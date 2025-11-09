ରୂପି ଏବଂ କେଶ ଝଡି଼ବାକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତିତ କି? ଥରେ ଲଗାନ୍ତି ଏହି ଘରୋଇ ତେଲ, ସବୁ ସମସ୍ୟା ହେବ ଦୂର

ଭୁବନେଶ୍ଵର: ପୁଅ ହେଉ କି ହେଉ କେଶ ଝଡିବା ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇ ଆଜିକାଲି ସମସ୍ତେ ଚିନ୍ତିତ । ଆଧୁନିକ ଜୀବନଶୈଳୀ, ପରିବେଶ ପ୍ରଦୂଷଣ, ଖାଦ୍ୟ ପାନୀୟରେ ଅନିୟମିତତା, ରାସାୟନିକ ପଦାର୍ଥର ବ୍ୟବହାର ଆଦି କେଶ ଝଡିବାର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ । ଯୁବାବସ୍ଥାରୁ କେଶ ଉପୁଡିଯାଉଥିବାରୁ ଏହାକୁ ନେଇ ଯୁବପୀଢି ବେଶ ଚିନ୍ତିତ ।

ତେବେ ଏହି ସମସ୍ୟାର ଚିନ୍ତିତ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ଖବର ଉପଯୋଗୀ । କେଶ ଝଡିବା ରୋକିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ମୋଟା ଅଙ୍କର ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ ପଡିବନି । ଆପଣଙ୍କ ରୋଷେଇ ଘରେ ରହିଛି ଏଭଳି ଏକ ଜିନିଷ ଯାହାକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ଆପଣ କେଶ ଝଡିବା ସମସ୍ୟାରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇପାରିବେ ।

ଘରେ ତେଲ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତୁ: ବଢ଼ୁଥିବା କେଶ ସମସ୍ୟାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି, ଆଜି ଆମେ ଏକ ତେଲର ରେସିପି ସେୟାର କରିବୁ ଯାହା ଆପଣଙ୍କ କେଶର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ସହ କେଶ ଝଡ଼ିବା ଏବଂ ରୂପି ସମସ୍ୟାକୁ ରୋକିବାରେ ମଧ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ଏହି ତେଲ ତିଆରି କରିବା ବହୁତ ସହଜ ଏବଂ ଏଥିରେ କୌଣସି ରାସାୟନିକ ପଦାର୍ଥ ମିଶେନାହିଁ ।

ଆବଶ୍ୟକୀୟ ସାମଗ୍ରୀ: ନଡ଼ିଆ ତେଲ, ମେଥି ଦାନା, ଭୃଷଙ୍ଗ ପତ୍ର, ଆଲୋଭେରା ଜେଲ୍, ତୁଳସୀ ପତ୍ର, ଅଁଳା ।

ପ୍ରସ୍ତୁତି ପ୍ରଣାଳି: ପ୍ରଥମେ ଏକ ପ୍ୟାନରେ ୧ କପ୍ ନଡ଼ିଆ ତେଲ ଗରମ କରନ୍ତୁ। ସେଥିରେ ମେଥି ଦାନା, ଭୃଷଙ୍ଗ ପତ୍ର, ଅଁଳା, ତୁଳସୀ ପତ୍ର, ଏବଂ ଆଲୋଭେରା ଜେଲ୍ ପକାନ୍ତୁ। ତେଲର ରଙ୍ଗ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହାକୁ ଫୁଟାନ୍ତୁ । ତାପରେ, ଏହାକୁ ଥଣ୍ଡା ହେବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଏକ ପାତ୍ରରେ ସଂରକ୍ଷଣ କରନ୍ତୁ।

କିପରି ଲଗାଇବେ: ଆପଣ ଶୋଇବା ପୂର୍ବରୁ କିମ୍ବା କେଶ ଧୋଇବା ପୂର୍ବରୁ ଏହି ତେଲକୁ ଲଗାଇ ପାରିବେ। ସର୍ବୋତ୍ତମ ଫଳାଫଳ ପାଇଁ, ସପ୍ତାହରେ ଦୁଇଥର ଏହାକୁ ଲଗାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ।

 

