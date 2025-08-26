(Video) ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ଯାଯାବର ଛୁଆଙ୍କ ସହ ମଉଜ କଲେ YO YO, ବାଣ୍ଟିଲେ ଖାଇବା ତାଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ରାସ୍ତା ହେଲା ଜାମ୍

(Video) ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ଯାଯାବର ଛୁଆଙ୍କ ସହ ମଉଜ କଲେ YO YO, ବାଣ୍ଟିଲେ ଖାଇବା ତାଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ରାସ୍ତା ହେଲା ଜାମ୍
ଉଦାରମନା ହନି ସିଂ ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ କାଟିଲେ ସମୟ । ପିଲାଙ୍କ ସହ କଲେ ହସଖୁସି ।
ନୋଏଡା: ହନି ସିଂ ସବୁବେଳେ ଗୀତ ଓ କନସର୍ଟ ପାଇଁ ଖବରରେ ରୁହନ୍ତି। କିନ୍ତୁ, ଏବେ ସେ ଏକ ବିଶେଷ କାରଣ ପାଇଁ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଅଛନ୍ତି। ସୋମବାର ଦିନ ହାନିଙ୍କର ଏକ ହୃଦୟସ୍ପର୍ଶୀ ଭିଡିଓ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି, ଯାହା ସମସ୍ତଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିଛି।
ଏଥର, ସେ ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ବସି ଗରିବ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଉଥିବାର ଦେଖାଯାଇଛି। ଏହି ସମୟରେ, ନୋଏଡା ସେକ୍ଟର 63 ରେ ଅବସ୍ଥିତ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ ମେଟ୍ରୋ ଷ୍ଟେସନରେ ଭିଡ଼ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା ଯେଉଁମାନେ ହନି ସିଂହଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଅଟକି ଯାଇଥିଲେ।
ଗରିବ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଲେ
ହନି ଦିଲ୍ଲୀସ୍ଥିତ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଆସିଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ, ସେ ନୋଏଡା ମଧ୍ୟ ଯାଇଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ସେ ଗାଡ଼ିରେ ବସିଥିଲେ, ସେ ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ବସିଥିବା ଗରିବ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ, ତା’ପରେ ହନି ତାଙ୍କ ଗାଡ଼ି ଅଟକାଇ ସେ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ହଳଦିରାମ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟରୁ ଖାଦ୍ୟ ମଗାଇଲେ।
ଭିଡିଓରେ, ରାପର ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ବସି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଉଥିବାର ଦେଖାଯାଉଛି। ତାଙ୍କ ଚାରିପାଖରେ ଥିବା ପିଲାମାନେ ଭିଡିଓରେ ବହୁତ ଖୁସି ଦେଖାଯାଉଛି।
ଭିଡ଼ ଜମିଥିଲା
ନୋଏଡାର ସେକ୍ଟର 63 ଏଚ୍ ବ୍ଲକ୍ ରେ ଅବସ୍ଥିତ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ ମେଟ୍ରୋ ଷ୍ଟେସନ୍ ପାଖରେ ହନି ସିଂହଙ୍କ ପ୍ରଶଂସକମାନେ ଏକାଠି ହୋଇଥିବା ଦେଖାଯାଇଥିଲା, ଯାହା ଯୋଗୁଁ ସେଠାରେ ଟ୍ରାଫିକ୍ ଜାମ୍ ହୋଇଥିଲା।
ହନି ସିଂହ ତାଙ୍କ ଅଫିସିଆଲ୍ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ୍ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ହସୁଥିବା ପିଲାମାନଙ୍କର ଏକ ଫଟୋ ମଧ୍ୟ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି, ଯାହା ଯୋଗୁଁ ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ପ୍ରଶଂସା କରୁଛନ୍ତି।
Noida में हनी सिंह
हल्दीराम से भोजन माँगकर बच्चों के साथ एंजॉय करते #HoneySingh pic.twitter.com/xdVsT0XuAk
— अजयेंद्र राजन शुक्ल / Ajayendra Rajan Shukla 🇮🇳 (@AjayendraRS) August 25, 2025
ହନି ସିଂହଙ୍କ ନୂତନ ଗୀତଟି ଏକ ହିଟ୍
ସଙ୍ଗୀତ ଶିଳ୍ପରେ ପୁନରାଗମନ କରିବା ପରଠାରୁ, ହନି ସିଂହ ତାଙ୍କ ଗୀତଗୁଡ଼ିକୁ ନେଇ ଜବରଦସ୍ତ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଅଛନ୍ତି। ସମ୍ପ୍ରତି, ହନି ସିଂହ ‘ବିଗ୍ ବସ୍ 13’ ଫେମ୍ ଶେହନାଜ ଗିଲ୍ ଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କର ନୂତନତମ ଗୀତ ‘ହ୍ବେ ଆଣ୍ଡ୍ ୱେୟାର’ ବିଷୟରେ ବହୁତ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଥିଲେ, ଯାହା ଆଜିକାଲି ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଟ୍ରେଣ୍ଡ କରୁଛି।
ଏହି ଗୀତଟି ଅଭିନେତ୍ରୀ ଶେହନାଜ ଗିଲ୍ ଙ୍କ ଆଗାମୀ ପଞ୍ଜାବୀ ଫିଲ୍ମ ‘ଇକ୍ କୁଡି’ର, ଯାହା ସେପ୍ଟେମ୍ବର 19 ରେ ସିନେମା ହଲ୍ରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିବ। ଅମରଜିତ୍ ସିଂହ ସାରୋନ୍ ଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ ଏହି ଫିଲ୍ମଟି ପ୍ରଯୋଜକ ଭାବରେ ଶେହନାଜ ଗିଲ୍ ଙ୍କ ପ୍ରଥମ ଫିଲ୍ମ।