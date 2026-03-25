କେମିତି ଆଉ କାହିଁକି ହୋଇଯାଏ ହାର୍ଟରେ ହୋଲ୍, ଜାଣନ୍ତୁ ହୃଦୟରେ ଛିଦ୍ର ଥିବାର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଲକ୍ଷଣ
ହୃଦୟରେ ଛିଦ୍ର କାହିଁକି ହୁଏ? ଲକ୍ଷଣ ଓ ଚିକିତ୍ସା ବିଷୟରେ ଜାଣନ୍ତୁ
Hole in the Heart: ଆପଣ ହୁଏତ ଅନେକ ଘଟଣା ଶୁଣିଥିବେ ଯେଉଁଠାରେ ପିଲା ଏବଂ ବୟସ୍କଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଏକ ଛିଦ୍ର ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ । ଏହା ଏକ ଅବସ୍ଥା ଯାହା ପରେ ସେମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ସତର୍କତାର ସହିତ ଜୀବନଯାପନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ, ସେମାନେ କଠିନ ଶାରୀରିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପରେ ନିୟୋଜିତ ହୋଇପାରନ୍ତି ନାହିଁ କିମ୍ବା ସ୍ୱାଧୀନ ଭାବରେ ସେମାନଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ କରିପାରିବେ ନାହିଁ।
ହୃଦୟ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସମସ୍ୟା ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କ୍ରମଶଃ ସାଧାରଣ ହେବାରେ ଲାଗିଛି, ହୃଦୟରେ ଛିଦ୍ର ସାଧାରଣତଃ ଏକ ଜନ୍ମଗତ ତ୍ରୁଟି ଅର୍ଥାତ୍ ଏହା ଜନ୍ମ ସମୟରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥାଏ। ଡାକ୍ତରୀ ଶବ୍ଦାବଳୀରେ, ଏହି ଅବସ୍ଥାକୁ ଭେଣ୍ଟ୍ରିକୁଲାର ସେପ୍ଟାଲ୍ ଡିଫେକ୍ଟ (VSD) ଭାବରେ ଜଣାଶୁଣା। ଆସନ୍ତୁ ଏହି ଅବସ୍ଥା ବିଷୟରେ ଅଧିକ ଜାଣିବା।
ହୃଦୟରେ ଛିଦ୍ର କିପରି ହୁଏ?
ହୃଦୟରେ ଛିଦ୍ର ସାଧାରଣତଃ ଏକ ଜନ୍ମଗତ ଅବସ୍ଥା, ଯାହାକୁ ଡାକ୍ତରୀ ଭାବରେ “ସେପ୍ଟାଲ୍ ଡିଫେକ୍ଟ” କୁହାଯାଏ। ଏହା ସେତେବେଳେ ଘଟେ ଯେତେବେଳେ ଗର୍ଭାଶୟରେ ଥିବା ଶିଶୁର ହୃଦୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବିକଶିତ ହୋଇନଥାଏ। ଏହା ସହିତ, କିଛି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସଂକ୍ରମଣ, ଜେନେଟିକ୍ କାରଣ କିମ୍ବା ଗର୍ଭାବସ୍ଥାରେ ଖରାପ ମାତୃ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଏହି ଅବସ୍ଥାକୁ ଅବଦାନ ଦେଇପାରେ। ପ୍ରାୟତଃ, ଏହି ଅବସ୍ଥା ଶୈଶବ ସମୟରେ ଚିହ୍ନଟ ହୁଏ । କିନ୍ତୁ ବେଳେ ବେଳେ ଏହାର ଲକ୍ଷଣଗୁଡ଼ିକ ବହୁତ ପରେ ଚିହ୍ନିତ ହୁଏ ।
ହୃଦୟରେ ଛିଦ୍ର ସହିତ ଜଡିତ ଲକ୍ଷଣ
ଏହି ଅବସ୍ଥା ଥିବା ରୋଗୀମାନେ ପ୍ରାୟତଃ ସାଧାରଣ କିନ୍ତୁ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ବିପଦଜନକ ଲକ୍ଷଣ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରନ୍ତି। ଏହାର ଲକ୍ଷଣ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି,
- କ୍ଷିପ୍ର ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା।
- ନିଶ୍ଵାସ ନେବା ବେଳେ ଶବ୍ଦ ହେବା।
- ଅତ୍ୟଧିକ ଥକାପଣ ଏବଂ ଦୁର୍ବଳତା ଅନୁଭବ କରିବା।
- ଚର୍ମର ରଙ୍ଗ ନୀଳ ପଡ଼ିଯିବା।
- ସ୍ୱାଭାବିକ ଠାରୁ ଧୀର ଶାରୀରିକ ବିକାଶ।
- ଏହା ସହିତ, ପ୍ରାୟତଃ ଭୋକ କମିଯାଏ।
- ଗୋଡ଼ ଫୁଲିବା ଏବଂ ଦ୍ରୁତ ହୃଦସ୍ପନ୍ଦନ।
ହୃଦୟରେ ଛିଦ୍ରକୁ ଭଲ କରାଯାଇପାରିବ କି?
ଆପଣ ଜାଣି ଖୁସି ହେବେ ଯେ, ଅଧିକାଂଶ କ୍ଷେତ୍ରରେ ହୃଦୟରେ ଥିବା ଛିଦ୍ରକୁ ସଫଳତାର ସହିତ ଚିକିତ୍ସା କରାଯାଇପାରିବ। ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଚିକିତ୍ସା ପଦ୍ଧତି ଛିଦ୍ରର ଆକାର ଏବଂ ସ୍ଥାନ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ଛୋଟ ଛିଦ୍ରଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରାୟତଃ ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାରର ଆବଶ୍ୟକତା ବିନା ଆପେ ଆପେ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଏ । ବିଶେଷକରି ପିଲାମାନଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ। କିନ୍ତୁ ବଡ଼ ଛିଦ୍ର ଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ଡାକ୍ତରୀ ଚିକିତ୍ସା (ଔଷଧ), କ୍ୟାଥେଟର-ଆଧାରିତ ପ୍ରକ୍ରିୟା କିମ୍ବା ଓପନ୍ ହାର୍ଟ ସର୍ଜରୀ ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇପାରେ।
ଆଜିକାଲି, ଡାକ୍ତରୀ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ଏତେ ଉନ୍ନତ ଯେ ସମୟୋଚିତ ଚିକିତ୍ସା ସହିତ ଜଣେ ରୋଗୀ ଏକ ସାଧାରଣ ଜୀବନଯାପନ କରିପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ଏହା ସମ୍ଭବ ହେବା ପାଇଁ, ଉପରେ ଉଲ୍ଲେଖିତ ଲକ୍ଷଣଗୁଡ଼ିକୁ କେବେବି ଅଣଦେଖା ନ କରିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ । ଯଦିଓ ଏହି ଲକ୍ଷଣଗୁଡ଼ିକ ପୃଷ୍ଠରେ ସାମାନ୍ୟ ଦେଖାଯାଇପାରେ, ଅନ୍ତର୍ନିହିତ କାରଣ ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇପାରେ।
ଏହି ଅବସ୍ଥାକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ଆପଣାନ୍ତୁ ଏହି ଉପାୟ
ଗର୍ଭାବସ୍ଥା ପୂର୍ବରୁ ଏବଂ ଗର୍ଭାବସ୍ଥା ସମୟରେ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଜୀବନଶୈଳୀରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସୁପାରିଶ କରାଯାଇଥିବା ଖାଦ୍ୟ ସେବନ କରନ୍ତୁ।
ଏହା ସହିତ, ଗର୍ଭାବସ୍ଥାରେ ଧୂମପାନ କିମ୍ବା ମଦ୍ୟପାନ କରିବାରୁ ବିରତ ରୁହନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ଅନୁଯାୟୀ ସମୟ ସମୟରେ ଟୀକାକରଣ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ ବୋଲି ନିଶ୍ଚିତ କରନ୍ତୁ।