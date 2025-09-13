ଶସ୍ତା ହେଲା Honda କମ୍ପାନୀର ବାଇକ୍ ଏବଂ ସ୍କୁଟି, ଏଭଳି ସୁଯୋଗ ହାତଛଡ଼ା ନ କରି ଶୀଘ୍ର କିଣିପକାନ୍ତୁ

ଜାଣନ୍ତୁ କେଉଁ ଗାଡ଼ି ଉପରେ ଜିଏସଟି ଛାଡ଼ କରାଯାଇଛି । କେତେ ଶସ୍ତା ହେଲା ୨ଚକିଆ ଗାଡ଼ି ।

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ହୋଣ୍ଡା ମୋଟରସାଇକେଲ୍ ଆଣ୍ଡ୍ ସ୍କୁଟର ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କୁ ଏକ ବଡ଼ ଖବର ଦେଇଛି। ସରକାରଙ୍କ ନୂତନ GST ସ୍ଲାବ୍ ଲାଗୁ ହେବା ପରେ, କମ୍ପାନୀର ଲୋକପ୍ରିୟ ଦୁଇ ଚକିଆ ଯାନଗୁଡ଼ିକ ଏବେ ବହୁତ ଶସ୍ତା ହୋଇଯାଇଛି।

ପୂର୍ବରୁ ଦୁଇ ଚକିଆ ଯାନ ଉପରେ 28% GST ଏବଂ 1% ସେସ୍ ଲାଗୁ କରାଯାଉଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏବେ 22 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2025 ଠାରୁ, 350 ସିସି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଇଞ୍ଜିନ୍ ଥିବା ଦୁଇ ଚକିଆ ଯାନ ଉପରେ କେବଳ 18% GST ଲାଗୁ ହେବ ଏବଂ ସେସ୍ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଉଚ୍ଛେଦ କରାଯାଇଛି।

ଗ୍ରାହକମାନେ ଏହାର ସିଧାସଳଖ ଲାଭ ପାଇବେ ଏବଂ ହୋଣ୍ଡା ମଡେଲଗୁଡ଼ିକ ଏବେ 18,887 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶସ୍ତା ହୋଇଯିବ। ଏହି ତାଲିକାରେ ସର୍ବାଧିକ ବିକ୍ରି ହେଉଥିବା ଆକ୍ଟିଭା ସ୍କୁଟର ଏବଂ ସାଇନ୍ ମୋଟରସାଇକେଲ୍ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ।

ଟିକସ ହ୍ରାସ

ପ୍ରକୃତରେ, ନୂତନ GST 2.0 ସ୍ଲାବ୍ କେବଳ ଦୁଇ ଚକିଆ ଯାନ ନୁହେଁ ବରଂ ଛୋଟ ଏବଂ ହାଇବ୍ରିଡ୍ କାରଗୁଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବିତ କରିଛି। ଏବେ ପେଟ୍ରୋଲ ଏବଂ ପେଟ୍ରୋଲ-ହାଇବ୍ରିଡ୍ କାର ଉପରେ କେବଳ 18% GST ଦେବାକୁ ପଡିବ।

CNG ଏବଂ LPG କାର ଉପରେ ମଧ୍ୟ ସମାନ ଟିକସ ହାର ଲାଗୁ ହେବ। କିନ୍ତୁ ଏଥିପାଇଁ ସର୍ତ୍ତ ହେଉଛି ଯେ କାରର ଇଞ୍ଜିନ 1200cc କିମ୍ବା ତା’ଠାରୁ କମ୍ ଏବଂ ଲମ୍ବ 4 ମିଟରରୁ ଅଧିକ ହେବା ଉଚିତ୍ ନୁହେଁ। ଡିଜେଲ ଏବଂ ଡିଜେଲ-ହାଇବ୍ରିଡ୍ କାର ପାଇଁ ସମାନ ନିୟମ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ହେବ।

ଅର୍ଥାତ୍, 1500cc ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଡିଜେଲ କାର ଏବଂ 4 ମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲମ୍ବ ଯାନଗୁଡ଼ିକ ଏବେ କେବଳ 18% GST ପରିସରକୁ ଆସିବ। ଏହା ଛୋଟ କାର ସେଗମେଣ୍ଟରେ ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବଡ଼ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିବ।

40% GST

ସରକାର ଲଗଜରୀ ଏବଂ ମଧ୍ୟମ ଆକାରର କାରଗୁଡ଼ିକୁ 40% GST ସ୍ଲାବରେ ରଖିଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଲଗଜରୀ ବର୍ଗରେ ରଖି। ଏଥିରେ 1200cc ରୁ ବଡ଼ ପେଟ୍ରୋଲ କାର ଏବଂ 1500cc ରୁ ଅଧିକ କ୍ଷମତା ବିଶିଷ୍ଟ ଡିଜେଲ କାର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହେବ।

SUV, MUV, MPV ଏବଂ 170mm ରୁ ଅଧିକ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ କ୍ଲିୟରାନ୍ସ ଥିବା ଯାନଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଏହି ଟିକସ ବର୍ଗରେ ଆସିବେ। ତଥାପି, ଏଠାକାର ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ଖବର ମଧ୍ୟ ଅଛି। ପୂର୍ବରୁ, ଲଗଜରୀ କାରଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ୨୮% GST ଏବଂ ୨୨% ସେସ୍, ଅର୍ଥାତ୍ ମୋଟ ୫୦% ଟିକସ ଲାଗୁ ହେଉଥିଲା।

ଏବେ ନୂତନ ସ୍ଲାବରେ, ସେସ୍ ହଟାଇ ଦିଆଯାଇଛି ଏବଂ ମୋଟ ଟିକସ ୪୦%କୁ ହ୍ରାସ କରାଯାଇଛି। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଲଗଜରୀ କାରଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ଟିକସ ମଧ୍ୟ ୧୦% ହ୍ରାସ କରାଯାଇଛି।

ଦ୍ୱିଗୁଣିତ ଲାଭ
ନୂତନ GST ସ୍ଲାବରୁ ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କୁ ଦ୍ୱିଗୁଣିତ ଲାଭ ମିଳିଛି। ଗୋଟିଏ ପଟେ, ହୋଣ୍ଡା ଭଳି ଦୁଇଚକିଆ ବ୍ରାଣ୍ଡର ବାଇକ୍ ଏବଂ ସ୍କୁଟର ହଜାର ହଜାର ଟଙ୍କା ଶସ୍ତା ହୋଇଥିବା ବେଳେ, ଛୋଟ କାର ଏବଂ ହାଇବ୍ରିଡ୍ ଯାନଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଟିକସ ହ୍ରାସ କରାଯାଇଛି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ, ଯଦିଓ ଲଗଜରୀ କାରଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ୪୦% GST ଲାଗୁ ହେବ, କିନ୍ତୁ ପୁରୁଣା ବ୍ୟବସ୍ଥା ସହିତ ତୁଳନା କଲେ, ତଥାପି ୧୦% ଟିକସର ଲାଭ ରହିଛି।

