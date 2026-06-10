ରାତିସାରା ଜଙ୍ଗଲରେ ନାବାଳିକାଙ୍କୁ ବାନ୍ଧି କଲେ ଗଣଦୁଷ୍କର୍ମ; ସକାଳେ ଆଣି ଘରେ ଛାଡ଼ିଦେଲେ

ଗତ ୫ ତାରିଖ ରାତିରେ ପୀଡ଼ିତା ନାବାଳିକାଙ୍କୁ ଦେଖା କରିବା ପାଇଁ ଏକ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଡାକିଥିଲା ଶୌକିନ। ଭୟଭୀତ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିବା ପୀଡ଼ିତା ଜୀବନ ବିକଳରେ ରାତିରେ ଯାଇଥିଲେ

By Manoranjan Sial

ହିସାର: ପ୍ରଥମେ ୧୬ ବର୍ଷୀୟା ନାବାଳିକାଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଫଟୋ ଓ ଭିଡିଓ କୌଶଳ କରି ନେଲେ। ପରେ ସେହି ଫଟୋ ଓ ଭିଡିଓକୁ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ କରିଦେବାର ଧମକ ଦେଲେ। ତା’ପରେ ଦେଖା କରିବା ବାହାନାରେ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଡାକି ଜଣେ ପରେ ଜଣେ କଲେ ଦୁଷ୍କର୍ମ। ଜଣେ ନାବାଳକଙ୍କ ସମେତ ୫ ଜଣ ନାବାଳିକାଙ୍କୁ ରାତି ସାରା ଦୁଷ୍କର୍ମ କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଏପରି ହୃଦୟବିଦାରକ ଘଟଣା ହରିଆଣା ନୂହଁ ଜିଲ୍ଲାରୁ ଆସିଛି।

ଅଭିଯୋଗ ଅନୁସାରେ ନାବାଳିକାଙ୍କ ଘରଠାରୁ ଅଳ୍ପ ଦୂରରେ ରହିଛି ଶୌକିନ ନାମକ ଜଣେ ଯୁବକଙ୍କ ତେଜରାତି ଦୋକାନ। ତାଙ୍କ ଦୋକାନକୁ ନାବାଳିକା ସଉଦା ଆଣିବା ପାଇଁ ଯିବାଆସିବା କରନ୍ତି। ଏହାରି ଭିତରେ ଶୌକିନ କୌଶଳ କରି ନାବାଳିକାଙ୍କ କିଛି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଫଟୋ ଓ ଭିଡିଓ ନେଇଯାଇଥିଲା।

ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସେ ସେହି ଭିଡିଓକୁ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଛାଡ଼ି ଦେବ ବୋଲି ଧମକ ଦେଉଥିଲା। ଯାହାକୁ ନେଇ ନାବାଳିକା ଜଣକ ଭୟଭୀତ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ଲୋକ ଲଜ୍ଜା ଭୟରେ ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ କାହାକୁ କିଛି କହିପାରୁନଥିଲେ।

ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ

ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଦିଲ୍ଲୀ ମାତ୍ର ୬ ଘଣ୍ଟା! ବୁଲେଟ୍…

ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ମୋଦୀଙ୍କ ନୂଆ…

ଗତ ୫ ତାରିଖ ରାତିରେ ପୀଡ଼ିତା ନାବାଳିକାଙ୍କୁ ଦେଖା କରିବା ପାଇଁ ଏକ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଡାକିଥିଲା ଶୌକିନ। ଭୟଭୀତ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିବା ପୀଡ଼ିତା ଜୀବନ ବିକଳରେ ରାତିରେ ଯାଇଥିଲେ। ସେହି ଜଙ୍ଗଲରେ ଶୌକିନ ଓ ତାଙ୍କର ୪ ସାଙ୍ଗ ତାଙ୍କୁ ଜଣେ ପରେ ଜଣେ ବଳାତ୍କାର କରିଥିଲେ।

ରାତି ସାରା ତାଙ୍କୁ ବାନ୍ଧି ରଖିଥିଲେ। ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ କାହାକୁ କହିଲେ ଜୀବନରୁ ମାରିଦେବାକୁ ଧମକ ଦେଇଥିଲେ। ରାତି ପାହିବା ପରେ ନାବାଳିକାଙ୍କୁ ଏକ ବାଇକ୍‌ରେ ଆଣି ତାଙ୍କ ଘର ପାଖରେ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲେ।

ପୀଡ଼ିତା ଏନେଇ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କୁ କହିଥିଲେ। ପରେ ପୀଡ଼ିତା ବାପାଙ୍କ ସହ ଯାଇ ମହିଳା ଥାନାରେ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ। ଅଭିଯୋଗକୁ ଭିତ୍ତି କରି ପୁଲିସ ମାମଲା ରୁଜୁ କରି ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା। ମହିଳା ପୁଲିସ ଥାନାରେ ପୋକ୍ସୋ ଆକ୍ଟରେ ମାମଲା ରୁଜୁ ହୋଇଥିଲା।

ବରିଷ୍ଠ ପୁଲିସ ଅଧିକାରୀଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ, ଅଭିଯୁକ୍ତମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ପୁଅ ନାବାଳକ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ତ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଫେରାର ଅଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ପୁଲିସର ଟିମ ସେମାନଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ ଚଳାଇଛି। ସମସ୍ତ ଦୋଷୀଙ୍କୁ ଖୁବଶୀଘ୍ର ଗିରଫ କରାଯିବ ବୋଲି ପୋଲିସ କହିଛି।

You might also like More from author
More Stories

ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଦିଲ୍ଲୀ ମାତ୍ର ୬ ଘଣ୍ଟା! ବୁଲେଟ୍…

ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ମୋଦୀଙ୍କ ନୂଆ…

ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଚିକିତ୍ସିତ ଆହତଙ୍କୁ ଗୁଳି କଲା…

LoCରେ ହଠାତ୍ ବିସ୍ଫୋରଣ! ଆଖି ବୁଜିଲେ ଦୁଇ ବୀର…

1 of 17,750