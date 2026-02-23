ଓଃ.. ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଖୁସି କହିଲେ ନ ସରେ, ହୋଲିରେ ଏକାଥରେ ୪ଦିନ ସ୍କୁଲ୍ ଛୁଟି, ଦେଖନ୍ତୁ ଲିଷ୍ଟ
Holiday for Holi: ପାଖେଇ ଆସୁଛି ରଙ୍ଗର ପର୍ବ ହୋଲି । ସବୁଥର ପରି ଏଥର ମଧ୍ୟ ହୋଲି ତାରିଖକୁ ନେଇ କିଛି ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ରହିଛି। କେତେକ ମାର୍ଚ୍ଚ ୩ ରେ ହୋଲି ପାଳନ କରିବା ବିଷୟରେ କହୁଛନ୍ତି ତ ଆଉ କେତେକ ମାର୍ଚ୍ଚ ୪ ରେ। କିନ୍ତୁ ଏନେଇ ଛାତ୍ର ଏବଂ ଅଭିଭାବକମାନେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଚିନ୍ତିତ, କାରଣ ସେମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ନାହାଁନ୍ତି ଯେ ସ୍କୁଲ କେବେ ବନ୍ଦ ହେବ।
ମାର୍ଚ୍ଚ ୪ ରେ ପାଳନ ହେବ ହୋଲି
୨୦୨୬ ମସିହାରେ ରଙ୍ଗର ପର୍ବ ହୋଲି ବୁଧବାର, ୪ ମାର୍ଚ୍ଚରେ ପାଳନ କରାଯିବ। ହୋଲିକା ଦହନ ଗୋଟିଏ ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଅର୍ଥାତ୍ ୩ ମାର୍ଚ୍ଚରେ ମଙ୍ଗଳବାରରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ସ୍କୁଲରେ ସାଧାରଣତଃ ରଙ୍ଗର ପର୍ବ ହୋଲି (୪ ମାର୍ଚ୍ଚ) ପାଇଁ ଛୁଟି ରହିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଅନେକ ରାଜ୍ୟ ଛୁଟି ବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି।
ହୋଲି ୨୦୨୬ ସ୍କୁଲ ଛୁଟି ତାଲିକା
ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରକାଶିତ ବାର୍ଷିକ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ଅନୁସାରେ, ମାର୍ଚ୍ଚ ୧ ତାରିଖ ରବିବାର ଛୁଟି। କ୍ୟାଲେଣ୍ଡରରେ ମାର୍ଚ୍ଚ ୨ ତାରିଖକୁ ହୋଲିକା ଦହନ ଏବଂ ମାର୍ଚ୍ଚ ୪ ତାରିଖକୁ ହୋଲି ପାଇଁ ଛୁଟି ଭାବରେ ତାଲିକାଭୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି।
ହୋଲିକା ଦହନକୁ ନେଇ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ
ଅଭିଭାବକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ମାର୍ଚ୍ଚ ୩ ତାରିଖ ସମ୍ପର୍କରେ। ପ୍ରକୃତରେ, ଗଣନା ଦର୍ଶାଉଛି ଯେ ହୋଲିକା ଦହନ ୩ ତାରିଖରେ ପଡୁଛି, କିନ୍ତୁ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡରରେ ୨ ତାରିଖରେ ଛୁଟି ଦର୍ଶାଯାଇଛି। ତେବେ, କଣ ୩ ତାରିଖରେ ମଧ୍ୟ ସ୍କୁଲଗୁଡ଼ିକ ବନ୍ଦ ରହିବ? ଏକ ସ୍ପଷ୍ଟ ସରକାରୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାକି ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଏହା ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ ଯେ ଯଦି ହୋଲିକା ଦହନ ୩ ତାରିଖରେ ପଡ଼େ, ତେବେ ଅନେକ ସ୍କୁଲ ସେହି ଦିନ ମଧ୍ୟ ଛୁଟି ଘୋଷଣା କରିପାରନ୍ତି।
ମାର୍ଚ୍ଚ ୨୦୨୬ ପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଛୁଟି ସୂଚୀ
- ମାର୍ଚ୍ଚ ୧, ୨୦୨୬ (ରବିବାର): ସାପ୍ତାହିକ ଛୁଟି
- ମାର୍ଚ୍ଚ ୨, ୨୦୨୬ (ସୋମବାର): ହୋଲିକା ଦହନ (କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ଅନୁଯାୟୀ ଛୁଟିଦିନ)
- ମାର୍ଚ୍ଚ ୩, ୨୦୨୬ (ମଙ୍ଗଳବାର): ସ୍କୁଲଗୁଡ଼ିକ ପୁଣି ଖୋଲିପାରେ (ସସପେନ୍ସ ଏବେ ବି ଜାରି ଅଛି)
- ମାର୍ଚ୍ଚ ୩, ୨୦୨୬ (ବୁଧବାର): ହୋଲି (ରଙ୍ଗର ପର୍ବ – ଛୁଟି)
ହୋଲି ବ୍ୟତୀତ, ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସରେ ଆଉ କେବେ ସ୍କୁଲ ବନ୍ଦ ରହିବ?
- ମାର୍ଚ୍ଚ ୨୧: ଈଦ୍ ଅଲ୍-ଫିତର
- ମାର୍ଚ୍ଚ ୨୬: ରାମ ନବମୀ
- ମାର୍ଚ୍ଚ ୩୧: ମହାବୀର ଜୟନ୍ତୀ