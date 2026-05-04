ନୀଚ ରାଶିରେ ଗୋଚର କରିବେ ଚନ୍ଦ୍ର, ମହାଦେବଙ୍କ କୃପାରୁ ଚମକିବ ଏମାନଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ, ସେୟାର ମାର୍କେଟରେ ଟଙ୍କା ଉଡ଼ିବ
ନୀଚ ରାଶିରେ ଗୋଚର କରିବେ ଚନ୍ଦ୍ର, ମହାଦେବଙ୍କ କୃପାରୁ ଚମକିବ ଏମାନଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ
Horoscope: ଆଜି ଜ୍ୟେଷ୍ଠ କୃଷ୍ଣ ପକ୍ଷର ତୃତୀୟା ତିଥି ଏବଂ ସୋମବାର। ତୃତୀୟା ତିଥି ଆସନ୍ତାକାଲି ସକାଳ ୫:୨୫ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିବ। ପରିଘ ଯୋଗ ଆଜି ରାତି ୧୧:୨୦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିବ। ଏହା ସହିତ, ଅନୁରାଧା ନକ୍ଷତ୍ର ଆଜି ସକାଳ ୯:୫୮ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିବ, ଯାହା ପରେ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ନକ୍ଷତ୍ର ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଆଜି ଚନ୍ଦ୍ର ସବୁଠାରୁ ନୀଚ ରାଶିରେ ଗୋଚର କରିବେ, ତେଣୁ କିଛି ରାଶିକୁ ସେମାନଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ଦିଗ ଏବଂ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ଯତ୍ନ ନେବାକୁ ପଡିବ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆଜିର ଦିନଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କିପରି ରହିବ ।
ମେଷ: ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଉତ୍ସାହଭରା ଦିନ। କାମରେ ନୂତନ ସୁଯୋଗ ମିଳିପାରେ। ଧନଲାଭର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି।
ବୃଷ: ଆଜି ଧୈର୍ଯ୍ୟ ରଖନ୍ତୁ। ପରିବାର ସହିତ ସମୟ କାଟିବେ। ଆର୍ଥିକ ଦିଗରେ ସାବଧାନ ରୁହନ୍ତୁ।
ମିଥୁନ: ଆଜି ଯୋଗାଯୋଗ ଭଲ ରହିବ। ପୁରୁଣା ମିତ୍ର ସହିତ ମିଳିବା ସମ୍ଭାବନା। କାମରେ ପ୍ରଶଂସା ମିଳିବ।
କର୍କଟ: ମନ ଶାନ୍ତ ରହିବ। ଘରୋଇ କାମରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିପାରନ୍ତି। ଛୋଟ ଯାତ୍ରାର ଯୋଗ ଅଛି।
ସିଂହ: ନେତୃତ୍ୱ ଗୁଣ ପ୍ରକାଶିତ ହେବ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ସଫଳତା ମିଳିପାରେ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ।
କନ୍ୟା: ଆଜି ଯୋଜନା ଅନୁସାରେ କାମ ସଫଳ ହେବ। ଅନାବଶ୍ୟକ ଖର୍ଚ୍ଚରୁ ଦୂରେ ରୁହନ୍ତୁ।
ତୁଳା: ସମ୍ପର୍କରେ ସମନ୍ୱୟ ରହିବ। ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ଖୁସି ମିଳିପାରେ। ନୂତନ କାମ ଆରମ୍ଭ ପାଇଁ ଭଲ ଦିନ।
ବିଛା: ଆଜି ଆପଣ ଦୃଢ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଲାଭ ହେବ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ସାବଧାନ ରୁହନ୍ତୁ।
ଧନୁ: ଆଜି ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ରହିବ। ଯାତ୍ରାର ଯୋଗ ଅଛି। ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନେ ସଫଳତା ପାଇପାରନ୍ତି।
ମକର: କାମରେ ଚାପ ରହିପାରେ। ଧୈର୍ଯ୍ୟ ରଖନ୍ତୁ। ପରିବାରର ସମର୍ଥନ ମିଳିବ।
କୁମ୍ଭ: ନୂତନ ଧାରଣା ଆସିପାରେ। ବ୍ୟବସାୟରେ ଲାଭ ହେବ। ମିତ୍ରମାନଙ୍କ ସହଯୋଗ ମିଳିବ।
ମୀନ: ଆଜି ଭାବନାତ୍ମକ ଦିନ। କଳା ଓ ସୃଜନଶୀଳତାରେ ରୁଚି ବଢ଼ିବ। ଧନଲାଭର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି।