ଏହି ରାଶି ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର, ବଢିବ ଧନ, ଦେବୀ ସ୍କନ୍ଦମାତାଙ୍କ କୃପାରୁ ଘରେ ଶୁଭିବ ନବଜାତଙ୍କ କାନ୍ଦ
ଆଜିର ରାଶିଫଳ, ୨୩ ମାର୍ଚ୍ଚ ୨୦୨୬: ଜାଣନ୍ତୁ ନିଜ ଭାଗ୍ୟ ଓ ଶୁଭ ଉପାୟ
Horoscope: ଆଜି ହେଉଛି ଚୈତ୍ର ଶୁକ୍ଳ ପକ୍ଷର ପଞ୍ଚମୀ ତିଥି ଏବଂ ସୋମବାର। ଆଜି ଚୈତ୍ର ନବରାତ୍ରିର ପଞ୍ଚମ ଦିନ। ପଞ୍ଚମୀ ତିଥି ସନ୍ଧ୍ୟା ୬ଟା ୩୯ ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିବ। ଦ୍ଵିପହର ୧୨ଟା ୨୨ ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଷ୍କୁମ୍ଭ ଯୋଗ ରହିବ ଏବଂ ରାତି ୮ଟା ୫୦ ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୃତିକା ନକ୍ଷତ୍ର ରହିବ। ଆଜି ରାମ ରାଜ୍ୟ ମହୋତ୍ସବ ଓ ଶ୍ରୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପଞ୍ଚମୀ ମଧ୍ୟ ପାଳିତ ହେଉଛି। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆଜିର ଦିନଟି କେମିତି କଟିବ ଓ କେଉଁ ଉପାୟରେ ଆପଣ ନିଜ ଦିନକୁ ଅଧିକ ଶୁଭ କରିପାରିବେ।
ମେଷ ରାଶି: ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ଦିନ ଖୁସି ଓ ଆନନ୍ଦରେ କଟିବ। ପରିବାରରେ ଅତିଥି ଆସିପାରନ୍ତି, ଯାହାରୁ ଘରେ ଖୁସିର ମହଳ ରହିବ। ପୁରୁଣା ମିତ୍ରଙ୍କ ସହ ମିଳିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିପାରେ। ଛାତ୍ରମାନେ ଆଜି ପଢ଼ାରେ ଭଲ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ। ଆର୍ଥିକ ଦିଗରୁ ରୁକିଥିବା ଟଙ୍କା ମିଳିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି।
ବୃଷ ରାଶି: ଆଜି ପରିବାର ପାଇଁ ଦିନଟି ଭଲ ରହିବ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଖର୍ଚ୍ଚ ବଢ଼ିପାରେ। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆର୍ଥିକ ଯୋଜନା ସଜାଗ ହୋଇ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଟଙ୍କା ଲେନଦେନରେ ବିଶେଷ ସାବଧାନ ରୁହନ୍ତୁ। ଚକ୍ଷୁ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସମସ୍ୟା ହେଲେ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ସଲାହ ନିଅନ୍ତୁ।
ମିଥୁନ ରାଶି: ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନଟି ଖୁବ ଶୁଭ। ନୂଆ ଚାକିରି କିମ୍ବା ନୂଆ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଏହା ଭଲ ସମୟ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ସଫଳତା ମିଳିବ ଓ ସହକର୍ମୀମାନଙ୍କ ସହ ସମ୍ପର୍କ ଭଲ ରହିବ। ଇଞ୍ଜିନିୟର ଓ ଡାକ୍ତରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନଟି ଲାଭଦାୟକ।
କର୍କଟ ରାଶି: ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ବଢିବ ଓ ଆପଣ ନିଜ କାମକୁ ଭଲଭାବେ କରିପାରିବେ। ମିତ୍ରମାନଙ୍କ ସହ ବାହାରେ ଘୁରିବା କିମ୍ବା ଖାଇବାର ପ୍ଲାନ କରିପାରନ୍ତି। ବ୍ୟବସାୟରେ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ଲାଭକାରୀ ହେବ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସାଧାରଣ ରହିବ।
ସିଂହ ରାଶି: ଆଜି ବ୍ୟବସାୟରେ ଅନୁକୂଳ ପରିସ୍ଥିତି ରହିବ। ବଡ଼ମାନଙ୍କର ସହଯୋଗ ମିଳିବ ଓ ପରିବାର ସହ ଭଲ ସମୟ କାଟିବେ। ଲଭ୍ ଲାଇଫ ଭଲ ରହିବ ଓ ଆପଣ ଯାନ ସୁଖ ମଧ୍ୟ ପାଇପାରନ୍ତି।
କନ୍ୟା ରାଶି: ଆଜି ଆର୍ଥିକ ଦିଗରୁ ଦିନଟି ଖୁବ ଶୁଭ। ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟରେ ନୂଆ ଡିଲ୍ ସଫଳ ହେବ। ନୂଆ କ୍ଲାଇଂଟ୍ ସହ ମିଟିଂ ହେବ ଓ ଆପଣଙ୍କ ଆୟ ବଢିବ। ଅବିବାହିତମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ସମୟ।
ତୁଳା ରାଶି: ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ଦିନ ଲାଭଦାୟକ। ଯେଉଁ କାମ ଆପଣ ଭାବିଥିଲେ ସେଗୁଡିକ ସଫଳ ହେବ। ଚାକିରି କରୁଥିବା ଲୋକମାନେ ଆଜି ଭଲ ପରିଣାମ ପାଇପାରନ୍ତି। ଉଚ୍ଚ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଠାରୁ ସୁଖଦ ସମ୍ବାଦ ମିଳିବ।
ବିଛା ରାଶି: ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ଦିନ ଆନନ୍ଦମୟ ରହିବ। ପରିବାରର ଦାୟିତ୍ୱ ଭଲଭାବରେ ପୂରଣ କରିବେ। ପ୍ରତିଯୋଗିତା ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ଛାତ୍ରମାନେ ଆଜି ଭଲ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରିବା ଆବଶ୍ୟକ।
ଧନୁ ରାଶି: ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ଦିନ ଶୁଭ। ପୁରୁଣା ମିତ୍ରଙ୍କୁ ଆର୍ଥିକ ସହଯୋଗ କରିପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ କାମରେ ସଫଳତା ଆସିବ ଓ ଯାନ କିଣିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି।
ମକର ରାଶି: ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଖୁସି ଆସିବ। ପରିବାରରେ ପ୍ରେମ ବଢିବ। ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ଭଲ ଦିନ। ଆପଣ କୌଣସି ନୂଆ ଜିନିଷ କିଣିପାରନ୍ତି।
କୁମ୍ଭ ରାଶି: ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନଟି ଭଲ। କାମ ସମୟରେ ସମାପ୍ତ ହେବ ଓ ପ୍ରମୋଶନ୍ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଖବର ମିଳିପାରେ। ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ଭଲ ରହିବ।
ମୀନ ରାଶି: ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ଦିନ ଶୁଭ। ଘରକୁ ଅତିଥି ଆସିପାରନ୍ତି ଓ ଆପଣ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିବେ। ଆୟର ନୂଆ ମାର୍ଗ ଖୋଲିବ। ସକାରାତ୍ମକ ଚିନ୍ତାଧାରା ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ଦେବ।