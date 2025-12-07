ଭଗବାନ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କ କୃପାରୁ ଚମକିବ ଏହି ସବୁ ରାଶିର ଭାଗ୍ୟ, ହୁହୁ ହୋଇ ବଢିବ ସମ୍ପତ୍ତି, ଡିପ୍ରେସନରୁ ବାହାରିବେ
ପଢ଼ନ୍ତୁ ଆଜିର ରାଶିଫଳ...
Horoscope: ଆଜି ହେଉଛି ରବିବାର ଡିସେମ୍ବର ମାସ ୭ ତାରିଖ। ଗ୍ରହମାନଙ୍କର ଚଳନ ହେତୁ ରାଜଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। ଏହାର ପ୍ରଭାବରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କ କୃପାରୁ ୫ଟି ରାଶି ଚମକିବାକୁ ଯାଉଛି। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆଜି କେଉଁ ରାଶିର ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନଟି ଭଲ କଟିବ ଓ କେଉଁ ରାଶିର ଲୋକଙ୍କୁ ଅତି ସାବଧାନତାର ସହ ଚଳିବାକୁ ପଡ଼ିବ…
ମେଷ : ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ କାମରେ ବାଧାବିଘ୍ନକୁ ଦୂର କରିବେ । ସୁବିଧା ଏବଂ ସମନ୍ୱୟ ପ୍ରଗତି ଆଣିବ । ଏହା ଆପଣଙ୍କୁ ଆର୍ଥିକ ଲାଭଦାୟକ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ସମାପ୍ତ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ । ଯାତ୍ରା ଶୁଭ ହେବ । ଆପଣଙ୍କ ମାଆଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବିଶେଷ ଲାଭ ମିଳିବ । ଆପଣ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସନ୍ତୋଷଜନକ ସଫଳତା ପାଇବେ । ଆପଣ ଏକ ଚିନ୍ତାଜନକ ପରିବେଶରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବେ ।
ବୃଷ : ବିରୋଧୀମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ । ଆପଣ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ସମୟ ଏବଂ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବେ । କାରବାରରେ ଦ୍ୱିଧା ଭଲ ନୁହେଁ। ପୂର୍ବାହ୍ଣ ସମୟ ଅନୁକୂଳ ରହିବ । ସମୟ ଅନୁକୂଳ ରହିବ । ବ୍ୟବସାୟିକ କାର୍ଯ୍ୟ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବ । କାରବାରରେ ବାଧାବିଘ୍ନ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରାଯିବ ।
ମିଥୁନ : ପୂର୍ବ ଯୋଜନାବଦ୍ଧ ଘଟଣାଗୁଡ଼ିକ ସହଜରେ ସମାପ୍ତ ହେବ । ଅଟକି ରହିଥିବା ଟଙ୍କା ଫେରି ପାଇବାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ ମିଳିବ । ଆପଣ ଭଲ କାମ ପାଇଁ ପଥ ପ୍ରଶସ୍ତ କରିବେ । ସକାଳେ ଶୀଘ୍ର ଆପଣଙ୍କର ଲାଭଦାୟକ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ସମାପ୍ତ କରନ୍ତୁ । ବ୍ୟବସାୟ ଏବଂ ବାଣିଜ୍ୟରେ ପରିସ୍ଥିତି ଭଲ ରହିବ । ଏହା ଆପଣଙ୍କୁ ଆର୍ଥିକ ଲାଭଦାୟକ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ସମାପ୍ତ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ ।
କର୍କଟ : ଆପଣଙ୍କ କାମକୁ ପ୍ରାଥମିକତା ଦିଅନ୍ତୁ । ଆଶା ଏବଂ ଉତ୍ସାହ ଆପଣଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବ । ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ଲାଭଦାୟକ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ । କିଛି ଆର୍ଥିକ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଦେଖାଦେଇପାରେ । ଆପଣ ଏକ ପ୍ରିୟ ଜିନିଷ କିମ୍ବା ନୂତନ ପୋଷାକ ପାଇପାରନ୍ତି । ଆପଣ ଜଣେ ପୁରୁଣା ବନ୍ଧୁଙ୍କୁ ଭେଟିବେ । ବିଚକ୍ଷଣତାର ସହିତ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ । ଆପଣଙ୍କର ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ ।
ସିଂହ : ଧାର୍ମିକ ବିଶ୍ୱାସ ପୂରଣ ହେବ । ଭିତ୍ତିହୀନ ସନ୍ଦେହ ମଧ୍ୟ ମାନସିକ କଷ୍ଟର କାରଣ ହୋଇପାରେ । ବ୍ୟସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟଭାର ଆପଣଙ୍କ ଆରାମ ଏବଂ ବିଶ୍ରାମକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବ । ଧାର୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପରେ ଆଗ୍ରହ ଜାଗ୍ରତ ହେବ । ମାନସିକ ଏବଂ ଶାରୀରିକ କ୍ଳାନ୍ତି ସୃଷ୍ଟି ହେବ । ଆପଣ ଉପରିସ୍ଥ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଠାରୁ ସହାନୁଭୂତି ପାଇବେ । ଆପଣଙ୍କ କାମରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ ।
କନ୍ୟା : ପାରିବାରିକ ସମର୍ଥନ ଏବଂ ସମନ୍ୱୟ ଜିନିଷଗୁଡ଼ିକୁ ସହଜ କରିବ । ଏହି ସମୟ ନକାରାତ୍ମକ ହେବାକୁ ଯାଉଛି । ବ୍ୟବସାୟରେ ନୂତନ ସମନ୍ୱୟ ଏବଂ ସହଯୋଗ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବ । ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନସାଥୀ କିମ୍ବା ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହିତ ସହଭାଗୀତା କାର୍ଯ୍ୟ ଲାଭ ପ୍ରଦାନ କରିବ । ଇଚ୍ଛିତ କାର୍ଯ୍ୟ ସଫଳ ହେବ ।
ତୁଳା : ପୂର୍ବ ଯୋଜନାବଦ୍ଧ ଘଟଣାଗୁଡ଼ିକ ସୁଗମ ଭାବରେ ସମାପ୍ତ ହେବ । ବିପଦକୁ ଏଡାଇବା ବୁଦ୍ଧିମାନର କାର୍ଯ୍ୟ ହେବ । ଦାମବାଜି ମାଧ୍ୟମରେ କାମ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଭଲ ଧାରଣା ନୁହେଁ । ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ଭିତ୍ତିହୀନ ଯୁକ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରତି ଯୁକ୍ତି ଉଠିବ । ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ସମାପ୍ତ କରିବା ଭଲ ହେବ । ଆଶା ଏବଂ ଉତ୍ସାହ ଆପଣଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବ । ଆପଣ ପୁରୁଣା ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ଭେଟିବେ ।
ବିଛା : ଶତ୍ରୁଙ୍କ ଭୟ, ଚିନ୍ତା ଏବଂ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସମସ୍ୟା ଯୋଗୁଁ ଅଯଥା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ । ଆପଣଙ୍କ ଭାଇଭଉଣୀଙ୍କଠାରୁ ବିରୋଧ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି । ସମାଜରେ ସମ୍ମାନ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ । ଆୟ ଏବଂ ଖର୍ଚ୍ଚ ସନ୍ତୁଳିତ ରହିବ । ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ରହିବ। ବ୍ୟବସାୟ ଏବଂ ବାଣିଜ୍ୟ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେଲେ ସଫଳତା ମିଳିବ । ପାରସ୍ପରିକ ସହଯୋଗ ମାଧ୍ୟମରେ ସଫଳତା ହାସଲ କରିବାର ପ୍ରୟାସ ସଫଳ ହେବ ।
ଧନୁ : ବ୍ୟବସାୟରେ ନୂତନ ସମନ୍ୱୟ ଏବଂ ସହଯୋଗ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବ । ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ରହିବ । “ଭଲ କର ଏବଂ ଭଲ କଲେ ଭଲ ଅମଳ ହେବ” ଏହି କଥା ମନେରଖନ୍ତୁ । କାହାକୁ କ୍ଷତି କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବାରୁ ବଞ୍ଚନ୍ତୁ, କାରଣ କ୍ଷତି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି । ଧାର୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସମୟ ଏବଂ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ । ଋଣ ଏବଂ ଅସୁସ୍ଥତାରୁ ମଧ୍ୟ ମୁକ୍ତି ମିଳିପାରିବ । ଇଚ୍ଛିତ କାର୍ଯ୍ୟ ସଫଳ ହେବ ।
ମକର : ଯାତ୍ରା ଶୁଭ ହେବ । ଆପଣଙ୍କ କାମ ଉପରେ କଡ଼ା ନଜର ରଖନ୍ତୁ । ବିରୋଧୀମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ଷତି କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ । ଯେଉଁମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଶୁଭେଚ୍ଛୁ ବୋଲି ବିବେଚନା କରନ୍ତି ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କ ପଛ ପଛରେ ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ଷତି କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ । ଆପଣଙ୍କ କାମକୁ ପ୍ରାଥମିକତା ଦିଅନ୍ତୁ । ଏହା ଆପଣଙ୍କୁ ଆର୍ଥିକ ଭାବରେ ଲାଭଦାୟକ କାର୍ଯ୍ୟ ହାସଲ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ । ଆପଣଙ୍କ କାମ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ ।
କୁମ୍ଭ : ପରିସ୍ଥିତି ଧୀରେ ଧୀରେ ଆପଣଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ଫେରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବ । ସମାଧାନ ମାଧ୍ୟମରେ ଜିନିଷ ହାସଲ କରିବାର ପ୍ରୟାସ ଲାଭ ପ୍ରଦାନ କରିବ । ଯାତ୍ରା ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ଫଳାଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିବ । ଆଶା ଏବଂ ଉତ୍ସାହ ଆପଣଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବ । ଏକ ଖୁସି ସମୟର ଭାବନା ଦୃଢ଼ ହେବ । ଲାଭଦାୟକ ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକୁ ଆଗେଇ ନେବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ ଦୃଢ଼ ହେବ । ଇଚ୍ଛିତ ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକ ସଫଳ ହେବ ।
ମୀନ : ମଧ୍ୟାହ୍ନ ପରେ ଆଶାଗୁଡ଼ିକ ଦୃଢ଼ ହେବ । ଆଜି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ସମାପ୍ତ କରନ୍ତୁ; ପରେ, ଏହା ସମୟସାପେକ୍ଷ ପ୍ରମାଣିତ ହେବ । ଆପଣଙ୍କ ଭାଇଭଉଣୀମାନଙ୍କଠାରୁ ବିରୋଧ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି । ବ୍ୟବସାୟ ଏବଂ ବାଣିଜ୍ୟ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେବା ସଫଳତା ଆଣିବ । ଇଚ୍ଛିତ ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକ ସଫଳ ହେବ । ଏହା ଆପଣଙ୍କୁ ଆର୍ଥିକ ଭାବରେ ଲାଭଦାୟକ ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକୁ ସମାପ୍ତ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ ।