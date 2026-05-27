କୁଲର ଚଲାଇଲେ ଦେହ ଚିପ୍ଚିପ୍ ହେଉଛି କି? କୋଣରେ ରଖି ଦିଅନ୍ତୁ ଏହି ଧଳା ଜିନିଷ, ଦେଖିବେ ଚମତ୍କାର!
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଆଜିକାଲି ଗରମ ଚରମ ସୀମାରେ ଅଛି, ଏବଂ ସମସ୍ତେ ଗରମରୁ କଷ୍ଟ ପାଉଛନ୍ତି। ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁରେ କୁଲରଗୁଡ଼ିକ ଯଥେଷ୍ଟ ଆରାମ ପ୍ରଦାନ କରୁଥିବା ବେଳେ, ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଅଧିକ ଥର ଚଲାଇବା ଦ୍ୱାରା କୋଠରୀ ଆର୍ଦ୍ର, ଓଦା ଏବଂ ଚିପିଚିପି ହୋଇଯାଏ। ଝାଳ ଶୁଖେ ନାହିଁ, ଶରୀର ଆରାମଦାୟକ ଅନୁଭବ ହେବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଶ୍ୱାସରୁଦ୍ଧ ଅନୁଭବ ହୁଏ।
ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ, କୁଲରକୁ ବନ୍ଦ କରିବା ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ବିକଳ୍ପ ବାକି ରୁହେନି । ତଥାପି, ଏବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଚିନ୍ତା କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, କାରଣ ଏହାକୁ ଏଡାଇବା ପାଇଁ, ଆଜି ଆମେ ଏକ ସ୍ଥାନୀୟ ସମାଧାନ ଆଣିଛୁ, ଯାହା ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣ ଥଣ୍ଡା ପବନ ପାଇବେ ଏବଂ ଚିପିଚିପି ହେବାର କୌଣସି ଅଭିଯୋଗ ରହିବ ନାହିଁ।
ଏହି ପ୍ରତିକାର ହେଉଛି ଏକ ପାତ୍ରରେ ଲୁଣ। କୋଠରୀର ଏକ କୋଣରେ ଏକ ପାତ୍ର ଲୁଣ ରଖନ୍ତୁ, ଏହା କୋଠରୀକୁ ଚିପ୍ ଚିପ୍ ହେବାକୁ ଦେବ ନାହିଁ। କୁଲରଗୁଡ଼ିକ ବାୟୁକୁ ଥଣ୍ଡା କରିବା ପାଇଁ ଜଳ ବାଷ୍ପୀଭବନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି, ଏହା ବାୟୁରେ ଆର୍ଦ୍ରତା ବୃଦ୍ଧି କରେ। ଯଦି କୋଠରୀଟି ବନ୍ଦ ଥାଏ, ଖରାପ ବାୟୁଚଳନ ଥାଏ କିମ୍ବା ବାହାର ବାୟୁ ପୂର୍ବରୁ ଆର୍ଦ୍ର ଥାଏ (ମୌସୁମୀରେ), ତେବେ କୋଠରୀରେ ଆର୍ଦ୍ରତା ରହିଥାଏ।
ଲୁଣ ହାଇଗ୍ରୋସ୍କୋପିକ୍, ଅର୍ଥାତ୍ ଏଥିରେ ବାୟୁରୁ ଆର୍ଦ୍ରତା ଶୋଷଣ କରିବାର କ୍ଷମତା ଅଛି। ଏକ ପାତ୍ରରେ ମୋଟା ଲୁଣ କିମ୍ବା ପଥର ଲୁଣ ଖୋଲା ରଖିଲେ ବାୟୁରୁ ଅତିରିକ୍ତ ଆର୍ଦ୍ରତା ଶୋଷିତ ହେବ। କିଛି ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ, ଲୁଣ ଓଦା କିମ୍ବା ଗଣ୍ଠି ହୋଇଯିବ, ଯାହା ସୂଚାଇବ ଯେ ପ୍ରତିକାର କାମ କରୁଛି। ପରେ, ଲୁଣକୁ ତାଜା ଲୁଣ ସହିତ ବଦଳାନ୍ତୁ।
ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ବେକିଂ ସୋଡ଼ା ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଏହା କିଛି ପରିମାଣରେ ଆର୍ଦ୍ରତା ଏବଂ ଗନ୍ଧ ଶୋଷଣ କରେ, କିନ୍ତୁ ଲୁଣକୁ ଆର୍ଦ୍ରତା ପାଇଁ ଅଧିକ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ।
ଏଥିପାଇଁ, ଏକ ସଫା, ଚଉଡା ପାତ୍ର କିମ୍ବା ପ୍ଲେଟ୍ ନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଏଥିରେ ୧୫୦-୨୦୦ ଗ୍ରାମ ରକ ଲୁଣ ଭର୍ତ୍ତି କରନ୍ତୁ। ଏହାକୁ ଏକ ଥଣ୍ଡା କୋଠରୀର ଏକ କୋଣରେ ରଖନ୍ତୁ, ସିଧାସଳଖ ସୂର୍ଯ୍ୟକିରଣରୁ ଦୂରରେ। ଏହାକୁ ରାତିସାରା କିମ୍ବା କିଛି ଘଣ୍ଟା ପାଇଁ ଛାଡି ଦିଅନ୍ତୁ। ଯଦି ଏହା ଓଦା ହୋଇଯାଏ ତେବେ ଲୁଣ ବଦଳାନ୍ତୁ।