ତୁଳା ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କ ଭାଗ୍ୟରେ ରହିଛି ଆଜି ସୂର୍ଯ୍ୟଉଦୟର ସମ୍ଭାବନା !

ଭୁବନେଶ୍ୱର : ନକ୍ଷତ୍ରମାନଙ୍କ ଗଣନା ଅନୁସାରେ ଆଜିର ଦିନଟି ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେମ, କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ର, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଏବଂ ଭାଗ୍ୟ ପାଇଁ କେମିତି ରହିବ, ତାହା ବିସ୍ତାର ଭାବେ ନିମ୍ନରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଗଲା:
ମେଷ:ଆଜି କିଛି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ର ଏବଂ ପାରିବାରିକ ସମସ୍ୟା ଆପଣଙ୍କୁ ଚିନ୍ତାରେ ପକାଇପାରେ। ଆପଣଙ୍କୁ ନିଜ ଖର୍ଚ୍ଚ ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରଖିବାକୁ ହେବ ଏବଂ ଅଯଥା ଖର୍ଚ୍ଚଠାରୁ ଦୂରେଇ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପରିବାର ସର୍ବଦା ଆପଣଙ୍କ ପଛରେ ମେରୁଦଣ୍ଡ ଭଳି ଠିଆ ହେବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଚୁର ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଦେବ। ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହ ସମ୍ପର୍କ ନିବିଡ଼ ଓ ଆରାମଦାୟକ ହେବ। କୌଣସି ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ କାମ କରିବାର ସୁଯୋଗ ଅଛି ଯାହା ବେଶ୍ ଲାଭଦାୟକ ପ୍ରମାଣିତ ହେବ। ଆପଣ ନିଜ ସାଥୀଙ୍କ ସହ କିଛି ଖାସ୍ ସମୟ ବିତାଇ ପାରନ୍ତି। ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟଟି ଆନନ୍ଦ ଉଲ୍ଲାସରେ ଭରପୂର ରହିବ।
ବୃଷ :ନିଜର ଆଶାବାଦୀ ମନୋଭାବ ବଜାୟ ରଖିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣ କଠିନ ପରିସ୍ଥିତିରୁ ମୁକୁଳି ପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କୁ ନିଜ ବ୍ୟବସାୟ ପ୍ରତି ଅଧିକ ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ହେବ ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ଯୋଗୁଁ କିଛି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଜିନିଷରେ ଅଧିକ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। ପିଲାମାନେ କିମ୍ବା ପରିବାରର କୌଣସି ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହ ଜଡ଼ିତ ଭଲ ଖବର ପାଇ ଆପଣ ପ୍ରସନ୍ନ ହେବେ। ସାଥୀଙ୍କ ସହ ସମ୍ପର୍କ ଅଧିକ ସହଜ ଏବଂ ଆରାମଦାୟକ ହେବ। ଆପଣ କରିଥିବା ପରିଶ୍ରମର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଭଲ ସୁଫଳ ମିଳିବ। ପରିବାର ସହିତ ଘରେ ଏକ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ସନ୍ଧ୍ୟା ବିତାଇବେ।
ମିଥୁନ :ଆପଣ ଉତ୍ସାହରେ ଭରପୂର ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଯାତ୍ରା ଯୋଗୁଁ କ୍ଲାନ୍ତ ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି। ନିଜ ଜିନିଷପତ୍ର ପ୍ରତି ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ, କାରଣ ଚୋରି ହେବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି। ସେଦିନ କୌଣସି ଆତ୍ମୀୟ ସ୍ୱଜନ ଆସିପାରନ୍ତି କିମ୍ବା କୌଣସି ପାର୍ଟି ହୋଇପାରେ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ସନ୍ଧ୍ୟାକୁ ଜୀବନ୍ତ କରିଦେବ। ଜୀବନସାଥୀଙ୍କଠାରୁ ଆପଣ ପ୍ରଚୁର ଶ୍ରଦ୍ଧା ଓ ଭଲପାଇବା ପାଇବେ। ଆପଣଙ୍କ ବୁଦ୍ଧିମତା ଏବଂ ଚତୁରତା ବ୍ୟବସାୟିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ତଥା ଯୁକ୍ତିତର୍କରେ ଲାଭଦାୟକ ହେବ। ନିଜ ପାଇଁ କିଛି ସମୟ ବାହାର କରିବେ। ପ୍ରେମ ବ୍ୟାପାର ମାମଲାରେ ଧୈର୍ଯ୍ୟବାନ ହୁଅନ୍ତୁ।
କର୍କଟ :ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ସଦସ୍ୟମାନେ ଘରକୁ ନେଇ କିଛି ଚିନ୍ତାରେ ରହିପାରନ୍ତି। ଧନ ସଞ୍ଚୟ କରିବା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଲାଭଦାୟକ ହେବ। ଆପଣଙ୍କ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ବୁଦ୍ଧି ଏବଂ ଦକ୍ଷତା ଅନେକ ଲୋକଙ୍କୁ ଆକର୍ଷିତ କରିବ। ଯଦିଓ ଆପଣ ନିଜ ସାଥୀଙ୍କଠାରୁ ଏକ ଭରସା ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତଥାପି ଆପଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇନପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କୁ ନିଜ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଉପରେ ଅଧିକ ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ହେବ। ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କିଣାକିଣି (ଶପିଂ) ଭଳି ଖର୍ଚ୍ଚ ଆପଣଙ୍କୁ ଖୁସି ଦେବ। ପରିବାରକୁ ନେଇ ସାମାନ୍ୟ ଚିନ୍ତା ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ ବିବ୍ରତ କରିପାରେ।
ସିଂହ:କୌଣସି ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ପୂର୍ବରୁ ସେଥିରେ ପାଦ ଦେବା ଆଗରୁ ଭଲଭାବେ ଚିନ୍ତା କରିନିଅନ୍ତୁ। ଟଙ୍କା ବିନିଯୋଗ (ଇନଭେଷ୍ଟ) କରିବା ସମୟରେ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ସମାଜର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ସହାୟକ ହେବ। ଆପଣଙ୍କ ସାଥୀ ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ ସୁନ୍ଦର ସରପ୍ରାଇଜ୍ (ଉପହାର) ଦେବେ। ନିଜର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଏବଂ ବୃତ୍ତିଗତ (କର୍ମକ୍ଷେତ୍ର) ଜୀବନକୁ ଅଲଗା ରଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଘରର ସାଜସଜ୍ଜା ବଦଳାଇ କିମ୍ବା ପୁନଃନିର୍ମାଣ କରି ଘରକୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କରାଯାଇପାରେ। ଆପଣ କିଛି ରୋମାଣ୍ଟିକ୍ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ବାଣ୍ଟିପାରିବେ ଏବଂ ଏକ ସୁନ୍ଦର ସନ୍ଧ୍ୟା ଉପଭୋଗ କରିବେ।
କନ୍ୟା :ଆଜିର ଦିନଟି ପିଲାମାନେ ଏବଂ ସାଥୀଙ୍କ ସହ ଆନନ୍ଦ ଉଲ୍ଲାସରେ କଟିବ। ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କଠାରୁ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ମିଳିବ। ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ତମ ସହଯୋଗ ରହିବ। ଆପଣଙ୍କ ସାଥୀଙ୍କ ସହ କିଛି ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଇପାରେ, ଯାହାକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଯତ୍ନ ଏବଂ ଚିନ୍ତାଧାରାର ସହ ସମାଧାନ କରିବାକୁ ହେବ। ଆପଣ ନିଜ ବୃତ୍ତିରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣି ବଡ଼ ସଫଳତା ହାସଲ କରିବେ। ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଶଉକ ବା ହବି ପାଇଁ ବହୁତ କମ୍ ସମୟ ମିଳିବ। ବ୍ୟବସାୟରେ ଭଲ ଅର୍ଥ ଆଗମନର ଯୋଗ ଅଛି। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରି ଆପଣ ଲାଭବାନ ହୋଇପାରିବେ। ବ୍ୟବସାୟୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନଟି ଚମତ୍କାର ରହିବ।
ତୁଳା:ଆପଣଙ୍କ ଶାରୀରିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ ଏବଂ ଆପଣ ଶକ୍ତିରେ ଭରପୂର ରହିବେ। ଅତୀତରେ କରିଥିବା ପୁଞ୍ଜିନିବେଶରୁ ଆପଣ ଲାଭ ପାଇବେ। ନୂଆ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ ପାଇଁ ସାମାଜିକ ସମାବେଶ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିବ। ଆଜି ପ୍ରେମ ଏବଂ ରୋମାନ୍ସ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ଖୁସିର କାରଣ ହୋଇପାରେ। କାମ ପ୍ରତି ନିଷ୍ଠା ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତାର ଶୀର୍ଷକୁ ନେଇଯିବ। ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ପାରିବାରିକ ଦାୟିତ୍ୱ ତୁଲାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯାହା ସମୟ ନେଇପାରେ। ସାଥୀଙ୍କଠାରୁ ଏକ ସୁନ୍ଦର ସରପ୍ରାଇଜ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି।
ବିଛା :ଛୋଟ ଛୋଟ କଥାରେ ଦୁଃଖୀ ହେବାଠାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ, କାରଣ ଆଜିର ଦିନଟି ଆପଣଙ୍କଠାରୁ କିଛି ଆନନ୍ଦଦାୟକ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଲୋଡ଼ିଥାଏ। ଲୋକମାନଙ୍କ ସହ ମିଶିବା ଏବଂ ନୂଆ ଲୋକଙ୍କୁ ଭେଟିବା ଆପଣଙ୍କ ମନୋଭାବକୁ ଭଲ କରିବ। ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ସନ୍ତୁଳିତ ରହିବ, ଅଧିକ ଆୟ କିମ୍ବା ଅଧିକ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ ନାହିଁ। ପାରିବାରିକ ଯୋଜନାଗୁଡ଼ିକରେ ସଫଳତା ମିଳିବ। ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନ ବହୁତ ପ୍ରେମପୂର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ଉପଭୋଗ୍ୟ ହେବ। ମନକୁ ନୂଆ ନୂଆ ଚିନ୍ତାଧାରା ଆସିବ। ଫୋନ୍ରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଏବଂ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ବ୍ୟବହାର ସୀମିତ ରଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଘରେ ଶାନ୍ତି ବଜାୟ ରହିବ।
ଧନୁ :ଅଯଥା ଯୁକ୍ତିତର୍କରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ ଯାହା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅସୁବିଧାରେ ପକାଇପାରେ। ଆପଣ ଅଟକି ରହିଥିବା ଟଙ୍କା ଫେରସ୍ତ ପାଇବାରେ ସଫଳ ହେବେ। ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହ ଆପଣଙ୍କ ସନ୍ଧ୍ୟା ବହୁତ ମନୋରଞ୍ଜନଧର୍ମୀ ହେବ। ଆପଣ ନିଜ ସାଥୀଙ୍କ ସହ ଏକ ସୁନ୍ଦର ଦିନ ଅତିବାହିତ କରିବେ ଏବଂ ଏହା ରୋମାନ୍ସ ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଦିନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ସୃଜନଶୀଳତା ଆପଣଙ୍କର ସବୁଠାରୁ ଉପଯୋଗୀ ଦକ୍ଷତା ହେବ। ନିଜର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ସମୟ ବାହାର କରିବା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କଷ୍ଟକର ହେବ। ଆପଣଙ୍କ ବୈବାହିକ ଜୀବନ ପରମ ଆନନ୍ଦରେ ଭରିଯିବ।
ମକର :ଆଜି ପିଲାମାନେ କିମ୍ବା ଛୋଟ ସମ୍ପର୍କୀୟମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ବିରକ୍ତ କରିପାରନ୍ତି; ନିଜ ରାଗ ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଶାନ୍ତ ରୁହନ୍ତୁ। ଅତୀତରେ କରାଯାଇଥିବା ପୁଞ୍ଜିନିବେଶରୁ ମିଳିଥିବା ଲାଭର ହିସାବ ମିଳିବ। ଘରୋଇ ବିବାଦକୁ ଶାନ୍ତି ଏବଂ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହ ସମାଧାନ କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ପ୍ରେମ ଏବଂ ପ୍ରତିବଦ୍ଧତାର ଗଭୀରତାକୁ ଅନୁଭବ କରିବେ। କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଆହ୍ୱାନଗୁଡ଼ିକୁ ସାହସ ଏବଂ ନିର୍ଭୀକତାର ସହ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ନମ୍ର ଏବଂ ଉଦାର ମନୋଭାବ ଚାରିପାଖରେ ଥିବା ଅନେକ ଲୋକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଶଂସିତ ହେବ। ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେମ ଜୀବନ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରକୃତ ସନ୍ତୋଷ ପ୍ରଦାନ କରିବ।
କୁମ୍ଭ :ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ନିଜ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ହେବ, କାରଣ ଏହା ହିଁ ଆଜିର ମୁଖ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ରହିବ। ଘରୋଇ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଜିନିଷ ଉପରେ କିଛି ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇପାରେ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ବଜେଟ୍କୁ ସାମାନ୍ୟ ବଢ଼ାଇଦେବ। ଆପଣଙ୍କ ଚାରିପାଖରେ ଥିବା ଲୋକମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନୁପ୍ରାଣିତ କରିବେ ଏବଂ ନୂତନ ଆଶା ଜଗାଇବେ। ପ୍ରେମଭରା ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ବାହାରକୁ ବୁଲିଯିବା ଏକ ଭଲ ବିଚାର ହୋଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ସାଥୀଙ୍କୁ ମନଦୁଃଖ ଦେବା ଭଳି କାମରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। କାମ ଯୋଗୁଁ ଆପଣ ବେଶ୍ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିବେ; ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଲୋକଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା କମ୍ ରହିବ। ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହ ସାକ୍ଷାତ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ କିଛି ଖୁସି ଏବଂ ଆନନ୍ଦ ଆଣିଦେଇପାରେ। ପ୍ରିୟଜନଙ୍କ ସହ ଭଲ କଥାବାର୍ତ୍ତା ସମ୍ପର୍କକୁ ସୁଧାରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ।
ମୀନ :ଖରାପ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଯୋଗୁଁ ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ଏକାଗ୍ରତାରେ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଇପାରେ ଏବଂ ଏହା ଆପଣଙ୍କ ଶକ୍ତି ମଧ୍ୟ ହ୍ରାସ କରିପାରେ। ଅଯଥା ଖର୍ଚ୍ଚରୁ ଦୂରେଇ ରହି ଟଙ୍କା ସଞ୍ଚୟ କରିବା ଭଲ ହେବ। ପରିବାର ପ୍ରତି ଆପଣଙ୍କ ମନରେ କିଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବନା ଆସିବ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ସହ ଖୋଲାଖୋଲି କଥା ହେବା ଦ୍ୱାରା ସେଗୁଡ଼ିକୁ ସମ୍ଭାଳିବାରେ ସହଜ ହେବ। ଆପଣଙ୍କର ଦୁଇପଦ ଯତ୍ନଭରା କଥା ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରିୟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ଆଶ୍ୱାସନା ସାଜିବ। କଳାକାରମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ କାମ ପାଇଁ ସ୍ୱୀକୃତି ବା ପ୍ରଶଂସା ମିଳିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହ ମତଭେଦରୁ ଦୂରେଇ ରହିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଉଛି। ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ନିଜ ସାଥୀଙ୍କ ପ୍ରେମରେ ଆରାମ ଏବଂ ଉଷ୍ମତା ପାଇବେ।