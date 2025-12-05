ଶୀତଦିନେ ଚିନ୍ତା ବଢ଼ାଉଛି କି ମୁଣ୍ଡର ରୁପି, ଆପଣାନ୍ତୁ ଏହି ଘରୋଇ ଉପଚାର, ଚୁଟକିରେ ସବୁ ସଫା

ଶୀତଦିନେ ଚିନ୍ତା ବଢ଼ାଉଛି କି ମୁଣ୍ଡର ରୁପି, ଆପଣାନ୍ତୁ ଏହି ଘରୋଇ ଉପଚାର

By Jyotirmayee Das

Dandruff in Winter: ମୁଣ୍ଡରେ ରୁପି ବା ଡାଣ୍ଡ୍ରଫ ଏକ ସାଧାରଣ ସମସ୍ୟା । ବିଶେଷକରି ଶୀତ ଦିନେ ଏହା ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ଦେଖାଯାଇଥାଏ । ଏହା ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ନଦେଲେ କେଶ ଦୁର୍ବଳ ହେବା, ଝଡିବା ଭଳି ସମସ୍ୟା ହୋଇଥାଏ । ଏହି ରୁପି ସମସ୍ୟାରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ ଲୋକେ ବଜାରରୁ ନାନା ଶାମ୍ପୁ ଓ ତେଲ ଆଣି ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି । ହେଲେ ବିଭିନ୍ନ ଉପାୟ କଲାପରେ ବି ରୁପି ଭଲ ହେଉନଥିବା ଦେଖାଯାଏ । ଆଜି ଏହି ଖବରରେ ଜାଣନ୍ତୁ କିପରି ଘରୋଇ ଉପଚାରରେ ଆପଣ ରୁପି ସମସ୍ୟା ଦୂର କରିପାରିବେ ।

ଆଲୋଭେରା: ଘିକୁଆଁରୀ ବା ଆଲୋଭେରା ରୁପି ଦୂର କରିବାରେ କାମ କରେ । ଏଥିରେ ଆଣ୍ଟି ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆଲ ଓ ଆଣ୍ଟି ଫଙ୍ଗଲ ଗୁଣ ରହିଛି । ଆଲୋଭେରା ରସକୁ ସିଧାସଳଖ କେଶ ମୂଳରେ ଲଗାନ୍ତୁ ଏବଂ 30 ମିନିଟ ଶୁଖିବାକୁ ଛାଡି ଦିଅନ୍ତୁ । ତା’ ପରେ କେଶ ଧୁଅନ୍ତୁ । ସପ୍ତାହକୁ 2-3 ଥର ଏହା କରନ୍ତୁ । ରୂପ ସମସ୍ୟା ଦୂର ହୋଇଥାଏ ।

ନଡିଆ ତେଲ: ନଡିଆ ତେଲ ଏକ ପ୍ରାକୃତିକ ମଇଶ୍ଚରାଇଜର । ଏହା ତ୍ବଚାକୁ ହାଇଡ୍ରେଟ ରଖିବା ସହ ଫଙ୍ଗଲ ବୃଦ୍ଧି ରୋକେ ଏବଂ ଡ୍ରାଏ ହେବାରୁ ବଞ୍ଚାଏ । 3ରୁ 5 ଚାମଚ ନଡିଆ ତେଲ ନେଇ ମୁଣ୍ଡରେ ମାଲିସ କରନ୍ତୁ । ଘଣ୍ଟାଏ ପରେ ପରେ କେଶ ଧୋଇ ଦିଅନ୍ତୁ । ସପ୍ତାହରେ କିଛି ଥର ଏପରି କରିବା ଦ୍ବାରା ରୁପି ସମସ୍ୟା କମିଯାଏ । ଏହାବ୍ୟତୀତ ରାତିରେ ଅଲିଭ ଅଏଲ ଲଗାଇ ଘୋଡାଇ ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ସକାଳୁ ଉଠି ମୁଣ୍ଡ ଧୁଅନ୍ତୁ ।

ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ

ସାପର ଘର ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କ ବଗିଚାରେ ଥିବା ଏହି…

JIO ଆଣିଲା ଦମଦାର୍ ପ୍ଲାନ୍, ମାତ୍ର ୧୦୦…

ଦହି: ରୁପି ସମସ୍ୟା ଦୂର ପାଇଁ ଦହି ଏକ ଭଲ ଉପାୟ । ସପ୍ତାହରେ 2ରୁ 3 ଦିନ ଦହିକୁ କେଶର ଲଗାଇ ଅଧ ଘଣ୍ଟା ପରେ ଧୋଇ ଦିଅନ୍ତୁ । ଏହା ରୁପି ସମସ୍ୟା କମାଇବାରେ କାମ କରେ । ଦହିରେ ପ୍ରୋବାୟୋଟିକ୍ସ ରହିଛି, ଯାହାକି କେଶ ପାଇଁ ଖୁବ୍ ଲାଭଦାୟକ । ଏଥିରେ କେଶ ଝଡିବା କମ୍ ହୁଏ ।

ଲିମ୍ବ ପତ୍ର: ଲିମ୍ବ ପତ୍ରରେ ଆଣ୍ଟିବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆଲ, ଆଣ୍ଟି ଫଙ୍ଗଲ ଓ ଆଣ୍ଟି ମାଇକ୍ରୋବାୟଲ ଗୁଣ ରହିଛି । ଏହା ରୁପି ଓ ଇଚିଂ (କୁଣ୍ଡେଇହେବା) ସମସ୍ୟାର ସରଳ ଚିକିତ୍ସା । କିଛି ତାଜା ଲିମ୍ବ ପତ୍ର ଆଣି ଏହାର ପେଷ୍ଟ ବନାନ୍ତୁ । ଏହାକୁ କେଶରେ ଲଗାନ୍ତୁ ଏବଂ 10 ମିନିଟ୍ ଶୁଖିବାକୁ ଛାଡି ଦିଅନ୍ତୁ । ଏହାପରେ କେଶ ଧୋଇ ଦିଅନ୍ତୁ । ବିଭିନ୍ନ ଶାମ୍ପୁରେ ଲିମ୍ବ ପତ୍ରର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ କାରଣ ଏହା ରୁପି ଦୂର କରିବାର ଏକ ଭଲ ଉପାୟ ।

ଅଣ୍ଡା କେଶର: ଅଣ୍ଡା କେଶର ଏକ କଣ୍ଡିସନର ଭଳି କାମ କରେ । ଏଥିରେ ବାୟୋଟିନ ଥାଏ, ଯାହା ରୁପି ସମସ୍ୟା ଦୂର କରେ ଏବଂ କେଶକୁ ସୁସ୍ଥ ରଖେ । ମୁଣ୍ଡରେ କେଶରକୁ ଲଗାଇ ଘୋଡାଇ ରଖନ୍ତୁ । ଘଣ୍ଟାଏ ପରେ ଶାମ୍ପୁରେ କେଶ ଧୁଅନ୍ତୁ । ସପ୍ତାହରେ କିଛି ଥର କରିବା ଦ୍ବାରା ରୁପି ସମସ୍ୟା ଭଲ ହୋଇଥାଏ ।

You might also like More from author
More Stories

ସାପର ଘର ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କ ବଗିଚାରେ ଥିବା ଏହି…

JIO ଆଣିଲା ଦମଦାର୍ ପ୍ଲାନ୍, ମାତ୍ର ୧୦୦…

ଚେହେରାରେ ଚମକ ଆଣିବାକୁ ମୁହଁରେ ପିରିୟଡ୍…

ଶୀତଦିନେ ଆପଣ ବି କ’ଣ ଗରମ ପାଣିରେ…

1 of 25,476