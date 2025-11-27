ଚାରିଆଡେ ନିଆଁ…ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା ହଂକଂ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡର ସବୁଠାରୁ ଭୟଙ୍କର ଭିଡିଓ; ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୬୫ ଜଣ ମୃତ
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ହଂକଂରେ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡର ଅନେକ ଭିଡିଓ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି। ଏହି ସମୟରେ, ଘଟଣାର ଏକ ବିଶେଷ ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିଡିଓ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି। ତାଇ ପୋର ୱାଙ୍ଗ ଫୁକ୍ କୋର୍ଟ ହାଉସିଂ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସର ଏକ ଉଚ୍ଚ କୋଠାରେ ଲାଗିଥିବା ନିଆଁକୁ ଲିଭାଇବାରେ ଅନେକ ଅଗ୍ନିଶମ କର୍ମଚାରୀ ବ୍ୟସ୍ତ ଥିବାରୁ ଏହି ଘଟଣା ସବୁଠାରୁ ଖରାପ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ବୋଲି ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଉଛି। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ, ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ପ୍ରାୟ ୬୫ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି।
Death Toll rises to 55 as many are left unaccounted for in Hong Kong’s deadly fire.
firefighters are working tirelessly to extinguish the fire. pic.twitter.com/hq22wU5FD8
ଏହି ଭିଡିଓଟି X ରେ @AliDarwesh94 ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ଦ୍ୱାରା ସେୟାର କରାଯାଇଛି। ଘଟଣା ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, ସୁପରିଣ୍ଟେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଏଲିନ୍ ଚୁଙ୍ଗ କହିଛନ୍ତି, “ଆମର ବିଶ୍ୱାସ କରିବାର କାରଣ ଅଛି ଯେ କମ୍ପାନୀର ଦାୟୀ ପକ୍ଷମାନଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଘୋର ଅବହେଳା କରାଯାଇଥିଲା, ଯାହା ଫଳରେ ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା ଏବଂ ନିଆଁ ଅନିୟନ୍ତ୍ରିତ ଭାବରେ ବ୍ୟାପିଥିଲା, ଯାହା ଫଳରେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ଲୋକ ମୃତାହତ ହୋଇଥିଲେ।”
ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡର କାରଣ : ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଘଟଣା ସମୟରେ କୋଠାଟି ନବୀକରଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲୁଥିଲା ଏବଂ ବାଉଁଶ ଭାରା ଏବଂ ସୁରକ୍ଷା ଜାଲରେ ଆଚ୍ଛାଦିତ ଥିଲା। ନବୀକରଣ ସମୟରେ ବ୍ୟବହୃତ ଜ୍ୱଳନଶୀଳ ସାମଗ୍ରୀ ଯୋଗୁଁ ନିଆଁ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ବ୍ୟାପିଥାଇପାରେ।
ହତ୍ୟା ସନ୍ଦେହରେ ପୋଲିସ ନିର୍ମାଣ କମ୍ପାନୀର ତିନି ଜଣ ବରିଷ୍ଠ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି, ଯେତେବେଳେ ତଦନ୍ତକାରୀମାନେ ଏବେ ତଦନ୍ତ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ସ୍ଟାଇରୋଫୋମ୍ ସିଟ୍ ଭଳି ଅସୁରକ୍ଷିତ ସାମଗ୍ରୀ ନିଆଁକୁ ଏତେ ଶୀଘ୍ର ବ୍ୟାପିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲା କି ନାହିଁ। ଉଦ୍ଧାରକାରୀ ଦଳ ଏବେ ବି ଟାୱାରର ଭିତର ଭାଗରେ ପହଞ୍ଚି ବଞ୍ଚିଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି।