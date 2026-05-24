‘ପୁଣି ଖୋଲିବ ହର୍ମୁଜ୍’, ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ବଡ଼ ଦାବି, ସେପଟେ ଇରାନ ଦେଲା କଡ଼ା ଜବାବ, ପାକିସ୍ତାନ କ’ଣ କହିଲା
ହର୍ମୁଜ୍ ପ୍ରଣାଳୀକୁ ନେଇ କ'ଣ କହିଲା ?
ଓଡିଶାଠଭାସ୍କର: ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ରବିବାର ଦିନ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଯେ ଇରାନ ସହିତ ଏକ ଶାନ୍ତି ଚୁକ୍ତିନାମା ପ୍ରାୟ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ହୋଇସାରିଛି ଏବଂ କେବଳ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ଔପଚାରିକତା ପାଇଁ ଆଲୋଚନା ଚାଲିଛି।
ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, ଏହି ଚୁକ୍ତିନାମା ତିନି ମାସ ଧରି ଚାଲିଥିବା ଯୁଦ୍ଧର ଅନ୍ତ ପାଇଁ ପଥ ପ୍ରଶସ୍ତ କରିପାରିବ। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆମେରିକା, ଇରାନ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଅନେକ ରାଷ୍ଟ୍ରଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା ପରେ ଚୁକ୍ତିନାମା ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପହଞ୍ଚିଛି।
ଟ୍ରମ୍ପ ତାଙ୍କ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ, ଟ୍ରୁଥ୍ ସୋସିଆଲରେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ଇସ୍ରାଏଲୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ବେଞ୍ଜାମିନ୍ ନେତାନ୍ୟାହୁଙ୍କ ସହ ମଧ୍ୟ କଥା ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ଆଲୋଚନା ବହୁତ ସକାରାତ୍ମକ ଥିଲା।
ସେ କହିଛନ୍ତି, “ପୃଥକ ଭାବରେ ମୁଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନେତାନ୍ୟାହୁଙ୍କ ସହ କଥା ହୋଇଥିଲି, ଯାହା ବହୁତ ଭଲ ହୋଇଥିଲା। ଚୁକ୍ତିନାମାର ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ବିବରଣୀ ଆଲୋଚନା କରାଯାଉଛି ଏବଂ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଘୋଷଣା କରାଯିବ।”
ହର୍ମୁଜ ଉପରେ ଇରାନର ବଡ଼ ବୟାନ:
ଟ୍ରମ୍ପ ଏହା ମଧ୍ୟ କହିଥିଲେ ଯେ ଚୁକ୍ତିନାମା ଅନୁଯାୟୀ ହର୍ମୁଜ୍ ପ୍ରଣାଳୀକୁ ପୁଣି ଖୋଲାଯିବ। ହେଲେ, ଇରାନ ଏହି ଦାବିକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରି କହିଛି ଯେ ଏହା ପ୍ରଣାଳୀ ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବଜାୟ ରଖିବ।
ରିପୋର୍ଟଗୁଡ଼ିକ ସୂଚିତ କରେ ଯେ ଇରାନ ଯୁଦ୍ଧ ପୂର୍ବରୁ କେବଳ ସମାନ ସଂଖ୍ୟକ ଜାହାଜକୁ ଅନୁମତି ଦେବାକୁ ରାଜି ହୋଇଛି କିନ୍ତୁ ଏହାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମୁକ୍ତ ପଥ ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ।
୧୪-ସୂତ୍ରୀ ଶାନ୍ତି ଚୁକ୍ତିନାମା:
ଟ୍ରମ୍ପ ଏହାକୁ ଏକ ବୁଝାମଣାପତ୍ର ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ ଅନେକ ଶାନ୍ତି-ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ବିନ୍ଦୁ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆମେରିକା, ଇରାନ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଦେଶ ଦ୍ୱାରା ଅନୁମୋଦନ ପରେ ହିଁ ଏହି ଚୁକ୍ତିନାମାକୁ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ କରାଯିବ।
ଇରାନ ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ଜଣେ ମୁଖପାତ୍ର କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆଲୋଚନାର ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଯୁଦ୍ଧ ସମାପ୍ତ କରିବା, ଯେଉଁଥିରେ ସମୁଦ୍ର ଆକ୍ରମଣ ବନ୍ଦ କରିବା ଏବଂ କିଛି କଟକଣାକୁ କୋହଳ କରିବା ଭଳି ପ୍ରସଙ୍ଗ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ।