂ ଏହାର ଇତିହାସ କଣ ।

ସିନ୍ଧୁ ସଭ୍ୟତାରୁ ମିଳିଛି ପ୍ରମାଣ

ଚୁଡ଼ିର ସବୁଠାରୁ ପୁରୁଣା ଜଣାଶୁଣା ପ୍ରମାଣ ପ୍ରାୟ ୫୦୦୦ ବର୍ଷ ପୁରୁଣା ସିନ୍ଧୁ ସଭ୍ୟତାରୁ ମିଳିଥାଏ । ବର୍ତ୍ତମାନର ପାକିସ୍ତାନରେ ଥିବା ପ୍ରାଚୀନ ସହର ମହେଞ୍ଜୋଦାରୋର ଖନନ ସମୟରେ ପୁରାତତ୍ତ୍ୱବିତ୍‌ମାନେ ‘ଡ୍ୟାନ୍ସିଂ ଗର୍ଲ’ ନାମକ ଏକ ପ୍ରସିଦ୍ଧ କାଂସ୍ୟ ମୂର୍ତ୍ତି ପାଇଥିଲେ । ପ୍ରାୟ ୨୬୦୦ ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବର ଏହି ମୂର୍ତ୍ତିଟି ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କର, ଯିଏକି ଗୋଟିଏ ହାତରେ ମଣିବନ୍ଧଠାରୁ କାନ୍ଧ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନେକ ଚୁଡ଼ି ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି । ଏହି ଆବିଷ୍କାରକୁ ସବୁଠାରୁ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଏବଂ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରମାଣ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ ।

ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ

DRDOରେ ବମ୍ପର ନିଯୁକ୍ତି, ବିନା ପରୀକ୍ଷାରେ…

ବାଇକ୍‌ରୁ ବାରମ୍ବାର ଆସୁଛି କି ଅଜବ ଶବ୍ଦ?…

ପ୍ରାଚୀନ ଭାରତରେ ଚୁଡ଼ି

ସିନ୍ଧୁ ସଭ୍ୟତା ସମୟରେ ଚୁଡ଼ି ଟେରାକୋଟା, ପଥର, ଶଙ୍ଖ, ତମ୍ବା ଏବଂ କାଂସ୍ୟ ଭଳି ଅନେକ ସାମଗ୍ରୀରୁ ତିଆରି କରାଯାଉଥିଲା । ଯେପରି ଭାରତୀୟ ସଭ୍ୟତାର ବିକାଶ ହେଲା, କାରିଗରମାନେ ଅଧିକ ଉନ୍ନତ ଡିଜାଇନ୍ ତିଆରି କରିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ । ମୌର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ଗୁପ୍ତ କାଳରେ ସୁନା ଏବଂ ସୂକ୍ଷ୍ମ କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଥିବା ଶଙ୍ଖ ଚୁଡ଼ି ଧନୀ ପରିବାର ଏବଂ ରାଜପରିବାରରେ ବହୁତ ଲୋକପ୍ରିୟ ହୋଇଥିଲା ।

କାଚ ଚୁଡ଼ିର ପରମ୍ପରା

ଭାରତରେ କାଚ ଚୁଡ଼ି ପିନ୍ଧିବାର ପରମ୍ପରା ସାଧାରଣ ଯୁଗର ଆରମ୍ଭିକ ଶତାବ୍ଦୀରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା । ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ରୋମାନ୍ ବ୍ୟବସାୟୀ ଏବଂ ମଧ୍ୟ ପୂର୍ବ ସଭ୍ୟତା ସହ ସମ୍ପର୍କ ଯୋଗୁଁ ଭାରତୀୟ ଉପମହାଦେଶରେ କାଚ ତିଆରିର ଉନ୍ନତ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ଆସିଥିଲା । ସମୟ ସହିତ କାଚ ଚୁଡ଼ିଗୁଡ଼ିକ ଏହାର ଚମକଦାର ରଙ୍ଗ, କମ୍ ମୂଲ୍ୟ ଏବଂ ଆକର୍ଷଣୀୟ ଦେଖାଯିବା କାରଣରୁ ବେଶ୍ ଲୋକପ୍ରିୟ ହୋଇଥିଲା ।

ମୋଗଲ କାଳରେ ବିକାଶ

ଚୁଡ଼ି ତିଆରି କଳାକୁ ଏକ ଉନ୍ନତ କଳା ଭାବେ ଗଢ଼ି ତୋଳିବାରେ ମୋଗଲ କାଳ ଏକ ବଡ଼ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲା । କାରିଗରମାନେ ସୁନା, ରୂପା, ହାତୀଦାନ୍ତ ଏବଂ ମୂଲ୍ୟବାନ ରତ୍ନରୁ ସୁନ୍ଦର ଚୁଡ଼ି ତିଆରି କରିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ । ଏହି ସମୟରେ ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶର ଫିରୋଜାବାଦ କାଚ ଚୁଡ଼ି ତିଆରିର ଏକ ବଡ଼ କେନ୍ଦ୍ର ହୋଇଗଲା । ଏହା ଏକ ଏଭଳି ପରିଚୟ ଥିଲା ଯାହା ଆଜି ମଧ୍ୟ କାଏମ ରହିଛି ।

ସାରା ଭାରତରେ ଆଞ୍ଚଳିକ ପରମ୍ପରା

ଭାରତର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ଚୁଡ଼ି ପିନ୍ଧିବାର ନିଜସ୍ୱ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରମ୍ପରା ଅଛି । ରାଜସ୍ଥାନରେ ରଙ୍ଗବେରଙ୍ଗୀ ଲାଖ ଚୁଡ଼ି ସାଂସ୍କୃତିକ ପରିଚୟ ପାଲଟିଛି । ବଙ୍ଗଳା ଏହାର ପାରମ୍ପରିକ ଶଙ୍ଖ ପୋଲା ଚୁଡ଼ି ପାଇଁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ହେଲା । ଏହି ଚୁଡ଼ିଗୁଡ଼ିକ ଶଙ୍ଖରୁ ତିଆରି ହୁଏ । ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତରେ ବିବାହ ଏବଂ ଧାର୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସମୟରେ ମହିଳାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସୁନାର ଭାରୀ କଡ଼ା ଏବଂ ବ୍ରେସଲେଟ୍ ବହୁତ ଲୋକପ୍ରିୟ ହୋଇଛି ।

You might also like More from author
More Stories

DRDOରେ ବମ୍ପର ନିଯୁକ୍ତି, ବିନା ପରୀକ୍ଷାରେ…

ବାଇକ୍‌ରୁ ବାରମ୍ବାର ଆସୁଛି କି ଅଜବ ଶବ୍ଦ?…

ମନସୁନରେ ଭୁଲ୍‌ରେ ବି ନିଜ ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କୁ…

ମେଷ ଓ କନ୍ୟା ରାଶିକୁ ମିଳିବ କ୍ୟାରିୟରରେ…

1 of 25,949