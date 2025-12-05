ଶୀତଦିନେ ଚିନ୍ତା ବଢ଼ାଉଛି କି ମୁଣ୍ଡର ରୁପି, ଆପଣାନ୍ତୁ ଏହି ଘରୋଇ ଉପଚାର, ଚୁଟକିରେ ସବୁ ସଫା
Dandruff in Winter: ମୁଣ୍ଡରେ ରୁପି ବା ଡାଣ୍ଡ୍ରଫ ଏକ ସାଧାରଣ ସମସ୍ୟା । ବିଶେଷକରି ଶୀତ ଦିନେ ଏହା ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ଦେଖାଯାଇଥାଏ । ଏହା ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ନଦେଲେ କେଶ ଦୁର୍ବଳ ହେବା, ଝଡିବା ଭଳି ସମସ୍ୟା ହୋଇଥାଏ । ଏହି ରୁପି ସମସ୍ୟାରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ ଲୋକେ ବଜାରରୁ ନାନା ଶାମ୍ପୁ ଓ ତେଲ ଆଣି ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି । ହେଲେ ବିଭିନ୍ନ ଉପାୟ କଲାପରେ ବି ରୁପି ଭଲ ହେଉନଥିବା ଦେଖାଯାଏ । ଆଜି ଏହି ଖବରରେ ଜାଣନ୍ତୁ କିପରି ଘରୋଇ ଉପଚାରରେ ଆପଣ ରୁପି ସମସ୍ୟା ଦୂର କରିପାରିବେ ।
ଆଲୋଭେରା: ଘିକୁଆଁରୀ ବା ଆଲୋଭେରା ରୁପି ଦୂର କରିବାରେ କାମ କରେ । ଏଥିରେ ଆଣ୍ଟି ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆଲ ଓ ଆଣ୍ଟି ଫଙ୍ଗଲ ଗୁଣ ରହିଛି । ଆଲୋଭେରା ରସକୁ ସିଧାସଳଖ କେଶ ମୂଳରେ ଲଗାନ୍ତୁ ଏବଂ 30 ମିନିଟ ଶୁଖିବାକୁ ଛାଡି ଦିଅନ୍ତୁ । ତା’ ପରେ କେଶ ଧୁଅନ୍ତୁ । ସପ୍ତାହକୁ 2-3 ଥର ଏହା କରନ୍ତୁ । ରୂପ ସମସ୍ୟା ଦୂର ହୋଇଥାଏ ।
ନଡିଆ ତେଲ: ନଡିଆ ତେଲ ଏକ ପ୍ରାକୃତିକ ମଇଶ୍ଚରାଇଜର । ଏହା ତ୍ବଚାକୁ ହାଇଡ୍ରେଟ ରଖିବା ସହ ଫଙ୍ଗଲ ବୃଦ୍ଧି ରୋକେ ଏବଂ ଡ୍ରାଏ ହେବାରୁ ବଞ୍ଚାଏ । 3ରୁ 5 ଚାମଚ ନଡିଆ ତେଲ ନେଇ ମୁଣ୍ଡରେ ମାଲିସ କରନ୍ତୁ । ଘଣ୍ଟାଏ ପରେ ପରେ କେଶ ଧୋଇ ଦିଅନ୍ତୁ । ସପ୍ତାହରେ କିଛି ଥର ଏପରି କରିବା ଦ୍ବାରା ରୁପି ସମସ୍ୟା କମିଯାଏ । ଏହାବ୍ୟତୀତ ରାତିରେ ଅଲିଭ ଅଏଲ ଲଗାଇ ଘୋଡାଇ ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ସକାଳୁ ଉଠି ମୁଣ୍ଡ ଧୁଅନ୍ତୁ ।
ଦହି: ରୁପି ସମସ୍ୟା ଦୂର ପାଇଁ ଦହି ଏକ ଭଲ ଉପାୟ । ସପ୍ତାହରେ 2ରୁ 3 ଦିନ ଦହିକୁ କେଶର ଲଗାଇ ଅଧ ଘଣ୍ଟା ପରେ ଧୋଇ ଦିଅନ୍ତୁ । ଏହା ରୁପି ସମସ୍ୟା କମାଇବାରେ କାମ କରେ । ଦହିରେ ପ୍ରୋବାୟୋଟିକ୍ସ ରହିଛି, ଯାହାକି କେଶ ପାଇଁ ଖୁବ୍ ଲାଭଦାୟକ । ଏଥିରେ କେଶ ଝଡିବା କମ୍ ହୁଏ ।
ଲିମ୍ବ ପତ୍ର: ଲିମ୍ବ ପତ୍ରରେ ଆଣ୍ଟିବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆଲ, ଆଣ୍ଟି ଫଙ୍ଗଲ ଓ ଆଣ୍ଟି ମାଇକ୍ରୋବାୟଲ ଗୁଣ ରହିଛି । ଏହା ରୁପି ଓ ଇଚିଂ (କୁଣ୍ଡେଇହେବା) ସମସ୍ୟାର ସରଳ ଚିକିତ୍ସା । କିଛି ତାଜା ଲିମ୍ବ ପତ୍ର ଆଣି ଏହାର ପେଷ୍ଟ ବନାନ୍ତୁ । ଏହାକୁ କେଶରେ ଲଗାନ୍ତୁ ଏବଂ 10 ମିନିଟ୍ ଶୁଖିବାକୁ ଛାଡି ଦିଅନ୍ତୁ । ଏହାପରେ କେଶ ଧୋଇ ଦିଅନ୍ତୁ । ବିଭିନ୍ନ ଶାମ୍ପୁରେ ଲିମ୍ବ ପତ୍ରର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ କାରଣ ଏହା ରୁପି ଦୂର କରିବାର ଏକ ଭଲ ଉପାୟ ।
ଅଣ୍ଡା କେଶର: ଅଣ୍ଡା କେଶର ଏକ କଣ୍ଡିସନର ଭଳି କାମ କରେ । ଏଥିରେ ବାୟୋଟିନ ଥାଏ, ଯାହା ରୁପି ସମସ୍ୟା ଦୂର କରେ ଏବଂ କେଶକୁ ସୁସ୍ଥ ରଖେ । ମୁଣ୍ଡରେ କେଶରକୁ ଲଗାଇ ଘୋଡାଇ ରଖନ୍ତୁ । ଘଣ୍ଟାଏ ପରେ ଶାମ୍ପୁରେ କେଶ ଧୁଅନ୍ତୁ । ସପ୍ତାହରେ କିଛି ଥର କରିବା ଦ୍ବାରା ରୁପି ସମସ୍ୟା ଭଲ ହୋଇଥାଏ ।