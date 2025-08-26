ମାଗଣା ମାଗଣା ମାଗଣା… Asia Cup ପୂର୍ବରୁ ଖୁସି ଖବର ଦେଲା ହକି ଇଣ୍ଡିଆ, ମ୍ୟାଚରେ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ମିଳିବ ଫ୍ରି ଟିକଟ
ବିହାରରେ ଅନୁଷ୍ଟିତ ହେବ ହକି ଏସିଆ କପ୍ । ୨୯ ତାରିଖରେ ଭାରତ, ଚୀନ ହେବେ ମୁହାଁମୁହିଁ ।
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ପୁରୁଷ ହକି ଏସିଆ କପ୍ 2025 ଅଗଷ୍ଟ 29 ତାରିଖରୁ ବିହାରର ରାଜଗିରରେ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି, ସମସ୍ତ ଦଳ ବିହାରରେ ପହଞ୍ଚି ସାରିଛନ୍ତି। ଭାରତୀୟ ହକି ଦଳର ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ 29 ଅଗଷ୍ଟରେ ଚୀନ୍ ସହିତ ଅଛି।
ପୂର୍ବରୁ, ହକି ଇଣ୍ଡିଆ ଏକ ବଡ଼ ଘୋଷଣା କରି ପ୍ରଶଂସକମାନଙ୍କୁ ଖୁସି ଖବର ଦେଇଛି। ଏସିଆ କପ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ପାଇଁ ଟିକେଟ୍ ମାଗଣା ହେବ। ହଁ। ସମସ୍ତ ମ୍ୟାଚ୍ ପାଇଁ ପ୍ରବେଶ ମାଗଣା ହେବ, ପ୍ରଶଂସକମାନେ ଷ୍ଟାଡିୟମକୁ ଯାଇ ଯେକୌଣସି ମ୍ୟାଚ୍ ମାଗଣାରେ ଉପଭୋଗ କରିପାରିବେ।
ଏହା ଘୋଷଣା କରି ହକି ଇଣ୍ଡିଆ ତାର ବିବୃତ୍ତିରେ କହିଛି, “ହିରୋ ପୁରୁଷ ଏସିଆ କପ୍ ରାଜଗିର, ବିହାର 2025 ର ସମସ୍ତ ମ୍ୟାଚ୍ ପାଇଁ ପ୍ରବେଶ ମାଗଣା ହେବ। 29 ଅଗଷ୍ଟରୁ 7 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2025 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନବନିର୍ମିତ ରାଜଗିର ହକି ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଖେଳାଯିବାକୁ ଥିବା ଏହି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ବିହାର ରାଜଗିରରେ ହକି ଉତ୍ସବ ହେବାର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଉଛି।”
ମାଗଣା ଟିକେଟ୍ ବୁକ୍ କରିବେ
ପ୍ରଶଂସକମାନେ wwe.ticketgenie.in କିମ୍ବା ହକି ଇଣ୍ଡିଆର ଆପ୍ ପରିଦର୍ଶନ କରି ମାଗଣାରେ ଟିକେଟ୍ ବୁକ୍ କରିପାରିବେ। ଏଠାରେ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସମାପ୍ତ କରିବା ପରେ, ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ ଭର୍ଚୁଆଲ୍ ଟିକେଟ୍ ମିଳିବ। ଟିକେଟ୍ ବୁକ୍ କରିବାର ପଦ୍ଧତିକୁ ସରଳ ରଖାଯାଇଛି। ଭର୍ଚୁଆଲ୍ ଟିକେଟ୍ ପ୍ରଶଂସକଙ୍କ ପାଇଁ ସହଜ କରିବ ଏବଂ ସମସ୍ତେ ସହଜରେ ନିଜ ସିଟ୍ରେ ପହଞ୍ଚିପାରିବେ।
ହକି ଟ୍ରଫି ଉନ୍ମୋଚନ
କେନ୍ଦ୍ର ଯୁବ ବ୍ୟାପାର ଏବଂ କ୍ରୀଡା ମନ୍ତ୍ରୀ ମନସୁଖ ମାଣ୍ଡଭିଆ ସୋମବାର ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ ହକି ପୁରୁଷ ଏସିଆ କପ୍ 2025 ଟ୍ରଫି ଉନ୍ମୋଚନ କରିଛନ୍ତି। ଏହା ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟର 12ତମ ସଂସ୍କରଣ, ଯାହା 29 ଅଗଷ୍ଟରୁ 7 ସେପ୍ଟେମ୍ବର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିହାରର ରାଜଗିରରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ।
ହକି ଏସିଆ କପ୍ 2025 ରେ ଭାରତର କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ
29 ଅଗଷ୍ଟ: ଭାରତ ହକି ବନାମ ଚୀନ୍ ହକି
31 ଅଗଷ୍ଟ: ଭାରତ ହକି ବନାମ ଜାପାନ ହକି
1 ସେପ୍ଟେମ୍ବର: ଭାରତ ହକି ବନାମ କାଜାଖସ୍ତାନ ହକି
ଭାରତ ପୁଲ୍ ‘ଏ’ ରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ, ଏହି ପୁଲ୍ରେ ଭାରତ ସହିତ ଚୀନ୍, ଜାପାନ ଏବଂ କାଜାଖସ୍ତାନ ଅଛନ୍ତି। ପୁଲ୍ ‘ବି’ ରେ ଚାଇନିଜ୍ ତାଇପେ, ମାଲେସିଆ, ଦକ୍ଷିଣ କୋରିଆ ଏବଂ ବାଂଲାଦେଶ ଅଛି। ପ୍ରକୃତରେ ପାକିସ୍ତାନ ଏହି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରୁ ତାର ନାମ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିନେଇଥିଲା, ଯାହା ପରେ ବାଂଲାଦେଶକୁ ସାମିଲ କରାଯାଇଥିଲା।