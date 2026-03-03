ହୋଲିରେ କେମିତି ନେବେ ଆଖିର ଯତ୍ନ, ଭୁଲରେ ଯଦି ରଙ୍ଗ ଆଖିରେ ପଡିଯାଏ ତେବେ କେମିତି କରିବେ ସଫା, ଜାଣନ୍ତୁ…

ଭୁଲରେ ଯଦି ରଙ୍ଗ ଆଖିରେ ପଡିଯାଏ ତେବେ କେମିତି କରିବେ ସଫା, ଜାଣନ୍ତୁ…

By Jyotirmayee Das

Eye Care in Holi: ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁଆଡେ ହୋଲି ମହୋତ୍ସବ ଜୋରସୋରରେ ଚାଲିଛି । ହୋଲି ସମୟରେ ବିଶେଷ କରି ସମସ୍ତ ଲୋକ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର କଲର ସହିତ ଖେଳୁଛନ୍ତି । ଏହି ରଙ୍ଗର ପର୍ବ ସମଗ୍ର ଦେଶରେ ପାଳନ କରାଯାଏ । ସମସ୍ତ ଲୋକ ପରସ୍ପରକୁ ରଙ୍ଗ ଲଗାଇ ହୋଲି ଖେଳନ୍ତି ।

କିନ୍ତୁ ବେଳେବେଳେ ଏହି କଲରଗୁଡ଼ିକ ଆଖିରେ ପଡିଯାଏ । ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଏହି କେମିକାଲ କଲର ଆଖିର ଦୃଷ୍ଟିଶକ୍ତି ପାଇଁ ବିପଦ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ । ଯଦି ହୋଲି ଖେଳିବା ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କ ଆଖିରେ କଲର ପଡିଯାଉଛି, ତେବେ ଆଖିକୁ ଘଷିବା କିମ୍ବା ମାଲିସ୍ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ । ବରଂ ସତର୍କତାର ସହିତ ପଦକ୍ଷେପ ନିଅନ୍ତୁ । ଯାହାଫଳରେ ଆପଣଙ୍କ ଆଖି ଭଲ ରହିବ ଏବଂ ଆପଣ କଷ୍ଟ ପାଇବେ ନାହିଁ ।

ଡାକ୍ତରଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ, ହୋଲି ଖେଳିବା ସମୟରେ ଲୋକମାନେ ବହୁତ ସତର୍କ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ । କାରଣ ବଜାରରେ ବିକ୍ରି ହେଉଥିବା ଅଧିକାଂଶ କଲରରେ କେମିକାଲ ମିଶିଥାଏ । ତେବେ ସେହି ସବୁ କଲରରେ ଲେଡ ଅକ୍ସାଇଡ୍, କର୍ପର ସଲଫେଟ୍, ଭାରୀ ଧାତୁ, କ୍ରୋମିୟମ୍, ଏସିଡ୍, କ୍ଷାର, ସିଲିକା ଏବଂ ପାଉଡର ଗ୍ଲାସ ଭଳି କେମିକାଲ ମିଶିଥାଏ ।

ଏହି କେମିକାଲ ଆଖିରେ ପଡିବା ଦ୍ୱାରା ଆଖି ନଷ୍ଟ ହେବାର ବହୁତ ସମ୍ଭାବନା ରହିଥାଏ । ସେଥିପାଇଁ ହୋଲି ଖେଳିଲା ବେଳେ ନିଜର ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେବା ବହୁତ ଜରୁରୀ ହୋଇଥାଏ । ତାହେଲେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଯେ ହୋଲିରେ ଆଖିକୁ କିପରି ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ।

ହୋଲିରେ ନିଜ ଆଖିକୁ କଲରରୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ଚଷମା ପିନ୍ଧନ୍ତୁ । ଏହା ସହ ହର୍ବାଲ୍ ଏବଂ ପ୍ରାକୃତିକ ରଙ୍ଗ ସହିତ ହୋଲି ଖେଳନ୍ତୁ । ତେବେ କେମିକାଲ କଲର ବ୍ୟବହାର କରିବା ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ । ସେଗୁଡିକ ଆଖିକୁ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇ ପାରେ । ଏପରି ମଧ୍ୟ କେମିକାଲ କଲର ଆଖିରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ଦ୍ୱାରା ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ ।

ଏହା ବ୍ୟତୀତ ମୁଣ୍ଡରେ ଟୋପି ପିନ୍ଧିବେ । ଏହା ଆପଣଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ଆଲର୍ଜି ଏଡାଇବାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରେ । ଆଖି ସହିତ ମୁହଁରେ ମାସ୍କ କିମ୍ବା କପଡ଼ାରେ ଘୋଡାନ୍ତୁ । ମୁହଁରେ ଏବଂ ଆଖିରେ ରଙ୍ଗ ଲଗାଇବା ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ । ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଆଖିରେ କଲର ପଡିଯାଉଛି ତେବେ ଘଷନ୍ତୁ ନାହିଁ ।

ଏହା ପରେ ଯଦି ଆଲର୍ଜି ବଢିବାକୁ ଲାଗୁଛି,ତେବେ ଆଖି ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ସହିତ ପରାମର୍ଶ କରନ୍ତୁ । ଏହା ସହ ହୋଲି ଖେଳିବା ପୂର୍ବରୁ ଆଖିରେ ତେଲ କିମ୍ବା ଭେସଲିନ୍ ଲଗାନ୍ତୁ । ହୋଲି ଖେଳିବା ପରେ ମୁହଁ ଏବଂ ଆଖିକୁ ସଫା ପାଣିରେ ଧୋଇ ଦିଅନ୍ତୁ । ଏହା ସହ କେବଳ ଗୋଲାପ କିମ୍ବା ଫୁଲରୁ ନିର୍ମିତ ପ୍ରାକୃତିକ ରଙ୍ଗ ସହିତ ହୋଲି ଖେଳନ୍ତୁ । କଲର ବେଲୁନ୍ ଏବଂ ପାଣି ରଙ୍ଗ ସହିତ ହୋଲି ଖେଳନ୍ତୁ ନାହିଁ ।

ଆଖିରେ କଲର ପଡିଗଲେ କ’ଣ କରିବେ

ସର୍ବପ୍ରଥମେ ସଫା ଥଣ୍ଡା ପାଣିରେ ଆଖିକୁ ବହୁତ ଥର ଧୋଇ ଦିଅନ୍ତୁ । ଏହାପରେ ଆଖିକୁ ବାରାମ୍ବାର ଘଷନ୍ତୁ ନାହିଁ । ଯଦି ଆପଣ କଣ୍ଟାକ୍ଟ ଲେନ୍ସ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି, ତେବେ ତୁରନ୍ତ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ବାହାର କରନ୍ତୁ । କାରଣ ଯଦି ସେଥିରେ କଲର ପ୍ରବେଶ କରିବ, ତେବେ ଏହା ଆଖିକୁ ଅଧିକ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇପାରେ । ଏହା ପରେ ତୁରନ୍ତ ଏକ ଆଇ ସର୍ଜନଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ ।

ଏହା ପରେ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ଅନୁଯାୟୀ ଆଖିରେ ଡ୍ରପ୍‌ ପକାନ୍ତୁ । ନିଜେ କୌଣସି ଔଷଧ କିମ୍ବା ଘରୋଇ ଉପଚାର ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ । ଆଲର୍ଜି ହେବା ମାତ୍ରେ, ତୁରନ୍ତ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ ଏବଂ ଆଖି ଡାକ୍ତରଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ । ତେବେ ହୋଲି ଖେଳିବା ପୂର୍ବରୁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଚଷମା ପିନ୍ଧନ୍ତୁ । ଏପରି ଭାବେ ହୋଲି ଖେଳିବା ପୂର୍ବରୁ ନିଜର ଏବଂ ନିଜ ପରିବାର ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ । ଯାହା ଫଳରେ ଆପଣ ଓ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ଏହି ସବୁ ସମସ୍ୟାରୁ ରକ୍ଷା ପାଇପାରିବେ ।

