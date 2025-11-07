କେରଳର ମହିଳାଙ୍କ ଘନ, ଲମ୍ବା କେଶର ରହସ୍ୟ କ’ଣ, ବାସ୍ ନଡି଼ଆ ତେଲରେ ମିଶାନ୍ତୁ ଏହି ୨ଟି ଜିନିଷ
କେରଳର ମହିଳାଙ୍କ ଘନ, ଲମ୍ବା କେଶର ରହସ୍ୟ କ’ଣ
ଭୁବନେଶ୍ଵର: ସମସ୍ତେ ଲମ୍ବା କେଶ ଚାହାଁନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଲମ୍ବା କେଶ ଥିବା ମହିଳାଙ୍କୁ ଦେଖୁ, ଆମେ ଇଚ୍ଛା କରୁ ଯେ ଆମର ମଧ୍ୟ ଏହା ହେଉ। ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କେରଳର ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଦେଖିଥିବେ, ବିଶେଷକରି; ସେମାନଙ୍କର କେଶ ଲମ୍ବା, ଘନ ଏବଂ କଳା। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଏହା ପଛର ରହସ୍ୟ ଜାଣନ୍ତି କି? ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା।
କେରଳର ମହିଳାମାନେ ଲମ୍ବା କେଶ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ତେଲ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି। ଏହି ତେଲ ତିଆରି କରିବା ବହୁତ ସହଜ। ଏଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ନଡ଼ିଆ ତେଲ, ମେଥି ଦାନା, ଭୃଷଙ୍ଗ ପତ୍ର, ଆଲୋଭେରା ଜେଲ୍, ତୁଳସୀ ପତ୍ର ଏବଂ ଅଁଳା ଆବଶ୍ୟକ ।
ପ୍ରସ୍ତୁତି ପ୍ରଣାଳି:ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ ପ୍ୟାନ୍ ଆବଶ୍ୟକ ହେବ। ଏହା ପରେ, ପ୍ୟାନରେ ନଡ଼ିଆ ତେଲ ଢାଳନ୍ତୁ, ଏହାକୁ କିଛି ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ଗରମ କରନ୍ତୁ, ତାପରେ ସେଥିରେ ମେଥି ଦାନା ପକାନ୍ତୁ। ଏହା ପରେ, ଭୃଷଙ୍ଗ ପତ୍ର, ଅଁଳା, ତୁଳସୀ ପତ୍ର, ଏବଂ ଆଲୋଭେରା ଜେଲ୍ ପକାନ୍ତୁ।
ମନେରଖନ୍ତୁ ଯେ ତେଲର ରଙ୍ଗ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମେ ଏସବୁକୁ ରାନ୍ଧିବା ଉଚିତ୍। ତେଲର ରଙ୍ଗ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବା ପରେ ଗ୍ୟାସ ବନ୍ଦ କରିଦିଅନ୍ତୁ । ଏବଂ ଏହାକୁ ଛାଣି ଏକ ଡବାରେ ରଖନ୍ତୁ ।
କିପରି ଲଗେଇବେ:ଏହାକୁ ସପ୍ତାହରେ ଦୁଇଥର ମୁଣ୍ଡରେ ପ୍ରୟୋଗ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଏହା ଆପଣଙ୍କ କେଶକୁ ମଜବୁତ କରିବ ଏବଂ ମୂଳକୁ ମଜବୁତ କରିବ। କେବଳ ଏତିକି ନୁହେଁ, ଏହା ଆପଣଙ୍କ କେଶର ବୃଦ୍ଧିକୁ ମଧ୍ୟ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବ।