ସୁନ୍ଦରଗଡ଼: ପୁରୁଷ ହକି ବିଶ୍ୱକପ ୨୦୨୩ର ପଞ୍ଚମ ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ ସହଜ ବିଜୟ ହାସଲ କରିଛି ନ୍ୟୁଜିଲ୍ୟାଣ୍ଡ। ପ୍ରଥମ ଥର ବିଶ୍ୱକପ ଖେଳୁଥିବା ଚିଲି ଅଭିଜ୍ଞ ନ୍ୟୁଜିଲ୍ୟାଣ୍ଡର ଆଗରେ ହାର ମାନିଛି। ଆରମ୍ଭରୁ ନୁଜିଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଆକ୍ରାତ୍ମକ ଖେଳ ଖେଳିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଚିଲି ଦଳ ଦୃଢ଼ତାର ସହିତ ଲଢେଇ କରିଥିଲା।

ନ୍ୟୁଜିଲ୍ୟାଣ୍ଡ ପ୍ରଥମ କ୍ୱାଟରରେ ଦୁଇଟି ଗୋଲ୍ ସ୍କୋର କରି ଆଗୁଆ ରହିଥିଲା। ଯାହା ଫିଲ୍ଡ ଗୋଲ୍ ରୂପେ ଆସିଥିଲା। ସାମ୍ ଲିନା ଏବଂ ସାମ ହିହା ଏହି ଦୁଇଟି ଗୋଲ୍ କରିଥିଲେ । ତେବେ ପ୍ରଥମ କ୍ୱାଟରରେ ଚିଲିକୁ ଏକ ପେନାଲ୍ଟି କର୍ଣ୍ଣର ମିଳିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏହି ସୁଯୋଗକୁ ହାତ ଛଡ଼ା କରିଥିଲା ଚିଲି। ଏହାପରେ ନ୍ୟୁଜିଲ୍ୟାଣ୍ଡକୁ ମଧ୍ୟ ଏକ ପେନାଲ୍ଟି କର୍ଣ୍ଣର ମିଳିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଚିଲି ଏହାକୁ ରୋକିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଥିଲା ।

