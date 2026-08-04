ଆଜି ଏହି ୩ ରାଶିର ଭାଗ୍ୟ ଚମକିବ, ଆସିପାରେ ବଡ଼ ଖୁସି ଖବର
ଆଜିର ଦିନ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କେମିତି ରହିବ? ଆସନ୍ତୁ, ଆଜିର ରାଶିଫଳରୁ ଜାଣିବା।
ଓଡିଶା ଭାସ୍କର ଡେସ୍କ : ୪ ଅଗଷ୍ଟ ୨୦୨୬ ଦିନଟି କେତେକ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ ସଫଳତା, ସମ୍ମାନ ଓ ନୂଆ ସୁଯୋଗ ନେଇ ଆସିପାରେ। ବିନିଯୋଗ, ଚାକିରି ଓ କ୍ୟାରିୟର କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଭଲ ସୁଯୋଗ ମିଳିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ତେବେ କେତେକ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତି ଆଜି ତରବରିଆ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାରୁ ଦୂରେ ରହିବା ଉଚିତ। ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଓ ବୁଝିବିଚାରି କାମ କଲେ ଭଲ ଫଳ ମିଳିବ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ମେଷରୁ ମୀନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତ ୧୨ଟି ରାଶିର ଆଜିର ରାଶିଫଳ।
ମେଷ: ଆଜି ଶାନ୍ତ ରହିବା ସହ ଜିଦ୍ କରିବା ଛାଡନ୍ତୁ। କାମରେ ଯାତ୍ରା କରୁଥିଲେ ଟଙ୍କାପଇସା ପ୍ରତି ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ। ବିଦେଶରେ ଥିବା କୌଣସି ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କଠାରୁ ଖୁସିଖବର କିମ୍ବା ଉପହାର ମିଳିପାରେ। ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ଆହୁରି ମଧୁର ହେବ। ନୂଆ କାମ କିମ୍ବା ବଡ଼ ଖର୍ଚ୍ଚକୁ ଆଜି ପାଇଁ ଏଡ଼ାଇବା ଭଲ। ପ୍ରକୃତିର କୋଳରେ କିଛି ସମୟ ବିତାଇଲେ ମନ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ରହିବ। ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହ ରୋମାଣ୍ଟିକ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ବିତାଇବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିପାରେ।
ବୃଷ: ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସାଧାରଣତଃ ଭଲ ରହିବ, ତଥାପି ନିଜ ଯତ୍ନ ନେବାକୁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆର୍ôଥକ ସ୍ଥିତି ସନ୍ତୋଷଜନକ ରହିବ। ପିଲାମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ସ୍ନେହ ରଖନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ଅତ୍ୟଧିକ ପ୍ରଶ୍ରୟ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କରେ ଭାବପ୍ରବଣ ନିଷ୍ପତ୍ତିରୁ ଦୂରେ ରୁହନ୍ତୁ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ସଫଳତା କିମ୍ବା ପ୍ରଶଂସା ମିଳିପାରେ। ଘରୋଇ କାମରେ ବିଳମ୍ବ ହୋଇପାରେ ଏବଂ ପଡ଼ୋଶୀଙ୍କ କଥାକୁ ନେଇ ଜୀବନସାଥୀ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇପାରନ୍ତି।
ମିଥୁନ: ପିଲାମାନଙ୍କ ସହ ସମୟ ବିତାଇଲେ ମାନସିକ ଚାପ କମିବ। ଆର୍ଥିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦିନଟି ମିଶ୍ରିତ ରହିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପରିଶ୍ରମର ଭଲ ଫଳ ମିଳିବ। ହଠାତ୍ ଅତିଥିଙ୍କ ଆଗମନ ହୋଇପାରେ। ପ୍ରେମ ଜୀବନ ସୁଖଦ ରହିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ସୃଜନଶୀଳତା ପ୍ରଶଂସିତ ହେବ। ପରିବାର ପାଇଁ ସମୟ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ, କିନ୍ତୁ ଜୀବନସାଥୀ ଆପଣଙ୍କୁ ବିଶେଷ ଅନୁଭବ କରାଇବେ।
କର୍କଟ: ଛୋଟ ଛୋଟ କଥାକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। କୌଣସି ବିନିଯୋଗ ପୂର୍ବରୁ ଭଲଭାବେ ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ହସଖୁସି ସ୍ୱଭାବ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆକର୍ଷିତ କରିବ। ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ଖୁସିର ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଆସିବ। ବ୍ୟବସାୟରେ ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ଲାଭ ମିଳିପାରେ। ନିଜ ପାଇଁ କିଛି ସମୟ ବାହାର କରିପାରିବେ ଏବଂ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କଠାରୁ ସୁଖଦ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ପାଇପାରନ୍ତି।
ସିଂହ: ଆଜି ଆପଣ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଓ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ଅନୁଭବ କରିବେ। ପରିବାରର ସହଯୋଗରେ ଆର୍ôଥକ ଚିନ୍ତା କମିବ। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ବିଷୟରେ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କରେ ବୁଝିବିଚାରି କଥା କହନ୍ତୁ। ନୂଆ ଆୟର ସୁଯୋଗ ମିଳିପାରେ। ନିଜର ଗୁପ୍ତ କଥା ସମସ୍ତଙ୍କ ସହ ଭାଗ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ପୁରୁଣା ବନ୍ଧୁଙ୍କ ସହ ସାକ୍ଷାତ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହ ପୁରୁଣା ସ୍ମୃତିକୁ ସତେଜ କରିଦେବ।
କନ୍ୟା: ରାଗ ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରଖନ୍ତୁ, ନହେଲେ ବିବାଦ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ। ବଢ଼ୁଥିବା ଖର୍ଚ୍ଚ ଓ ଅଧୁରା କାମ ଚିନ୍ତା ବଢ଼ାଇପାରେ। ଯାହା ବଦଳାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ, ତାହାକୁ ସହଜରେ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ। ଜୀବନସାଥୀ କିଛି କାରଣରୁ ବିରକ୍ତ ରହିପାରନ୍ତି। ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ନିଜ ଯୋଜନାକୁ ଗୋପନ ରଖନ୍ତୁ। ଟିଭି କିମ୍ବା ମୋବାଇଲରେ ଅତ୍ୟଧିକ ସମୟ ବିତାନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଦିନ ଶେଷରେ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହ ଭଲ ସମୟ କାଟିବେ।
ତୁଳା:ଜଣେ ଅଭିଜ୍ଞ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ଆପଣଙ୍କୁ ମାନସିକ ଶାନ୍ତି ଦେବ। ଆଇନଗତ କିମ୍ବା ଆର୍ଥିକ ମାମଲାରେ ସଫଳତା ମିଳିପାରେ। ବାପା-ମାଆଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ସୁଧାର ଦେଖାଯିବ। ଆପଣଙ୍କ କୌଣସି ଅଭ୍ୟାସକୁ ନେଇ ଜୀବନସାଥୀ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇପାରନ୍ତି। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରର ସମସ୍ୟା ଦୂର ହେବ। ନିଜ ପାଇଁ ସମୟ ମିଳିବ ଏବଂ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହ ମନ ଖୋଲି କଥା ହେବେ।
ବିଛା: ଭାବନାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଅଯଥା ଭୟରୁ ଦୂରେ ରୁହନ୍ତୁ। ଚିନ୍ତା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଇପାରେ। ଆଜିର ସଞ୍ଚୟ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଉପକାରୀ ହେବ। ପରିବାର ସହ ସୌମ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ କଥା କହିବା ପୂର୍ବରୁ ଭାବନ୍ତୁ। ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ କିଛି କଥା ମନକୁ କଷ୍ଟ ଦେଇପାରେ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ସଫଳତାର ଯୋଗ ରହିଛି। ମନୋରଞ୍ଜନରେ ସମୟ କଟିବ, କିନ୍ତୁ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନରେ ତୃତୀୟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ହସ୍ତକ୍ଷେପକୁ ପ୍ରଶ୍ରୟ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ।
ଧନୁ: ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରନ୍ତୁ ଏବଂ ରାଗକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ରଖନ୍ତୁ। ଅଭିଜ୍ଞ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପରାମର୍ଶରେ ନିଆଯାଇଥିବା ଆର୍ôଥକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଲାଭଦାୟକ ହୋଇପାରେ। ପରିବାର ସହ ସମୟ ଆନନ୍ଦରେ କଟିବ। ପ୍ରେମର ସୁନ୍ଦର ମୁହୂର୍ତ୍ତକୁ ଉପଭୋଗ କରନ୍ତୁ। ନୂଆ କୌଶଳ ଶିଖିବା କ୍ୟାରିୟର ପାଇଁ ଲାଭଦାୟକ ହେବ। ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ବୁଲି ଆସିଲେ ମନ ସତେଜ ହେବ। ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହ ଛୋଟ କଥାରେ ବିବାଦ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ।
ମକର: ଆଜିର ଦିନ ଯୋଜନା ମୁତାବକ କଟିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଆଜିର ସଞ୍ଚୟ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଲାଭ ଦେବ। ବିରକ୍ତ କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ଅଣଦେଖା କରନ୍ତୁ। ପ୍ରିୟଜନଙ୍କ ପ୍ରତି ମନ ଆକର୍ଷିତ ରହିବ। ପ୍ରଯୁକ୍ତିରେ ବିନିଯୋଗ କଲେ କାମରେ ସୁଧାର ଆସିପାରେ। ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହ ଖୋଲାମେଳା ଆଲୋଚନା କଲେ ଭୁଲ ବୁଝାବୁଝି ଦୂର ହେବ।
କୁମ୍ଭ: ଆପଣଙ୍କ ଭଦ୍ର ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ପ୍ରଶଂସା ମିଳିବ। ଭଲ ପରାମର୍ଶରେ କରାଯାଇଥିବା ବିନିଯୋଗ ଲାଭ ଦେଇପାରେ। ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ଉଦାରତାର ଅନୁଚିତ ସୁଯୋଗ ନେବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ଏକ ସୁନ୍ଦର ରୂପ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। କାମରେ ଏକାଗ୍ରତା ବଢ଼ିବ ଏବଂ ପୁରୁଣା ବନ୍ଧୁଙ୍କ ସହ ପୁଣି ଯୋଗାଯୋଗ ହୋଇପାରେ। ଜୀବନସାଥୀ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବିଶେଷ ଯୋଜନା କରିଥାଇପାରନ୍ତି।
ମୀନ:କାର୍ଯ୍ୟ ଓ ପରିବାରର ଚାପ ଯୋଗୁଁ ମାନସିକ ଅଶାନ୍ତି ବଢ଼ିପାରେ ଏବଂ ଏକାଗ୍ରତା କମିପାରେ। ହଠାତ୍ ଖର୍ଚ୍ଚ ବଢ଼ି ଆର୍ôଥକ ଭାର ବଢ଼ାଇପାରେ। ପରିବାର ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରାଥମିକତା ରହିବ। ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ଆହୁରି ଗଭୀର ଓ ମଜବୁତ ହେବ। ଭଲ କାମ ପାଇଁ ପ୍ରଶଂସା ମିଳିପାରେ। ଅଯଥା ବିବାଦରୁ ଦୂରେ ରୁହନ୍ତୁ। ପ୍ରେମ ଓ ରୋମାନ୍ସ ଆଜିର ଦିନକୁ ସ୍ମରଣୀୟ କରିଦେବ।