ଭାଗ୍ୟ ବଦଳିବ ନା ବଢ଼ିବ ଚିନ୍ତା? ଆରମ୍ଭ ହେଲା ନୂଆ ମାସ, ପଢ଼ନ୍ତୁ ରାଶିଫଳ
ଜୁଲାଇ ୧, ୨୦୨୬ ପାଇଁ ସମସ୍ତ ୧୨ଟି ରାଶିର ଭାଗ୍ୟଫଳ ଏଠାରେ ଅଛି; ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟରେ କଣ ଅଛି ଜାଣିବା ପାଇଁ ଏହାକୁ ପଢ଼ନ୍ତୁ।
ଭୁବନେଶ୍ୱର : ଜୁଲାଇ ମାସର ଏହି ପ୍ରଥମ ଦିନଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କେମିତି ରହିବ? ଗ୍ରହ ଏବଂ ନକ୍ଷତ୍ରମାନଙ୍କର ଚଳନ ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ କି ପ୍ରଭାବ ପକାଇବ? ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆଜି ବୁଧବାର, ୧ ଜୁଲାଇ ୨୦୨୬ର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସେଲିବ୍ରେଟି ରାଶିଫଳ। ଜାଣନ୍ତୁ କେମିତି କଟିବ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ, କ୍ୟାରିୟର, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଏବଂ ଭାଗ୍ୟ।
୧. ମେଷ ରାଶି
ଆଜି ଘର କାମ ଓ କିଛି ସମସ୍ୟା ଯୋଗୁଁ ଆପଣ ଟିକେ ଚିନ୍ତାରେ ରହିବେ। ଅଯଥା ଖର୍ଚ୍ଚ କମାନ୍ତୁ ଏବଂ ପଇସା ନଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ପରିବାର ଲୋକେ ଆପଣଙ୍କୁ ପୂରା ସାହସ ଦେବେ। ସାଥୀଙ୍କ ସହ ସମ୍ପର୍କ ବହୁତ ନିବିଡ଼ ହେବ। କୌଣସି ରିସ୍କ ଥିବା କାମରୁ ଆଜି ଭଲ ଲାଭ ମିଳିପାରେ। ସାଥୀଙ୍କ ସହ କିଛି ଖାସ୍ ସମୟ ବିତାଇବେ ଏବଂ ସଞ୍ଜଟି ବହୁତ ଖୁସିରେ କଟିବ।
୨. ବୃଷ ରାଶି
ଭଲ ଚିନ୍ତାଧାରା ରଖିଲେ ଆପଣ ସବୁ ଅସୁବିଧାରୁ ସହଜରେ ବାହାରିଯିବେ। ନିଜ ବ୍ୟବସାୟ ଉପରେ ଅଧିକ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ, କିଛି ଜରୁରୀ ଜିନିଷ ପାଇଁ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇପାରେ। ପିଲାମାନଙ୍କ ତରଫରୁ କୌଣସି ଭଲ ଖବର ମିଳିବ। ସାଥୀଙ୍କ ସହ ସମୟ ଭଲ କଟିବ। ଆପଣଙ୍କ ପରିଶ୍ରମର ଭଲ ଫଳ ମିଳିବ। ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ସହ ଘରେ ଶାନ୍ତିରେ ସଞ୍ଜ ବିତାଇବେ।
୩. ମିଥୁନ ରାଶି
ଆପଣ ଉତ୍ସାହିତ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆଜି ବେଶୀ ଯାତ୍ରା କଲେ ଥକିଯିବେ। ନିଜ ଜିନିଷପତ୍ର ସାବଧାନରେ ରଖନ୍ତୁ, ଚୋରି ହେବାର ଭୟ ଅଛି। ଘରକୁ ଅତିଥି ଆସିପାରନ୍ତି କିମ୍ବା କୌଣସି ପାର୍ଟି ହୋଇପାରେ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ମନ ଖୁସି ରହିବ। ପ୍ରେମୀ କିମ୍ବା ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ଠାରୁ ବହୁତ ଆଦର ପାଇବେ। ନିଜ ବୁଦ୍ଧି ବଳରେ ବ୍ୟବସାୟରେ ନୂଆ ରାସ୍ତା ଖୋଲିବେ। ନିଜ ପାଇଁ ଟିକେ ସମୟ ବାହାର କରନ୍ତୁ।
୪. କର୍କଟ ରାଶି
ଘରର କୌଣସି କଥାକୁ ନେଇ ପରିବାର ଲୋକେ ଟିକେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିବେ। ଟଙ୍କା ଜମେଇବା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ରହିବ। ଆପଣଙ୍କ ବୁଦ୍ଧି ଓ ଚତୁରତା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଆକର୍ଷିତ କରିବ। ସାଥୀଙ୍କ ଠାରୁ ଯେତିକି ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି, ହୁଏତ ସେତିକି ମିଳିନପାରେ। ନିଜ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଉପରେ ନଜର ରଖନ୍ତୁ। ସପିଂ କଲେ ମନ ହାଲୁକା ହେବ। ପରିବାର କଥା ଭାବି ମନ ଟିକେ ଚିନ୍ତିତ ରହିପାରେ।
୫. ସିଂହ ରାଶି
ଯେକୌଣସି ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ପୂର୍ବରୁ ଭଲଭାବେ ଭାବିଚିନ୍ତି ନିଅନ୍ତୁ। ପଇସା ଲଗାଇବା ବେଳେ ସାବଧାନ ରୁହନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ଚେଷ୍ଟା ଦ୍ବାରା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ହେବ। ସାଥୀଙ୍କ ଠାରୁ କୌଣସି ବଡ଼ ସରପ୍ରାଇଜ୍ ମିଳିପାରେ। ଘର କାମ ଏବଂ ଅଫିସ କାମକୁ ଅଲଗା ରଖନ୍ତୁ। ଘରର ନୂଆ ସଜସଜ୍ଜା ଆପଣଙ୍କୁ ଆନନ୍ଦ ଦେବ। ରୋମାଣ୍ଟିକ୍ ମୁହୂର୍ତ୍ତର ମଜା ନେବେ।
୬. କନ୍ୟା ରାଶି
ଆଜି ପିଲାମାନଙ୍କ ସହ ଏବଂ ସାଥୀଙ୍କ ସହ ଦିନଟି ବହୁତ ଖୁସିରେ କଟିବ। ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ଠାରୁ ଆର୍ଥିକ ସାହାଯ୍ୟ ମିଳିବ। ବନ୍ଧୁମାନେ ସାହାଯ୍ୟର ହାତ ବଢ଼ାଇବେ। ସାଥୀଙ୍କ ସହ କିଛି ଝଗଡ଼ା ହୋଇପାରେ, ତେଣୁ ଶାନ୍ତିର ସହ ସମାଧାନ କରନ୍ତୁ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିଲେ ସଫଳ ହେବେ। ବ୍ୟବସାୟରେ ଭଲ ଲାଭ ହେବ। ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନଟି ବହୁତ ଭଲ।
୭. ତୁଳା ରାଶି
ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ ଏବଂ ଆପଣ ଫୂର୍ତ୍ତି ଅନୁଭବ କରିବେ। ପୁରୁଣା ବିନିଯୋଗରୁ (Investment) ଆଜି ଭଲ ଲାଭ ମିଳିବ। ସାମାଜିକ କାମରେ ଯୋଗ ଦେଲେ ନୂଆ ସମ୍ପର୍କ ଗଢ଼ିଉଠିବ। ପ୍ରେମ ଜୀବନ ସୁଖମୟ ହେବ। ନିଜ କାମ ପାଇଁ ପ୍ରଶଂସା ପାଇବେ। ପରିବାରର କିଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଦାୟିତ୍ୱ ତୁଲାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସାଥୀଙ୍କ ଠାରୁ ଏକ ସୁନ୍ଦର ସରପ୍ରାଇଜ୍ ମିଳିପାରେ।
୮. ବିଛା ରାଶି
ଛୋଟ କଥାରେ ମନ ଖରାପ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଆଜି ନିଜକୁ ଖୁସି ରଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ନୂଆ ଲୋକଙ୍କୁ ଭେଟିଲେ ମନ ଭଲ ହୋଇଯିବ। ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ଠିକ୍ ରହିବ, ବେଶୀ ଆୟ ନହେଲେ ବି ବେଶୀ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବନି। ପାରିବାରିକ କାମରେ ସଫଳତା ମିଳିବ। ପ୍ରେମ ଜୀବନ ଆନନ୍ଦଦାୟକ ହେବ। ମନକୁ ନୂଆ ନୂଆ ଆଇଡିଆ ଆସିବ। ଫୋନ୍ ଏବଂ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ବ୍ୟବହାର ଟିକେ କମାନ୍ତୁ। ଘରେ ଶାନ୍ତି ରହିବ।
୯. ଧନୁ ରାଶି
ଅଯଥା ଯୁକ୍ତିତର୍କରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ, ନହେଲେ ପରେ ଅସୁବିଧା ହେବ। ଅଟକି ରହିଥିବା ଟଙ୍କା ଆଜି ଫେରସ୍ତ ପାଇବେ। ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ସହ ସଞ୍ଜଟି ବହୁତ ମଜାଦାର ହେବ। ସାଥୀଙ୍କ ସହ ଦିନଟି ବହୁତ ପ୍ରେମଭରା ରହିବ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ସୃଜନଶୀଳତା (Creativity) କାମରେ ଆସିବ। ନିଜ ପାଇଁ ସମୟ ପାଇବା ଟିକେ କଷ୍ଟ ହେବ। ବୈବାହିକ ଜୀବନ ଖୁସିରେ ଭରିଯିବ।
୧୦. ମକର ରାଶି
ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ ବିରକ୍ତ କରିପାରନ୍ତି, ତେଣୁ ନିଜ ରାଗ ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରଖନ୍ତୁ। ପୁରୁଣା ନିବେଶରୁ ଭଲ ପଇସା ମିଳିବ। ଘରର କଳିଝଗଡ଼ାକୁ ଶାନ୍ତିର ସହ ସମାଧାନ କରନ୍ତୁ। ଆଜି ସମ୍ପର୍କର ଗୁରୁତ୍ୱକୁ ବୁଝିପାରିବେ। କାମରେ ଆସୁଥିବା ଆହ୍ୱାନକୁ ସାହସର ସହ ସାମ୍ନା କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ନମ୍ର ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବେ।
୧୧. କୁମ୍ଭ ରାଶି
ଆଜି ନିଜ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ସାବଧାନ ରୁହନ୍ତୁ। ଘରର କିଛି ଜରୁରୀ ଜିନିଷ ପାଇଁ ହଠାତ୍ ଅଧିକ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇପାରେ। ଆଖପାଖ ଲୋକଙ୍କ ଠାରୁ ପ୍ରେରଣା ପାଇବେ। ସାଥୀଙ୍କ ସହ ବାହାରକୁ ବୁଲିବାକୁ ଯାଇପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ମନ ଦୁଃଖ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। କାମ ବହୁତ ରହିବ ଏବଂ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଲୋକ କମ୍ ମିଳିବେ। ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ଭେଟିଲେ ମନ ଖୁସି ହେବ।
୧୨. ମୀନ ରାଶି
ଦେହ ଭଲ ନ ରହିବା ଯୋଗୁଁ କୌଣସି କାମରେ ମନ ଲାଗିବ ନାହିଁ। ଅଯଥା ଖର୍ଚ୍ଚ ନ କରି ଟଙ୍କା ସଞ୍ଚୟ କରନ୍ତୁ। ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ସହ ଖୋଲାଖୋଲି କଥା ହେଲେ ମନ ହାଲୁକା ହେବ। ଆପଣଙ୍କ ମଧୁର ବାଣୀ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରିୟଜନଙ୍କୁ ଆଶ୍ୱାସନା ଦେବ। କଳା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ମିଳିବ। ଘର ଲୋକଙ୍କ ସହ ଝଗଡ଼ା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସାଥୀଙ୍କ ଭଲପାଇବା ଆପଣଙ୍କୁ ସୁଖ ଦେବ।