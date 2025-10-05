ଆଜିର ଦିନଟି କିପରି କଟିବ; କେଉଁ ରାଶିଙ୍କୁ ମିଳିବ ଶୁଭଫଳ, ୧୨ଟି ରାଶି ପାଇଁ ଆଜିର ଦିନଟି କିପରି କଟିବ ଜାଣନ୍ତୁ…
୧୨ ରାଶିଙ୍କର ବଦଳିପାରେ ଭାଗ୍ୟ...
ଓଡିଶା ଭାସ୍କର: ଆଉ ଦିନକ ପରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯିବ ପବିତ୍ର କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ । ତେବେ ଆଜିର ଦିନଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କିପରି ରହିବ । ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ଦିନ ଶୁଭମୟ ରହିବ ନା କିଛି ଅସୁବିଧାର ସାମ୍ନା କରିବେ ଜାଣନ୍ତୁ…
ଗୁରୁ ମିଥୁନ ରାଶିରେ ଥିବା ବେଳେ କେତୁ ସିଂହ ରାଶିରେ ବିରାଜ କରିଛନ୍ତି । ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଚଳନ କନ୍ୟା ରାସିକୁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ବୁଧ ଓ ମଙ୍ଗଳ ଆଜି ତୁଳା ରାଶିରେ ରହିବେ । ସେହିପରି ଚନ୍ଦ୍ରମା କୁମ୍ଭ ଓ ଶନି ମୀନ ରାଶିକୁ ଗମନ କରିବେ । ତେବେ ଏହାଦ୍ୱାରା ଆଜିର ଦିନଟି ସମସ୍ତ ୧୨ ରାସି ପାଇଁ କିପରି ରହିବ…
ମେଷ ରାଶି: ଆଜିର ଦିନରେ ଆପଣ ଦ୍ୱିଧାରେ ରହିବେ । ମନରେ ଅଶାନ୍ତି ଦେଖାଦେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି । ଦୁରକୁ ଯାତ୍ରା କରିପାରନ୍ତି, ଲାଲ ରଙ୍ଗର ଏକ କପଡା ବା କିଛି ଜିନିଷ ନିଜ ପାଖରେ ରଖନ୍ତୁ ।ଏହା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କୁ ସମ୍ୟକ ଶୁଭ ଖବର ମିଳିପାରେ ।
ବୃଷ ରାଶି: ନିଜର ତଥା ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତୁ । ବ୍ୟବସାୟରେ କିଛି ଶୁଭ ଫଳ ମିଳିପାରେ । ସ୍ୱାମୀ, ସ୍ତ୍ରୀମଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କରେ ସୁଧାର ଆସିବ । ଏକ ସବୁଜ ରଙ୍ଗର ବସ୍ତୁ ନିଜ ପାଖରେ ରଖନ୍ତୁ , ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଲାଭଦାୟକ ହେବ ।
ମିଥୁନ ରାଶି: ନିଜ ଆତ୍ମସମ୍ମାନ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ । ଭଗବାନଙ୍କ ପୀଜା କରନ୍ତୁ । ବାହାରକୁ ଯାତ୍ରା କରିପାରନ୍ତି । ମାତା କାଳୀଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ନେଇ ବାହାରକୁ ଯାଆନ୍ତୁ । ବ୍ୟବସାୟ ପାଇଁ ଆଜି ଦିନଟି ଭଲ ରହିଛି ।
କର୍କଟ ରାଶି: ଏହି ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ନିଜ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଉପରେ ବିଶଷେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଉଚିତ୍ା ଆଜିର ଦିନରେ ସ୍ୱାମୀ , ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଭିତରେ ହୋଇଥିବା ଝଗଡାର ସମାଧାନ ହୋଇପାରିବ । ଶନିଦେବଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ନିଅନ୍ତୁ ଦିନଟି ଶୁଭରେ କଟିବ ।
ସିଂହ ରାଶି: ଚାକିରୀରେ କୌଣସି ରିସ୍କ ନ ନେଇ କାମ କରିବା ଭଲ । ଆଜିର ଦିନଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସେତେଟା ଭଲ ନାଇଁ । ସ୍ତୀ କିମ୍ବା କୌଣସି ନିଜର ଲୋକଙ୍କ ସହ ଝଗଡା ହୋଇପାରେ , ଏଣୁ ସତର୍ତ୍ତ ରୁହନ୍ତୁ । କଳାରଙ୍ଗର କିଛି ଜିନିଷ ଅନ୍ୟକୁ ଦାନ କରନ୍ତୁ ଶୁଭ ଫଳ ମିଳିବ ।
କନ୍ୟା ରାଶି: ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ କେହି ଗାଳି କରିପାରନ୍ତି ।ଆପଣଙ୍କ ଶତ୍ରୁଙ୍କ ସହ କିଛି ବିବାଦ ହୋଇପାରେ ମାତ୍ର ଆପଣଙ୍କର ବିଜୟ ହେବ । ଦୀିନଟି ଭଲରେ କାଟିବା ପାଇଁ ଭଗବାନ ଶନିଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ନିଅନ୍ତୁ ।
ତୁଳା ରାଶି: ତୁଳା ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଦିନଯାକ ଚିନ୍ତାରେ ସମୟ ବିତାଇବେ । ପତି-ପତ୍ନିଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଝଗଡା ହୋଇପାରେ । ସାବଧାନ ରୁହନ୍ତୁ । ଶୁଭ ଫଳ ପାଇଂ ନୀଳରଙ୍ଗର କିଛି ବସ୍ତୁ ନିଜ ପାଖରେ ରଖନ୍ତୁ ।
ବୃଷ ରାଶି: ଘରେ ଆଜି ପରିସ୍ଥିତି ଛିକ ରହି ନପାରେ । ପରିବାର ଲୋକଙ୍କଭିତରେ ମନମାଳିନ୍ୟ ଦେଖାଦେଇପାରେ । ସତ୍ତ୍କ ରୁହନ୍ତୁ । ଭଗବାନଙ୍କୁ ପୂଜା କରି ଦିନଟି ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ ।
ଧନୁ ରାଶି:କୌଣସି ନୂଆ କାମ ଆଜି ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ । ଆଜିର ଦିନଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସେତେଟା ଭଲ ନାହିଁ । ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟବସ୍ଥା ବିଗିଡିପାରେ ନିଜର ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତୁ । ପରିବାର ଭିତରେ ମନମାଳିନ୍ୟ ଦୁର ହେବ । ଲାଲରଙ୍ଗର ବସ୍ତୁ ନିଜ ପାଖରେ ରଖନ୍ତୁ ।
ମକର ରାଶି: ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ଧନହାନିର ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡିପାରେ । ଜୁଆ ଖେଳରେ ଟଙ୍କା ଲଗାନ୍ତୁ ନାହିଁ । ପରିବାର ସହ ସମୟ ବିତାଇପାରନ୍ତି । ଦିନଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ରହିବ ।
କୁମ୍ଭ ରାଶି: କୁମ୍ଭ ରାଶଇର ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜିର ଦିନଟି ଚିନ୍ତାରେ କଟିବ । ମାନସିକ ଚିନ୍ତା ବଢିବା ସହ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ଅସୁସ୍ଥତା ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି । ବ୍ୟବସାୟ ଛିକ ଛାକ ରହିବ । ସବୁଜ ରଙ୍ଗର କିଛି ବସ୍ତୁ ନିଜ ପାଖରେ ରଖନ୍ତୁ ।
ମୀନ ରାଶି: ନିଜ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତୁ । ମୁଣ୍ଡ ବିନ୍ଧା କିମ୍ବା କୌଣସି ଆଖି ଜନିତ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଯାଇପାରେ । ଗୋଲାପି ରଙ୍ଗର କିଛି ଜିନିଷ ନିଜ ପାଖରେ ରଖନ୍ତୁ । ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବାନ କରନ୍ତୁ ।