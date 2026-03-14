ଦିନକୁ ୧ ଘଣ୍ଟା ପାଇଁ ଇଣ୍ଡକ୍ସନ ଚଲାଇଲେ କେତେ ଆସିବ ବିଦ୍ୟୁତ ବିଲ୍? ମାସକୁ କେତେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ; ଜାଣିଲେ ହେବେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଆମେରିକା, ଇରାନ ଏବଂ ଇସ୍ରାଏଲ ମଧ୍ୟରେ ବଢ଼ୁଥିବା ଉତ୍ତେଜନା ଏବଂ ତୈଳ ବଜାରରେ ଅନିଶ୍ଚିତତାର ପ୍ରଭାବ ଏବେ ରୋଷେଇ ଘରେ ପଡିଛି। ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ବାଣିଜ୍ୟିକ ଗ୍ୟାସ୍ ଯୋଗାଣ ଉପରେ କଠୋରତା ଲାଗୁ କରାଯାଇଛି। ସରକାର ଘରୋଇ ଗ୍ୟାସ୍ ଉପଲବ୍ଧତା ଉପରେ ନଜର ରଖୁଛନ୍ତି। ଏପରି ପରିବେଶରେ, ଅନେକ ଲୋକ ଇଣ୍ଡକ୍ସନ ଚୁଲା ଆଡକୁ ମୁହାଁଇଛନ୍ତି।
କିନ୍ତୁ ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ଇଣ୍ଡକ୍ସନ ଚୁଲାରେ ରୋଷେଇ କରିବା ଦ୍ୱାରା କେତେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବିଲ୍ ଆସିବ? ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଯଦି ଆପଣ ଗୋଟିଏ ଘଣ୍ଟା ପାଇଁ ଇଣ୍ଡକ୍ସନ ଚୁଲାରେ ରୋଷେଇ କରନ୍ତି ତେବେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ?
ଇଣ୍ଡକ୍ସନ୍ ଚୁଲା ସାଧାରଣତଃ ୧୨୦୦W ରୁ ୨୦୦୦W ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ଖର୍ଚ୍ଚ ଆପଣଙ୍କ ଇଣ୍ଡକ୍ସନ୍ କୁକରର ପାୱାର ରେଟିଂ ଓ ରୋଷେଇ ତାପମାତ୍ରା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ସାଧାରଣତଃ, ଏକ ୨୦୦୦W ଇଣ୍ଡକ୍ସନ୍ କୁକର ସର୍ବାଧିକ ରୋଷେଇ ସମୟରେ ପ୍ରତି ଘଣ୍ଟାରେ ପ୍ରାୟ ୨ ୟୁନିଟ୍ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଥାଏ।
ଯଦି ଉଦାହରଣ ଦେଖିବା, ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବ୍ୟବହାର ଗଣନା କରିବାର ସୂତ୍ର: ଶକ୍ତି (kWh) = ଶକ୍ତି (W) × ସମୟ (ଘଣ୍ଟା) ÷ ୧୦୦୦
ଯଦି ଏକ ୨୦୦୦W ଇଣ୍ଡେକ୍ସନ୍ ଚୁଲା ୧ ଘଣ୍ଟା ଚାଲିଥାଏ, ତେବେ ୨୦୦୦× ୧ ÷ ୧୦୦୦ = ୨ ୟୁନିଟ୍ ବିଦ୍ୟୁତ୍, ଅର୍ଥାତ୍, ଯଦି ଇଣ୍ଡେକ୍ସନ୍ ଚୁଲା ୧ ଘଣ୍ଟା ନିରନ୍ତର ଚାଲିଥାଏ, ତେବେ ଏହା ପ୍ରାୟ ୨ ୟୁନିଟ୍ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ।
ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ମାସିକ ଖର୍ଚ୍ଚ କେତେ ହୋଇପାରେ: ପ୍ରତିଦିନ ଯଦି ୨୦୦୦ ୱାଟର ଇଣ୍ଡକ୍ସନ ୨ଘଣ୍ଟା ପାଇଁ ଚଲାନ୍ତି ତେବେ ଦୈନିକ (୨୦୦୦ ୱାଟ ÷ ୧୦୦୦) x ୨ ଘଣ୍ଟା = ୪ ୟୁନିଟ୍ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ । ମାସିକ ୟୁନିଟ ଖର୍ଚ୍ଚ= ୪ ୟୁନିଟ୍ x ୩୦ ଦିନ = ୧୨୦ ୟୁନିଟ୍ । ଆନୁମାନିକ ମାସିକ ଖର୍ଚ୍ଚ ୭୨୦ରୁ ୯୬୦ ଟଙ୍କା (ପ୍ରତି ୟୁନିଟ୍ ୬-୮ ଟଙ୍କା ହିସାବରେ) ହେବ।
ସାଧାରଣତଃ ଇଣ୍ଡକ୍ସନ୍ ଚୁଲା LPG ତୁଳନାରେ ଅଧିକ ଦକ୍ଷ (efficient) ଓ ମାସିକ ଖର୍ଚ୍ଚରେ କିଛି ଟଙ୍କା ସଞ୍ଚୟ କରିପାରେ ।
ଯେଉଁଠାରେ ଏକ ପରିବାରର ମାସିକ LPG ଖର୍ଚ୍ଚ ୧୨୦୦-୧୮୦୦ ଟଙ୍କା ହୋଇପାରେ, ସେଠାରେ ଇଣ୍ଡକ୍ସନ୍ ଖର୍ଚ୍ଚ ୭୦୦-୧୧୦୦ ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟରେ ରହିପାରେ, ଯାହାଫଳରେ ମାସକୁ ୧୮୦ରୁ ୧୦୦୦ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଞ୍ଚୟ ହୋଇପାରେ ।
ଦୈନିକ ସାଧାରଣ ରୋଷେଇ ପାଇଁ ଇଣ୍ଡକ୍ସନ୍ ଚୁଲା ବ୍ୟବହାର କଲେ ମାସିକ ବିଜୁଳି ବିଲ୍ ୭୦୦-୧୦୦୦ ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟରେ ରହିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଧିକ, ଯାହା LPG ତୁଳନାରେ କିଛି ମାତ୍ରାରେ ସଞ୍ଚୟକାରୀ ।