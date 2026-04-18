US-Iran War : ଗୁଳିମାଡ଼ରେ ଥରିଲା ହର୍ମୁଜ… ପୁଣି ରାସ୍ତା ବନ୍ଦ କଲା ଇରାନ, ଫେରିଯାଉଛନ୍ତି ଜାହାଜ
US-Iran war : ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରେ ଯୁଦ୍ଧ ଶେଷ ହେବାର ନାଁ ନେଉନାହିଁ। ଏଠାରେ ହର୍ମୁଜ ପ୍ରଣାଳୀରେ ପୁଣିଥରେ ସଙ୍କଟର ବାଦଲ ଘେରିବାକୁ ଲାଗିଛି। ଇରାନ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ଏହି ରାସ୍ତା ଖୋଲିବାକୁ ଘୋଷଣା କରିଥିଲା ଏବଂ ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ମଧ୍ୟ ଏଥିପାଇଁ ‘ଧନ୍ୟବାଦ’ ପୋଷ୍ଟ କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଶନିବାର ଦିନ ଇରାନ ପୁଣିଥରେ ଏହି ରାସ୍ତାକୁ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛି। ଏଠାରେ ପୁଣିଥରେ ସାମରିକ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଲାଗୁ କରାଯାଇଛି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଦୁଇଟି ଜାହାଜ ଉପରେ ଗୁଳିଚାଳନା ହୋଇଥିବା ଖବର ମଧ୍ୟ ରିପୋର୍ଟ କରାଯାଇଛି। ଏହି ଖବର ସେତିକି ବେଳେ ଆସିଛି, ଯେତେବେଳେ ସାରା ବିଶ୍ୱ ଆଶା ରଖିଥିଲା ଯେ ଏହି ରାସ୍ତା ଖୋଲିବାକୁ ଯାଉଛି।
ଇରାନ ପକ୍ଷରୁ IRGC ପ୍ରବକ୍ତା ଜଣାଇଛନ୍ତି ଯେ ଇବ୍ରାହିମ ଜୁଲଫାଗରୀ ଏକ ବିବୃତ୍ତି ଦେଇଛନ୍ତି। ଏଥିରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ହର୍ମୁଜ ପ୍ରଣାଳୀ ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପୂର୍ବ ଭଳି କରିଦିଆଯାଇଛି। ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେରିକା ଇରାନୀ ଜାହାଜଗୁଡ଼ିକ ଉପରୁ କଟକଣା ହଟାଇ ନାହିଁ, ସେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ପ୍ରଣାଳୀ ସେହିଭଳି ବନ୍ଦ ରହିବ। ଇରାନ ସଂସଦର ଜାତୀୟ ସୁରକ୍ଷା ସମିତିର ମୁଖ୍ୟ ଇବ୍ରାହିମ ଅଜିଜି କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଏବେ ଏହି ରାସ୍ତା ଦେଇ ଯାଉଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ବାଣିଜ୍ୟିକ ଜାହାଜକୁ IRGC ନୌସେନାର ଅନୁମତି ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ।
ବିଶ୍ୱରେ ଏତିକି ବ୍ୟାରେଲ ତେଲ ଯୋଗାଣ ପ୍ରଭାବିତ
ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଶକ୍ତି ଏଜେନ୍ସି (IEA) କହିଛି ଯେ, ଇତିହାସରେ ଏହା ତେଲ ଯୋଗାଣର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ସଙ୍କଟ। ପ୍ରତିଦିନ ୧ କୋଟିରୁ ଅଧିକ ବ୍ୟାରେଲ ତେଲ ଯୋଗାଣ ପ୍ରଭାବିତ ହେଉଛି। ବିଶ୍ୱରେ ଗ୍ୟାସ ଯୋଗାଣରେ ୨୦ ପ୍ରତିଶତ ହ୍ରାସ ପାଇଛି। ଏହାର ପ୍ରଭାବ ପେଟ୍ରୋଲ, ଡିଜେଲ ଏବଂ ଗ୍ୟାସ ଦର ଉପରେ ପଡ଼ୁଛି।
ଅତିକମରେ ଦୁଇଟି ଜାହାଜ ଉପରେ ଗୁଳିଚାଳନା
ଏପି (AP) ସୂତ୍ରରୁ ଖବର ମିଳିଛି ଯେ, ହର୍ମୁଜ ପ୍ରଣାଳୀ ଦେଇ ଯାଉଥିବା ଅତିକମରେ ଦୁଇଟି ଜାହାଜ ଉପରେ ଗୁଳିଚାଳନା କରାଯାଇଛି। ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଜାହାଜରେ ଥିବା ତେଲ ଟ୍ୟାଙ୍କର ଏବଂ ସେଥିରେ ଥିବା କ୍ରୁ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ପାଇଁ ବିପଦ ବଢ଼ିଯାଇଛି। ଏହାପୂର୍ବରୁ ଇସ୍ରାଏଲ ଏବଂ ଲେବାନନ ମଧ୍ୟରେ ଅସ୍ତ୍ରବିରତି ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିଲା। ଏଥିରେ ଆମେରିକା ଆଗକୁ ଆସି ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲା। ଏହାପରେ ଇରାନ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ହର୍ମୁଜ ପ୍ରଣାଳୀ ଖୋଲିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲା।
ମଝି ରାସ୍ତାରୁ ଫେରିଲେ ଅନେକ ଜାହାଜ
ହର୍ମୁଜ ପ୍ରଣାଳୀ ଖୋଲିବା ପରେ ଏହି ରାସ୍ତା ଦେଇ ଜାହାଜଗୁଡ଼ିକର ଏକ କାଫିଲା ଅତିକ୍ରମ କରିଥିଲା। ଅନେକ ଜାହାଜ ମାଲିକ ଆଶା ରଖିଥିଲେ ଯେ, ଏହି ଅସ୍ତ୍ରବିରତିର ସୁଯୋଗ ନେଇ ସେମାନେ ନିଜ ଜାହାଜ ବାହାର କରିଦେବେ। ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଅନେକ ଜାହାଜ ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ପୁଣି ଫେରି ଆସିଲେ; ଏହାର କାରଣ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ଯେ ରାସ୍ତା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଖୋଲାଯାଇ ନଥିଲା।
ଆମେରିକା ସାମୁଦ୍ରିକ ଲୁଟ୍ ଏବଂ ଚୋରି କରୁଛି
ଏପଟେ ଇରାନ, ଆମେରିକାର ନାକେବନ୍ଦୀକୁ ସେମାନଙ୍କର ମନମାନୀ ବୋଲି ଦର୍ଶାଇ କହିଛି ଯେ, ଆମେରିକା ସାମୁଦ୍ରିକ ଲୁଟ୍ ଏବଂ ଚୋରି କରୁଛି। ଆମେରିକା ଇରାନର ଜାହାଜଗୁଡ଼ିକୁ ଯିବାକୁ ଦେଉନାହିଁ। ଏହାର ପ୍ରତିବଦଳରେ ଇରାନ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟ ଦେଶର ଜାହାଜଗୁଡ଼ିକୁ ଅଟକାଉଛି।