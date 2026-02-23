ଭଗବାନ କାର୍ତ୍ତିକଙ୍କ ଅଜବ ମନ୍ଦିର, ସାରା ମନ୍ଦିରରେ ଯେଉଁଠି ଦେଖିବ ଖାଲି ହାଡ଼, ପୂଜା ପାଏ ହଜାର ହଜାର ଅସ୍ଥି
Kartik Swami Murugan Temple: ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡର ପବିତ୍ର ଭୂମି ଏହାର ଅନେକ ମନ୍ଦିର ଏବଂ ଅଲୌକିକ ଚମତ୍କାରିତା ଯୋଗୁଁ ଏହା ଦେବଭୂମି ଭାବରେ ଜଣାଶୁଣା। ଏଠାକାର ମନ୍ଦିର ଏବଂ ତୀର୍ଥସ୍ଥଳଗୁଡ଼ିକ ବିଶ୍ୱାସର କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ। ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡରେ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କ ପୁତ୍ର କାର୍ତ୍ତିକେୟଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ ଏକ ମନ୍ଦିର ଅଛି, ଯାହା ଏହାର ଅନନ୍ୟ ଭକ୍ତି ପାଇଁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ।
କାର୍ତ୍ତିକ ସ୍ୱାମୀ ମନ୍ଦିର
ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡର ରୁଦ୍ରପ୍ରୟାଗ ଜିଲ୍ଲାର କନକଚୌରୀ ଗାଁ ନିକଟରେ କାର୍ତିକ ସ୍ୱାମୀ ମନ୍ଦିର ଅବସ୍ଥିତ। ପାହାଡ଼ ଉପରେ ଅବସ୍ଥିତ ଏହି ମନ୍ଦିରକୁ ଏହାର ମନୋରମ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଆକର୍ଷଣର କେନ୍ଦ୍ର ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ମନ୍ଦିରରେ ବିଶେଷ ପୂଜା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୁଏ, ବିଶେଷକରି ଶ୍ରାବଣ ଏବଂ ଶିବରାତ୍ରି ଭଳି ଅବସରରେ।
କାର୍ତ୍ତିକ ସ୍ୱାମୀ ମନ୍ଦିରକୁ ତ୍ୟାଗ, ପ୍ରେମ ଏବଂ ଭକ୍ତିର ପ୍ରତୀକ ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଏ । କିନ୍ତୁ ଏହି ମନ୍ଦିରର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଏହି ମନ୍ଦିରରେ ଭଗବାନଙ୍କର କୌଣସି ମୂର୍ତ୍ତି କିମ୍ବା ପ୍ରତିମା ନୁହେଁ ବରଂ ହାଡ଼ ପୂଜା କରାଯାଏ। ଆଜ୍ଞା ହଁ, ଏହା ଶୁଣି ଆପଣ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏହା ସତ୍ୟ ଯେ ଏହି ମନ୍ଦିରରେ କୌଣସି ମୂର୍ତ୍ତି ସ୍ଥାପିତ ହୋଇନାହିଁ।
ମନ୍ଦିରର ଇତିହାସ ପ୍ରାୟ ୨୦୦ ବର୍ଷ ପୁରୁଣା। ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ମୂର୍ତ୍ତି, ପଥର, ଗଛ, ପର୍ବତ କିମ୍ବା ନଦୀକୁ ପୂଜା କରାଯାଏ। କିନ୍ତୁ ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡର ଦେବଭୂମିରେ ଥିବା କାର୍ତ୍ତିକ ସ୍ୱାମୀ ମନ୍ଦିର (ମୁରୁଗାନ ମନ୍ଦିର) ଏହାର ଦିବ୍ୟ ଆଭା, ପବିତ୍ରତା ଏବଂ ଅଦ୍ଭୁତ ପ୍ରାକୃତିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ।
ମୂର୍ତ୍ତି ବଦଳରେ, ମନ୍ଦିରରେ ଏକ ପ୍ରାକୃତିକ ପଥର ରହିଛି ଯାହାକୁ କାର୍ତ୍ତିକେୟଙ୍କ ଅସ୍ଥି ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ। ସ୍କନ୍ଦ ପୁରାଣରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ କ୍ରାଉନ୍ ପର୍ବତରେ ଅବସ୍ଥିତ କାର୍ତ୍ତିକ ସ୍ୱାମୀ ମନ୍ଦିରକୁ ସେହି ସ୍ଥାନ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ ଯେଉଁଠାରେ ପ୍ରଭୁ କାର୍ତ୍ତିକେୟ ଧ୍ୟାନ କରିଥିଲେ।
କାର୍ତ୍ତିକ ସ୍ୱାମୀ ମନ୍ଦିର ସହିତ ଜଡିତ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ
କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ଅନୁଯାୟୀ, ଗଣେଶ ଏବଂ କାର୍ତ୍ତିକେୟ ଥରେ ଏକ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଲିପ୍ତ ହୋଇଥିଲେ। ଗଣେଶଙ୍କ ପରାଜୟରେ ନିରାଶ ହୋଇ, କାର୍ତ୍ତିକେୟ ପର୍ବତକୁ ଫେରିଗଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପିତାମାତା ଶିବ ଏବଂ ପାର୍ବତୀଙ୍କ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ପ୍ରେମ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ନିଜ ଜୀବନ ବଳିଦାନ ଦେଲେ। ତେଣୁ, ଏହି ମନ୍ଦିରକୁ ପ୍ରେମ, ତ୍ୟାଗ ଏବଂ ଭକ୍ତିର ପ୍ରତୀକ ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ଏହି କାରଣରୁ ମନ୍ଦିରରେ କୌଣସି ମୂର୍ତ୍ତି ନାହିଁ, ବରଂ ଏକ ପ୍ରାକୃତିକ ଭାବରେ ନିର୍ମିତ ପଥର ଅଛି, ଯାହାକୁ ଭଗବାନ କାର୍ତ୍ତିକେୟଙ୍କ ଅସ୍ଥି ଭାବରେ ପୂଜା କରାଯାଏ।
୨୦୦ ବର୍ଷ ପୁରୁଣା ମନ୍ଦିରର ଇତିହାସ
କାର୍ତ୍ତିକ ସ୍ୱାମୀ ମନ୍ଦିରକୁ ୨୦୦ ବର୍ଷ ପୁରୁଣା କୁହାଯାଏ। ମନ୍ଦିରଟି ଛୋଟ ହୋଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଏହାର ଭକ୍ତଙ୍କ ଭକ୍ତି ସବୁଠାରୁ କଷ୍ଟକର ପଥଗୁଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ସହଜ ମନେକରେ। ମନ୍ଦିରର ସବୁଠାରୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ହେଉଛି ସନ୍ଧ୍ୟା ଆରତୀ। ସନ୍ଧ୍ୟା ଆରତୀ ସମୟରେ, ଏକାସାଙ୍ଗରେ ଅନେକ ଘଣ୍ଟା ବଜାଇଥାଏ, ଏବଂ ଘଣ୍ଟାର ଶବ୍ଦ ସମଗ୍ର ପର୍ବତକୁ ଶିବଙ୍କ ରଙ୍ଗରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଦିଏ। ତେବେ, ତୁଷାରପାତ ସମୟରେ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଏ, ଏବଂ ମନ୍ଦିର ବର୍ଷସାରା ଖୋଲା ରହିଥାଏ।