ଘର ପାଲଟିଗଲା ମୃତ୍ୟୁ ଫାଶ! କୋଠାରେ ଭୟଙ୍କର ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ, ଜିଅନ୍ତା ଜଳିଗଲେ ୭ ଜଣ, ପ୍ରଥମ ମହଲାରୁ ଛୁଆକୁ ଫିଙ୍ଗିଦେଲେ

By Subhasmita Das

ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ଘର ପାଲଟିଗଲା ମୃତ୍ୟୁ ଫାଶ! ଜିଅନ୍ତା ଜଳିଗଲେ ୭ ଜଣ। ଛୋଟ ଛୁଆକୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ କୋଠା ଉପରୁ ତଳକୁ ଫିଙ୍ଗିଲେ। ବୁଧବାର ସକାଳେ ଜାତୀୟ ରାଜଧାନୀ ଦିଲ୍ଲୀର ପାଲମ ଅଞ୍ଚଳ ଚିତ୍କାରରେ ଫାଟି ପଡୁଥିଲା ଏବଂ ଚାରିଆଅଡ଼ କଳା ଧୂଆଁରେ ଆଚ୍ଛାଦିତ ହୋଇଯାଇଥିଲା।

ସାଧ ନଗରର ଲେନ୍ ନମ୍ବର ୨ ରେ ଅବସ୍ଥିତ ଏକ ଚାରି ମହଲା କୋଠାରେ ଏକ ଭୟଙ୍କର ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟି ଏହି ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା। ସକାଳ ପ୍ରାୟ ୬:୩୦ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ନିଆଁ ଲାଗିଥିଲା, ସେତେବେଳେ କୋଠା ଭିତରେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ଲୋକ ଶୋଇଥିଲେ।

ଭିତରେ ଫସି ରହିଥିବା ପରିବାରଗୁଡ଼ିକର ରକ୍ଷା ପାଇବାର କୌଣସି ଉପାୟ ନଥିଲା; କେବଳ ଗୋଟିଏ ପ୍ରସ୍ଥାନ ରାସ୍ତା ଥିଲା ଏବଂ ତାହା ମଧ୍ୟ ନିଆଁରେ ପୋଡ଼ି ଯାଇଥିଲା।

ପରିସ୍ଥିତି ଏପରି ହୋଇଥିଲା ଯେ ରୁମଗୁଡ଼ିକ ଶୀଘ୍ର ଶ୍ୱାସରୁଦ୍ଧ ଧୂଆଁରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଗଲା। ଏହି ଦୁଃଖଦ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟଣାରେ ସାତ ଜଣ ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି।

ଦୁର୍ଘଟଣା ସମୟରେ ଦୃଶ୍ୟଟି କୌଣସି ଭୟଙ୍କର ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ପରି ମନେ ହେଉଥିଲା। କୋଠାର ବାଲକୋନିରେ ଠିଆ ହୋଇଥିବା ଲୋକମାନେ ସାହାଯ୍ୟ ପାଇଁ ଚିତ୍କାର କରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ନିଆଁ ଏତେ ଭୟଙ୍କର ଥିଲା ଯେ କେହି ଭିତରକୁ ଯିବାକୁ ସାହସ ଜୁଟାଇ ପାରିଲେ ନାହିଁ।

ଧୂଆଁ ଏବଂ ନିଆଁ ଯେତେବେଳେ ବଢ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲେ ସେତେବେଳେ ନିଜ ଜୀବନକୁ ଖାତିର ନକରି ପ୍ରବେଶ ନାମକ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ତାଙ୍କର ବର୍ଷକର ଝିଅ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଏକ ଛୋଟ ପିଲାକୁ ନିଆଁରୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରାଣପଣେ ଚେଷ୍ଟା କରି ପ୍ରଥମ ମହଲାରୁ ତଳକୁ ଫିଙ୍ଗି ଦେଲେ।

ତଳେ ଠିଆ ହୋଇଥିବା ଲୋକମାନେ କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଧରିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଥିଲେ। ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା ସମୟରେ ଗୋଟିଏ ପିଲାର ହାତରେ ଏକ ଫାକ୍ଚର ହୋଇଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ପୋଡ଼ି ଯାଇଥିଲା।

କିନ୍ତୁ ସୌଭାଗ୍ୟବଶତଃ, ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନ ରକ୍ଷା ପାଇଗଲା। ଆଉ ଏକ ପିଲା ଜଣଙ୍କ ହାତରୁ ଖସି ତଳେ ପଡ଼ିଗଲା, ମୁଣ୍ଡରେ ଗଭୀର ଆଘାତ ଲାଗିଲା। ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷଦର୍ଶୀଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀ ସିଡ଼ିରୁ ଓହ୍ଲାଉଥିବା ସମୟରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଖସି ପଡ଼ିଲେ।

ପରିବାର ଉପର ମହଲାରେ ରହୁଥିବା ବେଳେ ଏକ କସମେଟିକ୍ସ ସୋରୁମ୍ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଫ୍ଲୋରରେ ଥିଲା। ଏହି କୋଠାଟି ବଜାରର ମୁଖ୍ୟ ରାଜେନ୍ଦ୍ର କଶ୍ୟପଙ୍କର ଥିଲା। କୋଠାର ଗଠନ ଏକ ମୃତ୍ୟୁ ଫାଶଠାରୁ କମ୍ ନଥିଲା।

ବେସମେଣ୍ଟ ଏବଂ ଭୂତଳ ମହଲାରେ ଏକ ବିୟୁଟି ପାର୍ଲର ଏବଂ ଚୁଡ଼ି ଏବଂ ପ୍ରସାଧନ ସାମଗ୍ରୀ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ଶୋ’ରୁମ୍ ଥିଲା। କସମେଟିକ୍ ସାମଗ୍ରୀ (ଜ୍ୱଳନଶୀଳ ସାମଗ୍ରୀ) ଥିବାରୁ ନିଆଁ ବିଜୁଳି ବେଗରେ ବ୍ୟାପିଗଲା।

ଏହି ସମୟରେ, ପ୍ରାୟ ୧୫ ଜଣ ପରିବାର ସଦସ୍ୟ ଉପର ମହଲାରେ ରହୁଥିଲେ। ସମଗ୍ର କୋଠାର କେବଳ ଗୋଟିଏ ପ୍ରସ୍ଥାନ ପଥ ଥିଲା – ଠିକ୍ ଯେଉଁଠାରୁ ନିଆଁ ସବୁଠାରୁ ତୀବ୍ର ଥିଲା।

ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟରେ ବିଳମ୍ବ:

ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ କହିବା କଥା ସକାଳ ୬:୪୫ ରେ ପ୍ରଥମେ ନିଆଁ ଲାଗିଥିବାର ଦେଖାଯାଇଥିଲା। ତାଙ୍କ ଅନୁସାରେ, ଦମକଳ ବାହିନୀ ଅଧ ଘଣ୍ଟା ବିଳମ୍ବରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା ​​ଏବଂ ହାଇଡ୍ରୋଲିକ୍ ମେସିନ୍ ସ୍ଥାପନ କରିବାକୁ ବହୁତ ସମୟ ଲାଗିଥିଲା।

ଲୋକମାନେ ନିକଟସ୍ଥ ଏକ କୋଠାର କାନ୍ଥ ଭାଙ୍ଗି ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଧୂଆଁ ଯୋଗୁଁ କେହି ଭିତରକୁ ଯାଇପାରି ନଥିଲେ। ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟାର କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ପରେ ତିରିଶଟି ଦମକଳ ବାହିନୀ ନିଆଁକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିଥିଲେ।

୭ ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ, ସର୍ଚ୍ଚ ଅପରେସନ ଜାରି:

ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ (DFS) ଅନୁଯାୟୀ, ଏହି ଘଟଣାରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସାତ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ନିଶ୍ଚିତ ହୋଇଛି, ଯେଉଁଥିରେ ତିନି ଜଣ ପିଲା ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ପୀଡିତମାନଙ୍କୁ ହାଇଡ୍ରୋଲିକ୍ ମେସିନାରୀ ବ୍ୟବହାର କରି ବାହାର କରାଯାଇଥିଲା, ସେମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଚେତ ଥିଲେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ଶରୀର ଗୁରୁତର ଭାବରେ ପୋଡ଼ି ଯାଇଥିଲା।

ବର୍ତ୍ତମାନ, ଭଗ୍ନାବଶେଷ ତଳେ ଫସି ରହିଥିବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ସନ୍ଧାନ ଏବଂ କୁଲିଂ ଅପରେସନ୍ ଚାଲିଛି। ପୋଲିସର ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋଟ ୧୦ ଜଣଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ମାଧ୍ୟମରେ ନିକଟସ୍ଥ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି।

ମୃତକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସାତ ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଛନ୍ତି: ପ୍ରବେଶ (୩୫), କମଲ (୪୦), ଆଶୁ (୩୨) ଏବଂ ତିନି ଜଣ ନାବାଳିକା ଝିଅ (ଯଥାକ୍ରମେ ୧୨, ୬ ଏବଂ ୫ ବର୍ଷ)।

ବର୍ତ୍ତମାନ, ଜଣେ ପୁରୁଷ (ପ୍ରାୟ ୪୦ ବର୍ଷ ବୟସ) ଏବଂ ଜଣେ ଦୁଇ ବର୍ଷର ଝିଅ ଆଇଜିଆଇ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଅଛନ୍ତି। ଜଣେ ୧୯ ବର୍ଷ ବୟସ୍କ ଯୁବକଙ୍କୁ ସଫଦରଜଙ୍ଗ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି, ତାଙ୍କ ଶରୀରର ପ୍ରାୟ ୨୫% ରୁ ଅଧିକ ପୋଡ଼ିଯାଇଛି।

