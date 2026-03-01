ଚୁଟକୀରେ ଛାଡ଼ିଯିବ ହୋଲିର ରଙ୍ଗ, ବାସ ଘରୁ ବାହାରିବା ପୂର୍ବରୁ ଲଗେଇ ଦିଅନ୍ତୁ ଏହି ଜିନିଷ; ହେବ ୫ଟଙ୍କାରୁ ବି କମ ଖର୍ଚ୍ଚ…
Holi Skin Care Tips: ହୋଲି ରଙ୍ଗ କେମିତି ଛଡ଼େଇବେ
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ହୋଲି ଆସିବା ସହିତ, ସବୁଠି ରଙ୍ଗ, ହସ ଏବଂ ଉତ୍ସାହ ଭରିଯାଏ। ପିଲା ଏବଂ ବୟସ୍କ ସମସ୍ତେ ରଙ୍ଗ ଖେଳି ଏହି ଦିନକୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କରିବାକୁ ଚାହାଁନ୍ତି। ତଥାପି, ପ୍ରାୟତଃ, ରଙ୍ଗ ସହିତ ଖେଳିବାର ଉତ୍ସାହରେ, ଆମେ ଆମର ଚର୍ମର ଯତ୍ନ ନେବାକୁ ଭୁଲିଯାଉ। ହୋଲି ଖେଳିବା ପରେ ଏହା ପ୍ରାୟତଃ ଶୁଷ୍କ, ମଳିନ କିମ୍ବା ଦାଗଯୁକ୍ତ ମୁହଁ ସୃଷ୍ଟି କରେ।
ବିଶେଷକରି ଯେତେବେଳେ ସ୍ଥାୟୀ କିମ୍ବା ରାସାୟନିକ ରଙ୍ଗ ମୁହଁରେ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଥାଏ, ସେଗୁଡ଼ିକୁ ବାହାର କରିବା କଷ୍ଟକର ହୋଇପାରେ। ତେଣୁ, ରଙ୍ଗର ମଜା ଜାରି ରଖିବା ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଚର୍ମ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବା ପାଇଁ ହୋଲି ଖେଳିବା ପୂର୍ବରୁ କିଛି ସରଳ ଏବଂ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ।
ଯଦି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ମୁହଁରୁ ରଙ୍ଗ ଶୀଘ୍ର ନ ବାହାରିବା ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତିତ, ତେବେ ଆମେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଶୀଘ୍ର ବାହାର କରିବାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ କିଛି ଟିପ୍ସ ପ୍ରଦାନ କରିବୁ। ହୋଲିରେ ଅନେକ ଲୋକ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଧରି ମୁହଁ ଏବଂ ଶରୀରରେ ରଙ୍ଗ ଲଗାଇଥାନ୍ତି।
ବଜାରରେ ଉପଲବ୍ଧ ଅନେକ ରଙ୍ଗରେ ରାସାୟନିକ ରଙ୍ଗ ଥାଏ ଯାହା ଚର୍ମ ପାଇଁ କ୍ଷତିକାରକ ହୋଇପାରେ। ଏହା ଚର୍ମରେ ଜଳାପୋଡ଼ା, କୁଣ୍ଡାଇ, ଲାଲପଣ, ବ୍ରଣ ଏବଂ ଫୋଡ଼ା ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଚର୍ମ ଥିବା ଲୋକମାନେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ କଷ୍ଟ ପାଆନ୍ତି।
ରଙ୍ଗ ସହିତ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ରହିବା ଚର୍ମର ପ୍ରାକୃତିକ ଆର୍ଦ୍ରତା ସନ୍ତୁଳନକୁ ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ କରିଥାଏ ଏବଂ ଶୁଷ୍କତା ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ। ତେଣୁ, ରଙ୍ଗ ସହିତ ଖେଳିବା ପୂର୍ବରୁ ଚର୍ମକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ, ନିଶ୍ଚିତ କରନ୍ତୁ ଯେ ରଙ୍ଗଗୁଡ଼ିକ ସିଧାସଳଖ ଚର୍ମରେ ପ୍ରବେଶ ନ କରେ।
ହୋଲି ପୂର୍ବରୁ ଏହି ସହଜ ଏବଂ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ତ୍ୱଚା ଯତ୍ନ ଟିପ୍ସଗୁଡ଼ିକୁ ଅନୁସରଣ କରନ୍ତୁ…
ହୋଲି ଖେଳିବା ପୂର୍ବରୁ, ଆପଣଙ୍କ ମୁହଁ ଏବଂ ବେକରେ ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣରେ ନଡ଼ିଆ ତେଲ ଲଗାନ୍ତୁ ଏବଂ ଧୀରେ ଧୀରେ ମସାଜ କରନ୍ତୁ। ଏହା ଚର୍ମରେ ଏକ ପରଦା ସୃଷ୍ଟି କରେ, ଯାହା ରଙ୍ଗକୁ ସହଜରେ ଅପସାରଣ କରିଥାଏ। ନଡ଼ିଆ ତେଲ ଚର୍ମକୁ ମଇଶ୍ଚରାଇଜ୍ ମଧ୍ୟ କରିଥାଏ ଏବଂ ଟ୍ୟାନିଂ ରୋକିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ।
ଏହା ସହିତ, ବାହାରକୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ସର୍ବଦା ସନସ୍କ୍ରିନ୍ ଲଗାନ୍ତୁ । ଏହା ଚର୍ମକୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣ ଏବଂ ରଙ୍ଗ ଉଭୟରୁ ସୁରକ୍ଷା ଦିଏ। ଯଦି ଆପଣ ଚାହାଁନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣ ସୋରିଷ ତେଲ କିମ୍ବା ବାଦାମ ତେଲ ମଧ୍ୟ ଲଗାଇପାରିବେ , ଯାହା ତ୍ୱଚାକୁ ନରମ ରଖେ ଏବଂ ରଙ୍ଗକୁ ଗଭୀରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ଦିଏ ନାହିଁ।
ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଚର୍ମ ଥିବା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଆଲୋଭେରା ଜେଲ୍ ମଧ୍ୟ ଏକ ଭଲ ବିକଳ୍ପ । ହୋଲି ପାଳନ କରିବାକୁ ବାହାରକୁ ଗଲେ ଏହାକୁ ଲଗାନ୍ତୁ; ଏହା ଚର୍ମକୁ ଥଣ୍ଡା କରିଥାଏ ଏବଂ ଜ୍ୱଳନକୁ ରୋକିଥାଏ।