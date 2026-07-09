କର୍ମ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି କରିବେ ସିଂହ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ, ପଢନ୍ତୁ ଆଜିର ରାଶିଫଳ
ଜୁଲାଇ ୯, ୨୦୨୬ ପାଇଁ ସମସ୍ତ ୧୨ଟି ରାଶିର ରାଶିଫଳ ଏଠାରେ ଦିଆଗଲା; ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟରେ ଆଜି କଣ ଅଛି ଜାଣିବା ପାଇଁ ଏହାକୁ ପଢ଼ନ୍ତୁ।
ଓଡିଶା ଭାସ୍କର ଡେସ୍କ : କାର୍ଯ୍ୟରେ ଶୁଭଫଳ ମିଳିବ। ବ୍ୟାବସାୟିକ କିମ୍ବା ଚାକିରି ମାମଲାରେ ଆପଣ ସକାରାତ୍ମକ ରହିବେ। ସଫଳତାର ପ୍ରତିଶତ ଅଧିକ ରହିବ। ଆପଣ ସବୁ କାମରେ ସକ୍ରିୟତା ଦେଖାଇବେ। ନିଜ ପ୍ରତିଭାର ସଠିକ୍ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ଆପଣ ଏକ ଯୋଗ୍ୟ ସ୍ଥାନ ହାସଲ କରିବେ।
ମେଷ : ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ଯାତ୍ରା ଯୋଗୁଁ ଆପଣ କ୍ଲାନ୍ତ ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି, ତେଣୁ କିଛି ସମୟ ବିଶ୍ରାମ ନିଅନ୍ତୁ। ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହ ଟଙ୍କାପଇସାକୁ ନେଇ ଯୁକ୍ତିତର୍କ ହୋଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଏହାର ସମାଧାନ କରିବେ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ନିରାଶ କରିପାରନ୍ତି, ଅପରପକ୍ଷେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ର କିମ୍ବା କୌଣସି ସେମିନାରରୁ ଭଲ ଚିନ୍ତାଧାରା ବା ଆଇଡିଆ ମିଳିପାରେ। ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କରେ ଥିବା ସାମାନ୍ୟ ମନୋମାଳିନ୍ୟ ଏକ ସକାରାତ୍ମକ ମୋଡ଼ରେ ଶେଷ ହେବ।
ବୃଷ : ଯଦି ଆପଣ ମାନସିକ ଚାପ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ପିଲାମାନଙ୍କ ସହ କିମ୍ବା ପ୍ରିୟଜନଙ୍କ ସହ ସମୟ ବିତାନ୍ତୁ। ଦିନର ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାଗରେ ଆପଣଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତିରେ ସୁଧାର ଆସିବ। ପିତାମାତାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତୁ। କାମରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିବେ, କିନ୍ତୁ ଜୀବନସାଥୀ ଆପଣଙ୍କ ଦିନଟିକୁ ରୋମାଣ୍ଟିକ୍ କରିଦେବେ।
ମିଥୁନ : ସାମାଜିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅପେକ୍ଷା ନିଜ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ଅଧିକ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ପରିବାରର ବରିଷ୍ଠ ସଦସ୍ୟମାନେ ଟଙ୍କାପଇସା ମାମଲାରେ ଉପାଦେୟ ପରାମର୍ଶ ଦେଇପାରନ୍ତି। ଆପଣ କିଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଭେଟିପାରନ୍ତି ଏବଂ ସାଥୀଙ୍କ ସହ ଭଲ ସମୟ ବିତାଇବେ। ନିଜ ମନର କଥାକୁ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସର ସହ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତୁ; ଆଜି ଜୀବନସାଥୀ ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ସରପ୍ରାଇଜ୍ ଦେଇପାରନ୍ତି।
କର୍କଟ : ସକାରାତ୍ମକ ରୁହନ୍ତୁ ଏବଂ ନକାରାତ୍ମକ ଚିନ୍ତାଧାରାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ହଠାତ୍ କିଛି ଖର୍ଚ୍ଚ ବଢ଼ିଯିବା ଯୋଗୁଁ ଆପଣଙ୍କ ବଜେଟ୍ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇପାରେ। ପରିବାର ଲୋକେ ଆପଣଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ କରିବେ ଏବଂ କିଛି ନୂଆ ଜିନିଷ ଶିଖିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ଉପକୃତ ହେବେ। ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସମୟ ବିତାଇଲେ ମନକୁ ଶାନ୍ତି ମିଳିବ ଏବଂ ଜୀବନସାଥୀ ଆପଣଙ୍କ ସନ୍ଧ୍ୟାକୁ ସ୍ପେଶାଲ୍ କରିଦେବେ।
ସିଂହ : ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ରହିବ ଏବଂ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହ ମଜାଦାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଆନନ୍ଦ ନେଇପାରନ୍ତି। ଅତୀତର କୌଣସି ପୁଞ୍ଜିନିବେଶରୁ ଆଜି ଲାଭ ମିଳିପାରେ। ଘର ବଦଳାଇବା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପାରେ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଉନ୍ନତି ହେବ ଏବଂ ସାଥୀ ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ ସୁନ୍ଦର ସରପ୍ରାଇଜ୍ ଦେଇପାରନ୍ତି।
କନ୍ୟା : ବ୍ୟସ୍ତବହୁଳ ଦିନ ସତ୍ତ୍ୱେ ଆପଣ ସୁସ୍ଥ ଓ ନିରୋଗ ରହିବେ। ସମ୍ପତ୍ତି କିମ୍ବା ଜମିବାଡ଼ିରେ ପୁଞ୍ଜିନିବେଶ କରିବା ଲାଭଦାୟକ ହୋଇପାରେ। ନିଜର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଗୋପନୀୟ କଥା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହ ସେୟାର୍ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଅଫିସ୍ ମିଟିଂ ସମୟରେ ନିଜକୁ ଶାନ୍ତ ରଖନ୍ତୁ। ଯାତ୍ରା ଯୋଜନା ସଫଳ ହୋଇପାରେ ଏବଂ ବୈବାହିକ ଜୀବନରେ ସୁଖ ସନ୍ତୋଷ ମିଳିବ।
ତୁଳା : କୌଣସି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ପୂର୍ବରୁ ଭଲଭାବେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ। ସମ୍ପତ୍ତିରେ ନିବେଶ କଲେ ଭଲ ଲାଭ ମିଳିପାରେ। କୌଣସି ପୁରୁଣା ଅଧୁରା କାମକୁ ଆପଣ ସଫଳତାର ସହ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବେ। ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହ ଯୁକ୍ତିତର୍କରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ବୈବାହିକ ଜୀବନ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଓ ସୁଖମୟ ରହିବ।
ବିଛା : ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହ ସମୟ ବିତାଇବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ମନ ହାଲୁକା ହେବ। ଘରୋଇ ଖର୍ଚ୍ଚ ବୃଦ୍ଧି ପାଇପାରେ। ପିତାମାତାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ସଚେତନ ରୁହନ୍ତୁ। ଅଭିଜ୍ଞ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ଭେଟିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ସହାୟକ ହେବ। ଆପଣଙ୍କୁ ଖୁସି ରଖିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନସାଥୀ କିଛି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ରୟାସ କରିବେ।
ଧନୁ : ଅସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର ଖାଦ୍ୟ ଏବଂ ଅଯଥା ଖର୍ଚ୍ଚରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ପାରିବାରିକ ମାମଲା ଯୋଗୁଁ କିଛିଟା ମାନସିକ ଚାପ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ। ସାଥୀଙ୍କ ସହ ଏକ ରୋମାଣ୍ଟିକ୍ ସନ୍ଧ୍ୟାର ପ୍ଲାନିଂ କରନ୍ତୁ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଦାୟିତ୍ୱ ବଢ଼ିପାରେ, ତେଣୁ କୌଣସି ବିବାଦ ବେଳେ ନିଜକୁ ଶାନ୍ତ ରଖନ୍ତୁ।
ମକର : ବ୍ୟାୟାମ ଏବଂ ଫିଟନେସ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ସୁସ୍ଥ ରହିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ସମ୍ପତ୍ତି ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କିଛି ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ନିଜର ସୁନାମ ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କଲାବେଳେ ସାବଧାନତା ଅବଲମ୍ବନ କରନ୍ତୁ। ବ୍ୟସ୍ତସୂଚୀ ମଧ୍ୟରୁ ଶେଷରେ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ମୁକ୍ତ ସମୟ ମିଳିବ। ବୈବାହିକ ଜୀବନ ଭଲପାଇବାରେ ଭରିଯିବ।
କୁମ୍ଭ: ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ସୁଧାର ଆସିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। କୌଣସି ଆତ୍ମୀୟ ଆପଣଙ୍କୁ ବ୍ୟବସାୟ କିମ୍ବା ଆର୍ଥିକ ମାମଲାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି। କାମ ଚକ୍କରରେ ନିଜ ସାଥୀଙ୍କୁ ଅଣଦେଖା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। କୌଣସି ଜଣେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କଠାରୁ ମୂଲ୍ୟବାନ ପରାମର୍ଶ ମିଳିପାରେ। ନିଜ ପରିବାର ସହ ଅଧିକ ସମୟ ବିତାନ୍ତୁ।
ମୀନ : ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହଯୋଗ ଆପଣଙ୍କୁ ଖୁସି ପ୍ରଦାନ କରିବ। ପରିବାରର କୌଣସି ବରିଷ୍ଠ ସଦସ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଆର୍ଥିକ ରୂପେ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି। ପରିବାରର କୌଣସି ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ଯୋଗୁଁ ଯାତ୍ରା ଯୋଜନାରେ ବିଳମ୍ବ ହୋଇପାରେ। କାମରେ ବ୍ୟସ୍ତତା ରହିବ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରେମ ଓ ବୈବାହିକ ଜୀବନ ଆନନ୍ଦଦାୟକ ହେବ।