ଏକାଦଶୀର ପବିତ୍ର ତିଥିରେ ଏହି ୪ ରାଶିଙ୍କୁ ଘଣ୍ଟ ଘୋଡ଼ାଇ ରଖିବେ ଭଗବାନ୍ ବିଷ୍ଣୁ, ମିଳିବ ପାରିବାରିକ ସୁଖ, ଧନ
ଆଜିର ରାଶିଫଳ: କାମଦା ଏକାଦଶୀରେ ୧୨ଟି ରାଶିର ବିସ୍ତୃତ ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ
Horoscope: ଆଜି ଚୈତ୍ର ଶୁକ୍ଳ ପକ୍ଷର ଉଦୟ ତିଥି ଏକାଦଶୀ ଏବଂ ରବିବାର। ଏକାଦଶୀ ତିଥି ଆଜି ସକାଳ ୭:୪୭ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିବ। ଏହା ପରେ ଦ୍ୱାଦଶୀ ତିଥି ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟା ୬:୨୦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଧୃତି ଯୋଗ ପ୍ରଚଳିତ ହେବ। ଆଜି ଅପରାହ୍ନ ୨:୩୮ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଶ୍ଳେଷା ନକ୍ଷତ୍ର ପ୍ରଚଳିତ ହେବ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଆଜି କାମଦା ଏକାଦଶୀ ଉପବାସ। ଆଜି ଗ୍ରହ ଏବଂ ନକ୍ଷତ୍ରର ସ୍ଥିତି ଅନୁସାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ରାଶି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଫଳ ପାଇବେ। ଜାଣନ୍ତୁ ସମସ୍ତ ରାଶିର ରାଶିଫଳ…
ମେଷ: ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନଟି ସଫଳତାରେ ଭରି ରହିବ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରୟାସର ଫଳ ମିଳିବ। ନୂତନ କାମ ଆରମ୍ଭ କରିପାରିବେ। ପରିବାରର ସମର୍ଥନ ଆପଣଙ୍କ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ବଢ଼ାଇବ।
ବୃଷ: ପଢ଼ାପଢ଼ି ଓ କ୍ୟାରିୟର ପାଇଁ ଦିନଟି ଭଲ। ଶାରୀରିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ସୁଧାର ଆସିବ। ଆପଣଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଆଜି ସଠିକ୍ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ ଓ ସମ୍ପର୍କରେ ମଧୁରତା ଆସିବ।
ମିଥୁନ: କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରଶଂସା ମିଳିବାର ଯୋଗ ରହିଛି। ଅର୍ଥନୈତିକ ଲାଭ ହେବା ସହିତ ଫସି ରହିଥିବା ଧନ ଫେରି ପାଇପାରିବେ। ନୂତନ ସୁଯୋଗ ଆସିପାରେ।
କର୍କଟ: ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ମନ ଖୁସି ରହିବ। କାମରେ ଗତି ବଢ଼ିବ ଓ ନୂତନ ସୁଯୋଗ ମିଳିବ। ପରିବାରର ସହଯୋଗ ମିଳିବାରୁ ଆପଣ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ରହିବେ।
ସିଂହ: ଧାର୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କ ରୁଚି ବଢ଼ିବ। ନୂତନ ବ୍ୟବସାୟ କିମ୍ବା ପ୍ରକଳ୍ପ ଆରମ୍ଭ ପାଇଁ ଦିନଟି ଶୁଭ। ପରିବାରରେ ଶାନ୍ତି ରହିବ।
କନ୍ୟା: ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଓ ପଢ଼ାଶୁଣାରେ ସଫଳତା ମିଳିପାରେ। କାମରେ ଚାପ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ତାହାକୁ ସଫଳତାରେ ସମାଧାନ କରିପାରିବେ। ବ୍ୟବସାୟରେ ଲାଭ ହେବ।
ତୁଳା: ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ଧ୍ୟାନ କାମରେ ଅଧିକ ରହିବ। ବିବାହ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆସିପାରେ। କିନ୍ତୁ କ୍ରୋଧ ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରଖିବା ଆବଶ୍ୟକ।
ବିଛା: ଦିନଟି ବ୍ୟସ୍ତ ରହିବ। ନୂତନ ଲୋକଙ୍କ ସହ ପରିଚୟ ହେବ ଯାହା ଭବିଷ୍ୟତରେ ଉପକାରୀ ହେବ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଉନ୍ନତି ଦେଖାଯିବ।
ଧନୁ: ତରବରିଆ ଭାବେ କାମ କରିବାରୁ ବଞ୍ଚନ୍ତୁ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ସାଧାରଣ ଦିନ ରହିବ। ପରିବାରରୁ ଖୁସି ଖବର ମିଳିପାରେ।
ମକର: ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ଉର୍ଜା ଉଚ୍ଚ ରହିବ। ନୂତନ ଆୟ ଉତ୍ସ ସୃଷ୍ଟି ହେବ। କାମରେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ରଖିଲେ ଭଲ ଫଳ ମିଳିବ।
କୁମ୍ଭ: ନିଯୁକ୍ତିରେ ଉନ୍ନତି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ବ୍ୟବସାୟରେ ଲାଭ ମିଳିବ। ସମ୍ପତ୍ତି ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କାମରେ ସଫଳତା ମିଳିପାରେ।
ମୀନ: ଆଜି ଆପଣ ନିଜକୁ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ମନେ କରିବେ। ଯାତ୍ରା ଓ ଧନଲାଭର ଯୋଗ ରହିଛି। ନୂତନ ଅବସର ଆସିପାରେ।