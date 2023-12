Honduras Bus Crash: ଭାରସାମ୍ୟ ହରାଇ ନଦୀକୁ ଖସିଲା ବସ, ୧୨ ମୃତ, ୬୦ ଆହତ

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଏକ ବସ ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇ ଏକ ନଦୀରେ ଖସିପଡି ୧୨ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି । ତେବେ ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ୨୪ ଜଣଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଗୁରୁତର ରହିଥିବା ସୂଚନା ମଳିଛି । ଏହି ପରି ଏକ ମର୍ମନ୍ତୁଦ ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଆମେରିକୀୟ ଦେଶ ହୋଣ୍ଡୁରାସର ମଙ୍ଗଳବାର (ଡିସେମ୍ବର ୫) ରେ ବସ୍ ରାଜପଥ ଦେଇ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି। ହୋଣ୍ଡୁରାନ୍ସ ପୁଲିସ ଅଧିକାରୀଙ୍କ କହିବାନୁସାରେ, ୬୦ ଜଣଙ୍କୁ ନେଇ ଯାଉଥିବା ଏହି ବସ୍ ତେଗୁସିଗାଲ୍ପା ଠାରୁ ପ୍ରାୟ ୪୧ କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଭାରସାମ୍ୟ ହରାଇ ଏକ ନଦୀରେ ପଡ଼ିଯାଇଥିଲା । ବସଟି ନଦୀରେ ପଡ଼ିବା ପୂର୍ବରୁ ବ୍ରିଜ ସହିତ ମୁହାଁମୁହିଁ ଧକ୍କା ହୋଇଥିଲା।

ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ଆଜି ସକାଳେ ବସଟି ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଥିବା ସମୟରେ ଭାରସାମ୍ୟ ହରାଇ ନଦୀ ଭିତରକୁ ଖସି ପଡ଼ିଥିଲା । ତେବେ ଖସିବା ପୂର୍ବରୁ ବ୍ରିଜ ସହିତ ମୁହାଁମୁହିଁ ହୋଇଥିଲା । ହୋଣ୍ଡୁରାସ ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗର ଲେଫ୍ଟନାଣ୍ଟ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ସେବିଲା ଏ ନେଇ ଏକ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି । ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ୧୨ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି । ତେବେ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ୧୦ ଜଣଙ୍କର ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଏବଂ ବାକି ୨ ଜଣଙ୍କର ତେଗୁସିଗାଲପା ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଗୁରୁତର ଆହତମାନଙ୍କୁ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଏବଂ ହେଲିକପ୍ଟର ଯୋଗେ ଡାକ୍ତରଖାନା ନିଆଯାଇଥିବା ଅଧିକାରୀମାନେ କହିଛନ୍ତି।

#BREAKING: TRAGIC BUS CRASH IN HONDURAS LEAVES 11 DEAD, 25 INJURED. VEHICLE PLUNGES INTO RAVINE OFF AMAPÁ OLANCHO HIGHWAY. CAUSE OF ACCIDENT CURRENTLY UNKNOWN. RESCUE EFFORTS UNDERWAY. #Honduras #BusAccident pic.twitter.com/5uI9740RXr

— Genius Bot X (@GeniusBotX) December 5, 2023