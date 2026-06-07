ଇତିହାସ ରଚିଲେ ଆର ପ୍ରଜ୍ଞାନନ୍ଦା : ପ୍ରଥମ ଭାରତୀୟ ଭାବେ ଜିତିଲେ ନରଓ୍ୱେ ଚେସ୍ ଟାଇଟଲ
ଅନ୍ତିମ ରାଉଣ୍ଡରେ ଭିନ୍ସେଣ୍ଟ କେମର୍ଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରି ନରୱେ ଚେସ୍ ୨୦୨୬ ଟାଇଟଲ୍ ଜିତିଲେ। ଓସଲୋରେ ଏକ ଚମତ୍କାର ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିବା ସହ ଏହି ସମ୍ମାନଜନକ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଜିତିବାରେ ସେ ହେଲେ ପ୍ରଥମ ଭାରତୀୟ।
ଭାରତୀୟ ଗ୍ରାଣ୍ଡମାଷ୍ଟର ଆର୍. ପ୍ରଜ୍ଞାନନ୍ଦା ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ନରୱେ ଚେସ ଟାଇଟଲ୍ ଜିତିବାରେ ପ୍ରଥମ ଭାରତୀୟ ଖେଳାଳି ହୋଇ ଭାରତୀୟ ଚେସ ଇତିହାସରେ ଆଉ ଏକ ମାଇଲଖୁଣ୍ଟ ଯୋଡ଼ିଛନ୍ତି। ଓସଲୋରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଏହି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟର ଶେଷ ରାଉଣ୍ଡରେ ଜର୍ମାନୀର ଭିନ୍ସେଣ୍ଟ କେମର୍ଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରି ଏହି ୨୦ ବର୍ଷୀୟ ଯୁବକ ଟାଇଟଲ୍ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି। ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟର ଇତିହାସରେ ଦେଖାଯାଇଥିବା ସବୁଠାରୁ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ ମଧ୍ୟରୁ ଏହା ଅନ୍ୟତମ।
ନରୱେ ଚେସ୍ ଜିତିବା ଏତେ ବଡ଼ ସଫଳତା କାହିଁକି?
ନରୱେ ଚେସ୍ ବିଶ୍ୱର ଅନ୍ୟତମ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଭାବରେ ବିବେଚିତ ହୁଏ। ୨୦୨୬ ସଂସ୍କରଣରେ ବିଶ୍ୱର ୧ ନମ୍ବର ମାଗ୍ନସ୍ କାର୍ଲସେନ୍, ଚଳିତ ବିଶ୍ୱ ଚାମ୍ପିଅନ ଡି. ଗୁକେଶ, ଆଲିରେଜା ଫିରୋଜା, ୱେସ୍ଲି ସୋ ଏବଂ ଭିନ୍ସେଣ୍ଟ କେମର୍ଙ୍କ ଭଳି ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ନେଇ ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରତିଭାବାନ ଓ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ପ୍ରତିଯୋଗୀଙ୍କ ଗହଣରେ ଏହି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଥିଲା।
ଏହି ସ୍ତରର ଏକ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଜିତିବା ପାଇଁ ବିଶ୍ୱର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଖେଳାଳିଙ୍କ ବିପକ୍ଷରେ କ୍ରମାଗତ ଭାବେ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ, ଯାହା ପ୍ରଜ୍ଞାନନ୍ଦାଙ୍କ ଏହି ସଫଳତାକୁ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଛି।
ପ୍ରଜ୍ଞାନନ୍ଦା କିଭଳି ନିଜକୁ ଟାଇଟଲ୍ ଦୌଡ଼ରେ ସାମିଲ କଲେ?
ଭାରତୀୟ ଗ୍ରାଣ୍ଡମାଷ୍ଟର ଜଣକ ଶେଷ ରାଉଣ୍ଡରେ ପ୍ରବେଶ କଲାବେଳେ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟର ଅଗ୍ରଣୀ ଖେଳାଳି ୱେସ୍ଲି ସୋ’ଙ୍କଠାରୁ ଅଧା ପଏଣ୍ଟ ପଛରେ ଥିଲେ। ଏହାର ଅର୍ଥ ଥିଲା ଯେ, ଟାଇଟଲ୍ ଜିତିବା ପାଇଁ ପ୍ରଜ୍ଞାନନ୍ଦାଙ୍କୁ ଭିନ୍ସେଣ୍ଟ କେମର୍ଙ୍କ ବିପକ୍ଷରେ ଏକ ଦୃଢ଼ ଫଳାଫଳ ଆବଶ୍ୟକ ଥିଲା। ସେ ସଫେଦ୍ ମୁହରା (white pieces) ନେଇ ଖେଳୁଥିଲେ ଏବଂ ସଠିକ୍ ସମୟରେ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଜୟ ହାସଲ କରିଥିଲେ। ଏହି ବିଜୟ ତାଙ୍କୁ ସର୍ବାଧିକ ତିନି ପଏଣ୍ଟ ଦେଇଥିଲା, ଯାହା ତାଙ୍କର ମୋଟ ପଏଣ୍ଟକୁ ୧୮କୁ ବୃଦ୍ଧି କରିଥିଲା ଏବଂ ସେ ପଏଣ୍ଟ ଟେବୁଲର ଶୀର୍ଷ ସ୍ଥାନକୁ ଉନ୍ନୀତ ହୋଇଥିଲେ।
ତାଙ୍କର ଏହି ବିଜୟ ଅଭିଯାନ କାହିଁକି ଏତେ ଚମତ୍କାର ଥିଲା?
ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟର ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପ୍ରଜ୍ଞାନନ୍ଦାଙ୍କ ଅସାଧାରଣ ପ୍ରଦର୍ଶନ ହିଁ ତାଙ୍କୁ ଏହି ସଫଳତା ଦେଇଛି। ଅନ୍ତିମ ରାଉଣ୍ଡର ଚାରି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ସେ ଆଲିରେଜା ଫିରୋଜା, ବିଶ୍ୱର ୧ ନମ୍ବର ମାଗ୍ନସ୍ କାର୍ଲସେନ୍ ଏବଂ ଚଳିତ ବିଶ୍ୱ ଚାମ୍ପିଅନ୍ ଡି. ଗୁକେଶଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରିଥିଲେ। ଏହି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ସେ କାର୍ଲସେନ୍ଙ୍କ ବିପକ୍ଷରେ ଦୁଇଥର ବିଜୟ ଲାଭ କରିଥିଲେ, ଯାହା ତାଙ୍କର କମ୍ ବୟସର କ୍ୟାରିୟର ପାଇଁ ଅନ୍ୟତମ ବଡ଼ ସଫଳତା।
ମାଗ୍ନସ୍ କାର୍ଲସେନ୍ ଏବଂ ଗୁକେଶ କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ରହିଲେ?
ମାଗ୍ନସ୍ କାର୍ଲସେନ୍ ଏବଂ ବିଶ୍ୱ ଚାମ୍ପିଅନ୍ ଗୁକେଶ ଡୋମ୍ମାରାଜୁଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅନ୍ତିମ ରାଉଣ୍ଡର ମୁକାବିଲା କାର୍ଲସେନ୍ଙ୍କ କ୍ଲାସିକାଲ୍ ବିଜୟ ସହ ଶେଷ ହୋଇଥିଲା।
ନରୱେର ଏହି ତାରକା ଖେଳାଳି ଏକ ଦୀର୍ଘ ସଂଘର୍ଷପୂର୍ଣ୍ଣ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଚାପ ବଜାୟ ରଖିଥିଲେ ଏବଂ ନିଜ ଘରୋଇ ଦର୍ଶକଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ବିଜୟ ସହ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଶେଷ କରିଥିଲେ। ତେବେ, ଏହି ଫଳାଫଳ ଟାଇଟଲ୍ ଦୌଡ଼ ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ ନଥିଲା, କାରଣ ପ୍ରଜ୍ଞାନନ୍ଦା ସେତେବେଳକୁ ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିସାରିଥିଲେ।
ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ପଏଣ୍ଟ ତାଲିକା କଣ ଥିଲା?
୧୦ଟି ରାଉଣ୍ଡ ପରେ, ପ୍ରଜ୍ଞାନନ୍ଦା ୧୮ ପଏଣ୍ଟ ସହ ଚାମ୍ପିଅନ୍ ହୋଇଥିଲେ। ୱେସ୍ଲି ସୋ ୧୭ ପଏଣ୍ଟ ସହ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିଥିବା ବେଳେ, ଏକ ଚମତ୍କାର ଅଭିଯାନ ପରେ ଆଲିରେଜା ଫିରୋଜା ୧୫.୫ ପଏଣ୍ଟ ସହ ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ରହି ପୋଡିୟମ୍ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଥିଲେ।
ଭାରତୀୟ ଚେସ୍ ପାଇଁ ଏହାର ଅର୍ଥ କଣ?
ପ୍ରଜ୍ଞାନନ୍ଦାଙ୍କ ବିଜୟ ଭାରତୀୟ ଚେସ୍ ପାଇଁ ଆଉ ଏକ ମାଇଲଖୁଣ୍ଟ ସଦୃଶ, ଯାହା କ୍ରମାଗତ ଭାବେ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ପ୍ରତିଭା ସୃଷ୍ଟି କରି ଚାଲିଛି। ଚଳିତ ବିଶ୍ୱ ଚାମ୍ପିଅନ୍, ବିଶ୍ୱର ଶୀର୍ଷ ମାନ୍ୟତା ପ୍ରାପ୍ତ ଖେଳାଳି ଏବଂ ଅନେକ ଏଲିଟ୍ ଗ୍ରାଣ୍ଡମାଷ୍ଟରଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରିବା ତାଙ୍କର ବଢ଼ୁଥିବା ଦବଦବାକୁ ପ୍ରମାଣିତ କରୁଛି। ନରୱେ ଚେସ୍ ଜିତିବାରେ ପ୍ରଥମ ଭାରତୀୟ ହେବା ତାଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନର ପିଢ଼ିର ସବୁଠାରୁ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ତାରକା ଭାବରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କରିଛି ଏବଂ ବିଶ୍ୱ ଚେସ୍ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭାରତର ବଢ଼ୁଥିବା ପ୍ରଭାବରେ ଆଉ ଏକ ନୂଆ ଅଧ୍ୟାୟ ଯୋଡ଼ିଛି।