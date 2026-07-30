କାହିଁକି ବଦଳିଲା ରଙ୍ଗ? ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ଦେଲେ ହକି ଇଣ୍ଡିଆ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ
ହକି ଇଣ୍ଡିଆର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଦିଲ୍ଲୀପ ତିର୍କୀ କହିଛନ୍ତି; ପୁରୁଷ ଓ ମହିଳା ବିଶ୍ୱକପ ୧୫ ଅଗଷ୍ଟରୁ ନେଦରଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଏବଂ ବେଲଜିୟମରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଭାରତୀୟ ପୁରୁଷ ଓ ମହିଳା ହକି ଦଳ ‘ହକି ବିଶ୍ୱକପ୍’ରେ ନିଜ ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଦେଶରେ ଏକ ନୂଆ ବିବାଦ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଦଳର ନୂଆ ଜର୍ସିର କମଳା ରଙ୍ଗକୁ ନେଇ ଏହି ବିବାଦ ଦେଖାଦେଇଛି। କଂଗ୍ରେସ ସାଂସଦ ପ୍ରିୟଙ୍କା ଗାନ୍ଧୀ ଭଦ୍ରା ଓ ଅନେକ ରାଜନେତା ଏହାକୁ ବିରୋଧ କରିଛନ୍ତି। ଏହାପରେ ହକି ଇଣ୍ଡିଆର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ତଥା ପୂର୍ବତନ ଭାରତୀୟ ଖେଳାଳି ଦିଲ୍ଲୀପ ତିର୍କୀ ଏହି ବିବାଦ ଉପରେ ନିଜର ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ଦେଇଛନ୍ତି।
ହକି ଇଣ୍ଡିଆର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଦିଲ୍ଲୀପ ତିର୍କୀ କହିଛନ୍ତି; ପୁରୁଷ ଓ ମହିଳା ବିଶ୍ୱକପ ୧୫ ଅଗଷ୍ଟରୁ ନେଦରଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଏବଂ ବେଲଜିୟମରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଟିମ ଇଣ୍ଡିଆର ନୂଆ ଜର୍ସି ଉନ୍ମୋଚନ କରାଯାଇଛି। ଯେଉଁଥିରେ କମଳା ରଙ୍ଗର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି। ମୁଁ ଟିମ ଇଣ୍ଡିଆର ପାରମ୍ପରିକ ନୀଳ ଜର୍ସିକୁ ସମର୍ଥନ କରେ। ଆମେ ସେହି ଜର୍ସି ପିନ୍ଧି ଅନେକ ବଡ଼ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଖେଳିଛୁ। ମୁଁ ମଧ୍ୟ ନୀଳ ଜର୍ସି ପିନ୍ଧି ଖେଳିଛି। ତେବେ ଜର୍ସିର ରଙ୍ଗ ପରିବର୍ତ୍ତନ କୌଣସି ନୂଆ କଥା ନୁହେଁ। ଯଦି ମୋର ଠିକ ମନେ ଅଛି, ୨୦୧୪ରେ ଦଳ ହଳଦିଆ ଜର୍ସି ଓ ୨୦୧୮ରେ ହାଲୁକା ନୀଳ ରଙ୍ଗର ଜର୍ସି ପିନ୍ଧିଥିଲୁ ବୋଲି ଦିଲ୍ଲୀପ କହିଛନ୍ତି।
ଜର୍ସିର ରଙ୍ଗ ପରିବର୍ତ୍ତନର କାରଣ ବିଷୟରେ ସେ କହିଛନ୍ତି; ଏଥର କୋଚ, ସପୋର୍ଟ ଷ୍ଟାଫ, ଅଧିନାୟକ ଓ ଖେଳାଳିମାନଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆସିଥିଲା। ସେମାନେ କହିଥିଲେ, ହକି ଟର୍ଫ ନୀଳ ରଙ୍ଗର ହେବା ସହ ଖେଳାଳିଙ୍କ ଜର୍ସି ମଧ୍ୟ ନୀଳ ଥିବାରୁ ମ୍ୟାଚ୍ ସମୟରେ ସେମାନଙ୍କୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ ଚିହ୍ନଟ କରିବା କଷ୍ଟକର ହେଉଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ହଳଦିଆ ଓ କମଳା ରଙ୍ଗର ବିକଳ୍ପ ଦେଇଥିଲେ। ଶେଷରେ କମଳା ରଙ୍ଗକୁ ବଛା ଯାଇଥିଲା। କାରଣ ଏହା ଆମ ଜାତୀୟ ପତାକାର ତିନିଟି ରଙ୍ଗ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ। ବିଶ୍ୱକପ ପରେ ଯଦି ଦଳ କିମ୍ବା ଖେଳାଳିମାନେ ଏହି ରଙ୍ଗକୁ ପସନ୍ଦ ନକରନ୍ତି, ତେବେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଏହାକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇପାରିବ ବୋଲି ଦିଲ୍ଲୀପ ଲେଖିଛନ୍ତି।
ଖେଳାଳିଙ୍କ ଜର୍ସିର ରଙ୍ଗ ବଦଳିବାକୁ ନେଇ ପୂର୍ବତନ ହକି ଅଧିନାୟକ ବୀରେନ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ମୁଁ ମାନୁଛି ହକି ଇଣ୍ଡିଆ ହକି ପାଇଁ ଅନେକ ଭଲ କାମ କରିଛି। କିନ୍ତୁ ଭାରତୀୟ ଦଳର ପରମ୍ପରା ଓ ପରିଚୟ ସବୁବେଳେ ନୀଳ ଜର୍ସି ରହିଛି। ମୁଁ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଗର୍ବର ସହ ନୀଳ ଜର୍ସି ପିନ୍ଧିଛି। ପ୍ରଶଂସକମାନେ ମଧ୍ୟ ଭାରତୀୟ ଦଳକୁ ନୀଳ ଜର୍ସିରେ ଦେଖିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି। ତେବେ କମଳା ରଙ୍ଗ ବାଛିବାର ଯୁକ୍ତି କ’ଣ ବୋଲି ବୀରେନ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି।
ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ କଂଗ୍ରେସ ସାଂସଦ ପ୍ରିୟଙ୍କା ଗାନ୍ଧୀ ଭଦ୍ରା କହିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଜର୍ସି ବଦଳାନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଶିକ୍ଷାନୀତି ମାଧ୍ୟମରେ ଇତିହାସକୁ ପୁଣିଥରେ ଲେଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ସେମାନେ ଯାହା ବି କରନ୍ତୁ… ଆପଣମାନେ ଦେଖିଛନ୍ତି ଆମ ଦେଶର ଯୁବପିଢ଼ି ଏହା ବିଷୟରେ କ’ଣ ଭାବୁଛନ୍ତି। ଜନ୍ତର-ମନ୍ତରରେ ଏକାଠି ହୋଇଥିବା ଯୁବମାନଙ୍କ କଥା ଆପଣମାନେ ଶୁଣିଛନ୍ତି। ସେହି କଥା ହିଁ ଦେଶର ସ୍ୱର।”