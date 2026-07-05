୩ ରାଶିଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜିର ଦିନ ଭାରି ଖରାପ, ମିଳିବନି ଖାଇବାକୁ, ଜଳାଶୟ ପାଖରୁ ରୁହନ୍ତୁ ସାବଧାନ
ଆୟୁଷ୍ମାନ ଯୋଗ ଓ ଶତଭିଷା ନକ୍ଷତ୍ରର ସଂଯୋଗ; ଜାଣନ୍ତୁ କେମିତି କଟିବ ଆପଣଙ୍କ ଦିନ
Horoscope: ଆଜି ଆଷାଢ଼ କୃଷ୍ଣ ପକ୍ଷର ପଞ୍ଚମୀ ତିଥି ଏବଂ ରବିବାର ଦିନ । ପଞ୍ଚମୀ ତିଥି ଆଜି ଦ୍ଵିପ୍ରହର ୧ଟା ୩୧ ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିବ । ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟା ୪ଟା ୪୦ ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆୟୁଷ୍ମାନ ଯୋଗ ରହିବ । ଏହାସହ ଆଜି ଦ୍ଵିପ୍ରହର ପରେ ୩ଟା ୧୩ ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶତଭିଷା ନକ୍ଷତ୍ର ରହିବ । ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଆଜି ପଞ୍ଚକ ଚାଲୁଅଛି । ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆଜିର ଦିନଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କେମିତି ରହିବ…
ମେଷ ରାଶି: ଆଜିର ଦିନଟି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଏକ ସ୍ମରଣୀୟ ଦିନ ହୋଇ ରହିବ । ଅସମ୍ଭବ ମନେହେଉଥିବା କାର୍ଯ୍ୟ ଆଜି ସଫଳତାର ସହ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ । ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ମଜବୁତ ରହିବ । ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନଟି ବହୁତ ଭଲ । ଅଫିସ୍ରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହ ମିଶି କାମ କଲେ ଭଲ ଫଳାଫଳ ମିଳିବ । ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ସୁଖମୟ ହେବ ।
ବୃଷ ରାଶି: ଆଜି ନୂତନ କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରତି ଆପଣଙ୍କର ଆଗ୍ରହ ବଢ଼ିବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କିଛି ନୂଆ ଶିଖିବାକୁ ମିଳିବ । ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଆରାଧନାରେ ମନ ଲଗାନ୍ତୁ, ଶାନ୍ତି ମିଳିବ । ଆର୍ଥିକ ଦିଗ ପୂର୍ବ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହେବ । ବହୁ ଦିନରୁ ବାକି ରହିଥିବା ଘରୋଇ କାମ ଆଜି ଶେଷ ହେବ । ବ୍ୟବସାୟିକ ପ୍ରଗତି ପାଇଁ ଆଜି ଦିନଟି ବେଶ୍ ଅନୁକୂଳ ଅଟେ ।
ମିଥୁନ ରାଶି: ଆଜିର ଦିନଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ । ବ୍ୟବସାୟରେ କୌଣସି ବଡ଼ କମ୍ପାନୀ ସହିତ ଡିଲ୍ କରିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିପାରେ । ଘରକୁ ହଠାତ୍ କୌଣସି ନିକଟ ସମ୍ପର୍କୀୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଆସିପାରନ୍ତି । ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ଏକ ଜରୁରୀ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯିବ । ବ୍ୟବସାୟରେ ପିତାମାତାଙ୍କ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହଯୋଗ ମିଳିବ ।
କର୍କଟ ରାଶି: ଆଜି ଆପଣ ନିଜକୁ ବେଶ୍ ସତେଜ ଏବଂ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସୀ ମନେକରିବେ । ରବିବାର ସତ୍ତ୍ୱେ ଅଫିସ୍ର କିଛି ଅତିରିକ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଅଟକି ରହିଥିବା କାମ ପୂରା ହୋଇଯିବ । କୌଣସି ପ୍ରକାର ଯୁକ୍ତିତର୍କରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ । ଅନୁଭବୀ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ ଆପଣଙ୍କୁ ଊର୍ଜାବାନ ରଖିବ ।
ସିଂହ ରାଶି: ଆଜି କୌଣସି ଶୁଭ ସମାଚାର ମିଳିବାର ଯୋଗ ରହିଛି । ଆଇନ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ପାଠପଢ଼ାରେ କିଛି ସକାରାତ୍ମକ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବେ, ଯାହା ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ଲାଭଦାୟକ ହେବ । ଖାଦ୍ୟପେୟ ପ୍ରତି ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ, ଜଙ୍କ୍ ଫୁଡ୍ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ । ବ୍ୟବସାୟୀମାନଙ୍କୁ ଆଶାଠାରୁ ଅଧିକ ଲାଭ ମିଳିବ । ପ୍ରେମୀଯୁଗଳଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନଟି ଭଲ କଟିବ ।
କନ୍ୟା ରାଶି: ଧାର୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରତି ଆପଣଙ୍କର ଆଗ୍ରହ ବଢ଼ିବ । ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଜରିଆରେ ନୂଆ ଲୋକଙ୍କ ସହ ବନ୍ଧୁତ୍ୱ ହେବ । ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ଏବଂ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ପାଇଁ ଦିନଟି ଶୁଭ । ବ୍ୟବସାୟିକ ଯାତ୍ରା ସଫଳ ହେବ । ହୋଟେଲ କିମ୍ବା ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ ବ୍ୟବସାୟ ସହ ଜଡ଼ିତ ଲୋକଙ୍କର ଦୁଇଗୁଣା ଲାଭ ହେବ । ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ଅବହେଳା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ।
ତୁଳା ରାଶି: ଆଜି ଆପଣ ନିଜ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ସହ ଅଧିକ ସମୟ ବିତାଇବେ । କୌଣସି ଅସହାୟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିବ । କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆସୁଥିବା ବାଧାବିଘ୍ନ ଆଜି ସମାପ୍ତ ହେବ । ରାଗ ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରଖନ୍ତୁ । ସିଭିଲ୍ ଇଞ୍ଜିନିୟରମାନେ ନୂଆ ଟେଣ୍ଡର ପାଇବା ପାଇଁ ଅଧିକ ପରିଶ୍ରମ କରିବେ । ପ୍ରେମ ଜୀବନ ପାଇଁ ଦିନଟି ଆନନ୍ଦଦାୟକ ରହିବ ।
ବିଛା ରାଶି: ଆଜିର ଦିନଟି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ନୂଆ ଉତ୍ସାହ ନେଇ ଆସିବ । ଆପଣଙ୍କର ଅନେକ ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ । ବ୍ୟବସାୟ ସିଲସିଲାରେ ଅନ୍ୟ ସହରକୁ ଯାତ୍ରା କରିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ । ପିଲାମାନଙ୍କଠାରୁ କୌଣସି ଭଲ ଖବର ପାଇ ଘରେ ଖୁସିର ମାହୋଲ ରହିବ । ସପ୍ତାହାନ୍ତରେ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହ ତାଙ୍କ ପ୍ରିୟ ସ୍ଥାନକୁ ବୁଲିବାକୁ ଯାଇପାରନ୍ତି । ଆର୍ଥିକ ଉନ୍ନତି ହେବ ଓ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ରହିବ ।
ଧନୁ ରାଶି: ଆଜିର ଦିନଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସକାରାତ୍ମକ ରହିବ । କୌଣସି ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହ ସାକ୍ଷାତ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନୁପ୍ରାଣିତ କରିବ । ବିଦେଶୀ କମ୍ପାନୀରେ ଚାକିରି ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ଶୁଭ ଖବର ମିଳିପାରେ । ବ୍ୟବସାୟରେ ହଠାତ୍ ଧନଲାଭର ଯୋଗ ରହିଛି । ପାରିବାରିକ ସମ୍ପର୍କ ମଧୁର ହେବ । ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସାଧାରଣ ରହିବ ।
ମକର ରାଶି: ଆଜିର ଦିନଟି ବ୍ୟସ୍ତତା ଭିତରେ କଟିବ । ପାରିବାରିକ ଦାୟିତ୍ୱକୁ ଆପଣ ଉତ୍ତମ ଭାବେ ତୁଲାଇବେ । କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହ ନିଜର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସମସ୍ୟା ଶେୟାର କରନ୍ତୁ ନାହିଁ । ସାମାଜିକ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଆଜି ଆପଣ ସମ୍ମାନିତ ହୋଇପାରନ୍ତି । ନୂଆ ବ୍ୟବସାୟରେ ପୁଞ୍ଜି ନିବେଶ କରିବା ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରିବେ । ଅତିରିକ୍ତ ତେଲ ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ ।
କୁମ୍ଭ ରାଶି: ଆଜିର ଦିନଟି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ନୂଆ ସୁଯୋଗ ଆଣିଦେବ । ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ନେହ ଓ ସହଯୋଗ ମିଳିବ । ଆଜି ବନ୍ଧୁମାନେ ଖୁବ୍ ସହାୟକ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବେ । ଅଫିସ୍ରେ ଆପଣଙ୍କ କାମର ପ୍ରଶଂସା ହେବ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ବଢ଼ାଇବ । ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ମଧୁରତାଭରା ରହିବ । କମର୍ସ କିମ୍ବା ଆକାଉଣ୍ଟସ୍ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନଟି ଲାଭଦାୟକ ଅଟେ ।
ମୀନ ରାଶି: ଆଜିର ଦିନଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସାଧାରଣ ରହିବ । ବ୍ୟବସାୟ ମାମଲାରେ ମନରେ ନୂଆ ନୂଆ ଚିନ୍ତାଧାରା ଆସିବ । କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟରେ ବଡ଼ ଭାଇଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ଲାଭଦାୟକ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ । ପରିବାରରେ ସବୁକିଛି ଭଲ ରହିବ । ଆଜି ଆପଣ ନିଜ ବୁଦ୍ଧିମତା ବଳରେ ଯେକୌଣସି ସମସ୍ୟାର ସହଜ ସମାଧାନ ବାହାର କରିପାରିବେ । ଗୁରୁଜନମାନଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଆପଣଙ୍କ ସହ ରହିବ ।