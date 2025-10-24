ମସ୍ତିଷ୍କ ଆନ୍ୟୁରିଜମ୍ ରୋଗରେ ପୀଡିତ ଏହି କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ତାରକା; ନିଜ ମୁହଁରେ ଖୋଲିଲେ ବଡ଼ ରାଜ; କହିଲେ ଟକ୍ସିକ ରିଲେସନ ପାଇଁ ତାଙ୍କ ଜୀବନ …
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଆମେରିକୀୟ ଟେଲିଭିଜନ ଜଗତରେ ଏପରି କେହି ନାହାନ୍ତି ଯିଏ କିମ୍ କାର୍ଦାସିଆନଙ୍କ ସହିତ ପରିଚିତ ନୁହଁନ୍ତି। ବିଶେଷକରି କିମ୍ କାର୍ଦାସିଆନ ହଲିଉଡ୍ ଗ୍ଲାମର ଶିଳ୍ପର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ନାମ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ। କିମ୍ କେବଳ ଆମେରିକୀୟ ଟେଲିଭିଜନରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ନୁହଁନ୍ତି, ବରଂ ଭାରତରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଶଂସକ ଅଛନ୍ତି। ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ସ୍ପଷ୍ଟବାଦୀତା ଏବଂ ଅଦ୍ଭୁତ ଫ୍ୟାଶନ୍ ସେନ୍ସ ପାଇଁ ଜାଣନ୍ତି। ତାଙ୍କର ବିଳାସପୂର୍ଣ୍ଣ ଜୀବନଶୈଳୀ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଅନୁସରଣ କରାଯାଏ।
କିମ୍ଙ୍କ ଶୋ’ “କିପିଂ ଅପ୍ ୱିଥ୍ ଦି କାର୍ଦାସିଆନ୍ସ” ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଲୋକପ୍ରିୟ। ସେ ନିକଟରେ ତାଙ୍କ ଶୋ’ରେ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କର ମସ୍ତିଷ୍କ ଆନ୍ୟୁରିଜମ୍ (Brain Aneurysm)ହୋଇଛି। ତାଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ବିଷୟରେ ଜାଣି ତାଙ୍କ ପ୍ରଶଂସକମାନେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯାଇଥିଲେ।
କିମ୍ଙ୍କ ଅସୁସ୍ଥତା: କିମ୍ ତାଙ୍କ ଶୋ’ରେ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କ ଟକ୍ସିକ ରିଲେସନ ଯୋଗୁଁ ସେ ମସ୍ତିଷ୍କ ଆନ୍ୟୁରିଜମ୍ ଭୋଗିଥିଲେ। ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ସ୍ୱାମୀ କାନ୍ୟେ ୱେଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରୁ ତାଙ୍କର ୨୦୨୨ମସିହାର ଛାଡପତ୍ର ତାଙ୍କୁ ମାନସିକ ଏବଂ ଭାବପ୍ରବଣ ଆଘାତ ଦେଇଥିଲା। ପରେ ସେ ଜାଣିପାରିଲେ ଯେ ଏହି ଚାପ ତାଙ୍କ ଅବସ୍ଥାକୁ ଦାୟୀ କରିଛି। ଡାକ୍ତରମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଯେ ମସ୍ତିଷ୍କ ଆନ୍ୟୁରିଜମ୍ ହେଉଛି ଏକ ଅବସ୍ଥା ଯେଉଁଥିରେ ମସ୍ତିଷ୍କର ରକ୍ତବାହୀର ଏକ ଅଂଶ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇ ଫୁଲିଯାଏ ଏବଂ ରକ୍ତରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯାଏ।
କିମ୍ ତିନିଥର ବିବାହ କରିଥିଲେ:କିମ୍ କାର୍ଦାସିଆନ୍ ହଲିଉଡ୍ ସର୍କଲରେ ଜଣେ ଫ୍ୟାଶନ୍ ଆଇକନ୍ ଭାବରେ ପରିଚିତ। ତାଙ୍କର ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ଫିଗର ଏବଂ ସୁନ୍ଦର ଲୁକ୍ ତାଙ୍କୁ ଅସ୍ୱୀକାର କରେ। ସେ ଅନନ୍ତ ଏବଂ ରାଧିକା ଅମ୍ବାନୀଙ୍କ ବିବାହ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଶିରୋନାମା ପାଲଟିଥିଲେ। ପ୍ରଥମେ ଡାମନ୍ ଥମାସଙ୍କୁ, ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର କ୍ରିସ୍ ହମ୍ଫ୍ରିସ୍ଙ୍କୁ ଏବଂ ତୃତୀୟ ଥର କାନ୍ୟେ ୱେଷ୍ଟଙ୍କୁ।