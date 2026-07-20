ବିଜନେସରେ ମିଳିବ ବଡ଼ ଅର୍ଡର୍, ହଠାତ୍ ହୋଇଯିବେ ଧନୀ, କିନ୍ତୁ ଏମାନେ ସେୟାର ବଜାରରେ ଟଙ୍କା ଲଗେଇଥିଲେ ସାବଧାନ୍
ରାଶିଫଳ ୨୦ ଜୁଲାଇ ୨୦୨୬: ଜାଣନ୍ତୁ ଆଜିର ଭାଗ୍ୟଫଳ
ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର ଡେସ୍କ: ଆଜି ଆଷାଢ଼ ଶୁକ୍ଳ ପକ୍ଷର ସପ୍ତମୀ ତିଥି ଏବଂ ସୋମବାର। ସପ୍ତମୀ ତିଥି ଆଜି ସାରା ଦିନ ରହି ଭୋର ୪ଟା ୩ ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିବ। ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟା ୬ଟା ୩୮ ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶିବ ଯୋଗ ରହିବ। ଏହା ସହିତ ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟା ୭ଟା ୧୦ ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହସ୍ତ ନକ୍ଷତ୍ର ରହିବ। ଜାଣନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ୨୦ ଜୁଲାଇ ୨୦୨୬ ର ଦିନ କିପରି ରହିବ..
ମେଷ ରାଶି: ଆଜି ଦିନଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ। ପୂର୍ବରୁ ଆରମ୍ଭ କରିଥିବା କାର୍ଯ୍ୟର ଆଜି ସକାରାତ୍ମକ ପରିଣାମ ମିଳିବ। ଜୀବନଶୈଳୀରେ ସୁଧାର ଆଣିବା ପାଇଁ କିଛି ଜରୁରୀ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବେ ଏବଂ ସଂକଳ୍ପ ନେବେ। ଆଜି ନିଜର ଧୈର୍ଯ୍ୟ ବଜାୟ ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ସମୟ ସହିତ ଚାଲନ୍ତୁ। ଉନ୍ନତିର ନୂଆ ରାସ୍ତା ମିଳିବ।
ବୃଷ ରାଶି: ଆଜି ଦିନଟି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଖୁସି ନେଇ ଆସିବ। ନିଜର କାର୍ଯ୍ୟ ଯୋଜନା ଉପରେ କାମ କରିବା ପାଇଁ ଏହା ସବୁଠାରୁ ଉପଯୁକ୍ତ ସମୟ, ତେଣୁ ସମୟ ପରିଚାଳନା ଉପରେ ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣଙ୍କ କାମର ଗତି ବଢ଼ିବ। ଏହି ରାଶିର ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ନିଜର ପ୍ଲାନିଂ ଗୁପ୍ତ ରଖିଲେ ନିଶ୍ଚିତ ସଫଳତା ପାଇବେ। ଚାକିରିଆମାନଙ୍କୁ ଆଜି କାର୍ଯ୍ୟଭାର ଅଧିକ ଥିବାରୁ ଓଭରଟାଇମ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ।
ମିଥୁନ ରାଶି: ଆଜି ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହଯୋଗ କରିବ। ବ୍ୟବସାୟରେ ଆଜି କିଛି ଏଭଳି କଥା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବ ଯାହା ଭବିଷ୍ୟତରେ ଲାଭଦାୟକ ହେବ। ପୈତୃକ ସମ୍ପତ୍ତି ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ମାମଲାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ଘରର ବରିଷ୍ଠ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ ମିଳିବ। କୌଣସି ନୂଆ କାମ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଫାଇଦା ଆଣିଦେବ। କୌଣସି କଲେଜରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷକତା ପାଇଁ ଅଫର୍ ମିଳିପାରେ।
କର୍କଟ ରାଶି: କର୍କଟ ଲଗ୍ନ ଏବଂ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ଦିନଟି ଅନୁକୂଳ ରହିବ। ବିଦେଶ ଯିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ଆଜି କୌଣସି ଶୁଭ ଖବର ମିଳିପାରେ। ଅନେକ ଜଟିଳ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିଯିବ, ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଦୂର ହେବ। ଆଜି ହଠାତ୍ ଜଣେ ଅଜଣା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହ ଦେଖାହେବ, ଯାହା ଲାଭଦାୟକ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ। କୌଣସି କାମରୁ ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ବଡ଼ ଫାଇଦା ମିଳିବ।
ସିଂହ ରାଶି: ଆଜି ଦିନଟି ଚମତ୍କାର ରହିବ। ଏହି ରାଶିର ଲୋକମାନେ ଯଦି ଆଜି ବୁଦ୍ଧିମାନର ସହ କାମ କରିବେ, ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ଲାଭବାନ ହେବେ। ବ୍ୟାଙ୍କିଙ୍ଗ କ୍ଷେତ୍ର ସହ ଜଡ଼ିତ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନଟି ଭଲ, ପଦୋନ୍ନତିର ସୁଯୋଗ ମିଳିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ବୀମା, କମିଶନ ଇତ୍ୟାଦି ସହ ଜଡ଼ିତ ଲୋକମାନେ ସହଜରେ ନିଜର ଟାର୍ଗେଟ୍ ପୂରଣ କରିନେବେ। ମୁସ୍କିଲ୍ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆଜି କୌଣସି ବନ୍ଧୁଙ୍କ ସହଯୋଗ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ।
କନ୍ୟା ରାଶି: ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ଦିନ ଭଲ ରହିବ। ଯଦି ଆଜି କୁଆଡ଼େ ଯାତ୍ରା କରୁଛନ୍ତି ତେବେ ଫାଇଦା ହେବ, ସମସ୍ତ ଜରୁରୀ ଦସ୍ତାବିଜ ସାଙ୍ଗରେ ନେବାକୁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସାମାଜିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପରେ ଅଧିକ ସମୟ ବିତିବ। ଆପଣଙ୍କ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ଆଜି ଫଳପ୍ରଦ ହେବ। ଆପଣଙ୍କ ଆକର୍ଷଣୀୟ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଦ୍ୱାରା ଲୋକମାନେ ପ୍ରଭାବିତ ହେବେ।
ତୁଳା ରାଶି: ଆଜି ଦିନଟି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଏକ ନୂଆ ଉପହାର ନେଇ ଆସିବ। ବ୍ୟବସାୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ଆଜି ଦିନଟି ଶୁଭ। ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଯୋଜନାଗୁଡ଼ିକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ଆଜି ଠିକ୍ ରହିବ। ଆଖପାଖର ଲୋକମାନେ ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରସନ୍ନ ରହିବେ। ଯୁବକମାନଙ୍କୁ ଆଜି କୌଣସି ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁରେ ସଫଳତା ମିଳିବା ଦ୍ୱାରା ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ବଢ଼ିବ। ଏହି ରାଶିର ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ପର୍ଯ୍ୟଟନ କ୍ଷେତ୍ର ସହ ଜଡ଼ିତ, ସେମାନଙ୍କୁ ଆଜି ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ମିଳିବ।
ବିଛା ରାଶି: ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ମନ ଧର୍ମ ଏବଂ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ଆଡ଼କୁ ଆକର୍ଷିତ ହେବ। ଆଜି ଜମି କିମ୍ବା ଗାଡ଼ି କିଣିବା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଯୋଜନା ଚାଲିଥିଲେ ତୁରନ୍ତ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଅନ୍ତୁ, ଦିନଟି ଶୁଭ ଅଟେ। ସମାଜ କଲ୍ୟାଣ ବିଭାଗରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଲୋକଙ୍କର ପଦୋନ୍ନତି ହୋଇପାରେ। ନୂଆ ବ୍ୟବସାୟରେ ପିତାମାତାଙ୍କ ପରାମର୍ଶ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କର ପଢ଼ାପଢ଼ିରେ ମନ ଲାଗିବ। ଘରଠାରୁ ଦୂରରେ ରହି ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରୁଥିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଆଜି ବଡ଼ ସଫଳତା ମିଳିବ।
ଧନୁ ରାଶି: ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ଦିନ ଖୁସିରେ କଟିବ। ଅଭିଜ୍ଞ ଏବଂ ଦାୟିତ୍ୱବାନ ଲୋକଙ୍କ ମାର୍ଗଦର୍ଶନରେ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଆହୁରି ମଜବୁତ ହେବ। ଆଜି ନିଜକୁ ବୃଥା କାମରୁ ଦୂରେଇ ରଖନ୍ତୁ, ନଚେତ୍ ଆପଣଙ୍କର ଅଧିକ ସମୟ ଅଦରକାରୀ କାମରେ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ। ଆଜି ଆପଣ କୌଣସି ଅସହାୟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କୁ ମାନସିକ ସନ୍ତୋଷ ମିଳିବ। ଆଜି ଆପଣ ଅନଲାଇନ୍ ସପିଂରେ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିପାରନ୍ତି।
ମକର ରାଶି: ଆଜି ଦିନଟି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ରହିବ। ବ୍ୟବସାୟୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ଦିନଟି ଶୁଭ। ଧନଲାଭର ସମ୍ଭାବନା ନଜର ଆସୁଛି। ଅଂଶୀଦାରୀରେ କାମ କରିବା ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଫାଇଦା ଆଣିଦେବ। ଜମିବାଡ଼ି ସହ ଜଡ଼ିତ ବଡ଼ ମାମଲା ଆଜି ସମାଧାନ ହୋଇଯିବ। ଆଜି ପିତାମାତା ଏବଂ ଘରର ଗୁରୁଜନମାନଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଓ ସ୍ନେହ ଯୋଗୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଆହୁରି ବଢ଼ିବ। ଆଜି ଅଫିସରେ ନୂଆ ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ପାଇଁ ଦିନଟି ଭଲ, ଆପଣଙ୍କ ମାନ-ସମ୍ମାନ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ।
କୁମ୍ଭ ରାଶି: ଆଜି ଦିନଟି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଏକ ନୂଆ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବାକୁ ଯାଉଛି। ପ୍ରପର୍ଟି ଡିଲରଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ଦିନଟି ଭଲ ରହିବ। ଆଜି ହଠାତ୍ ଧନ ଲାଭ ହେବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ପକ୍ଷ ମଜବୁତ ହେବ। ଆଜି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ମାମଲାରେ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରି ବୃଥାରେ ସମୟ ନଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ତେଣୁ ନିଜର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କାମରେ ହିଁ ବ୍ୟସ୍ତ ରୁହନ୍ତୁ। ଆଜି ଆପଣ ଘରେ କୌଣସି ମାଙ୍ଗଳିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆୟୋଜନ କରିବାକୁ ଯୋଜନା କରିବେ।
ମୀନ ରାଶି: ଆଜି ଦିନଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ରହିବ। ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଏବଂ ଧାର୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପରେ ସମୟ ଅତିବାହିତ ହେବ, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆତ୍ମିକ ଶାନ୍ତି ଅନୁଭବ ହେବ। ଆଜି ଆପଣ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ନିଜ କଥା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ କରିପାରିବେ। ଅଟକି ରହିଥିବା କାମ ନିଜର କୌଣସି ବିଶେଷ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯିବ। ଏହି ରାଶିର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଆଜି ପ୍ରତିଯୋଗିତାମୂଳକ ପରୀକ୍ଷା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଶୁଭ ଖବର ମିଳିବ, ଯାହା ଶୁଣି ମନ ଖୁସି ହୋଇଯିବ।