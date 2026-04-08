ଆଜି ବଦଳିବ ଭାଗ୍ୟର ଚକ! ୮ ଏପ୍ରିଲରେ ଏହି ରାଶିଙ୍କ ଉପରେ ହେବ ଗ୍ରହଙ୍କ ଶୁଭ ଦୃଷ୍ଟି
ସୌଭାଗ୍ୟର ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ! ଏହି ରାଶିଙ୍କ ପାଇଁ ଖୋଲିବ ନୂତନ ସଫଳତାର ଦ୍ୱାର
ନୂଆ ଦିଲ୍ଲୀ : ବୈଦିକ ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁଯାୟୀ, ୮ ଏପ୍ରିଲ ୨୦୨୬ରେ ଗ୍ରହମାନଙ୍କର ସ୍ଥିତି ଅନେକ ରାଶି ପାଇଁ ନୂତନ ସୁଯୋଗ ଏବଂ ସୌଭାଗ୍ୟ ନେଇ ଆସୁଛି। ଯଦି ଆପଣ ସଠିକ୍ ପ୍ରତିକାର ବା ଉପାୟ ଆପଣାନ୍ତି, ତେବେ ଆଜିର ଦିନ ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟକୁ ମଜବୁତ କରିବାରେ ସହାୟକ ହୋଇପାରେ।
୮ ଏପ୍ରିଲ ୨୦୨୬ର ଦିନଟି ସଠିକ୍ ଦିଗରେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଏବଂ ଛୋଟ ଛୋଟ ଉପାୟ ଆପଣାଇବାର ଦିନ। ଏହି ଉପାୟଗୁଡ଼ିକ ଦ୍ୱାରା ଆପଣ କେବଳ ନିଜର ଦିନକୁ ଭଲ କରିପାରିବେ ନାହିଁ, ବରଂ ନିଜର ଭାଗ୍ୟକୁ ମଧ୍ୟ ବଳବାନ କରିପାରିବେ।
ମନେ ରଖନ୍ତୁ : ଶ୍ରଦ୍ଧା ଏବଂ ସକରାତ୍ମକ ଚିନ୍ତାଧାରା ହିଁ ସବୁଠାରୁ ବଡ ସୌଭାଗ୍ୟର ଉପାୟ ।
ମେଷ (Aries)
ସୌଭାଗ୍ୟ: ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ବଢ଼ିବ, କ୍ୟାରିୟରରେ ସଫଳତା ମିଳିବ।
ପ୍ରତିକାର: ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଜଳ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ ଏବଂ “ଓଁ ସୂର୍ଯ୍ୟାୟ ନମଃ” ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରନ୍ତୁ।
ବୃଷ (Taurus)
ସୌଭାଗ୍ୟ: ଧନ ଲାଭ ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିରତାର ସଙ୍କେତ।
ପ୍ରତିକାର: ଗାଈକୁ ସବୁଜ ଘାସ ଖୁଆନ୍ତୁ ଏବଂ ଧଳା ମିଠା ଦାନ କରନ୍ତୁ।
ମିଥୁନ (Gemini)
ସୌଭାଗ୍ୟ: ନୂତନ ସମ୍ପର୍କରୁ ଲାଭ ମିଳିବ, କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳତା ପାଇବେ।
ପ୍ରତିକାର: ଗଣେଶଙ୍କ ପୂଜା କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଦୁବ (ଦୂର୍ବା) ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ।
କର୍କଟ (Cancer)
ସୌଭାଗ୍ୟ: ପାରିବାରିକ ସୁଖ ଏବଂ ମାନସିକ ଶାନ୍ତି ମିଳିବ।
ପ୍ରତିକାର: ଚନ୍ଦ୍ର ଦେବଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କ୍ଷୀର ଦାନ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଶିବଲିଙ୍ଗରେ ଜଳ ଲାଗି କରନ୍ତୁ।
ସିଂହ (Leo)
ସୌଭାଗ୍ୟ: ମାନ-ସମ୍ମାନ ଏବଂ ପଦବୀରେ ବୃଦ୍ଧିର ଯୋଗ ରହିଛି।
ପ୍ରତିକାର: ଗୁଡ଼ ଏବଂ ଗହମ ଦାନ କରନ୍ତୁ, ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରନ୍ତୁ।
କନ୍ୟା (Virgo)
ସୌଭାଗ୍ୟ: କ୍ୟାରିୟରରେ ସ୍ଥିରତା ଏବଂ ଯୋଜନାରେ ସଫଳତା ମିଳିବ।
ପ୍ରତିକାର: “ଓଁ ବୁଧାୟ ନମଃ” ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସବୁଜ ଫଳ ଦାନ କରନ୍ତୁ।
ତୁଳା (Libra)
ସୌଭାଗ୍ୟ: ସମ୍ପର୍କରେ ମଧୁରତା ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ସନ୍ତୁଳନ ରହିବ।
ପ୍ରତିକାର: ମା’ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ପୂଜା କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଅତର (ଇତ୍ର) ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ।
ବିଛା (Scorpio)
ସୌଭାଗ୍ୟ: ଅଟକି ରହିଥିବା କାମ ପୂରଣ ହେବ, ଧନ ଲାଭର ସଙ୍କେତ।
ପ୍ରତିକାର: ହନୁମାନ ଜୀଙ୍କୁ ଗୁଡ଼-ଚଣା ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ପାଠ କରନ୍ତୁ।
ଧନୁ (Sagittarius)
ସୌଭାଗ୍ୟ: ଭାଗ୍ୟର ସାଥ୍ ମିଳିବ, ଯାତ୍ରାର ଯୋଗ ରହିଛି।
ପ୍ରତିକାର: ହଳଦିଆ ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧନ୍ତୁ ଏବଂ ବରୁଣ (କଦଳୀ) ଗଛର ପୂଜା କରନ୍ତୁ।
ମକର (Capricorn)
ସୌଭାଗ୍ୟ: ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତିରେ ସୁଧାର ଏବଂ ନିବେଶରେ ଲାଭ ମିଳିବ।
ପ୍ରତିକାର: କଳା ରାଶି ଦାନ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଶନି ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରନ୍ତୁ।
କୁମ୍ଭ (Aquarius)
ସୌଭାଗ୍ୟ: ସୃଜନଶୀଳତା (Creativity) ଦ୍ୱାରା ସଫଳତା ପାଇବେ।
ପ୍ରତିକାର: ଅସହାୟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ କମ୍ବଳ କିମ୍ବା ବସ୍ତ୍ର ଦାନ କରନ୍ତୁ।
ମୀନ (Pisces)
ସୌଭାଗ୍ୟ: ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଉନ୍ନତି ଏବଂ ଧନ ଲାଭର ଯୋଗ ରହିଛି।
ପ୍ରତିକାର: ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ପୂଜା କରନ୍ତୁ ଏବଂ ହଳଦିଆ ମିଠା ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ।