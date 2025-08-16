ସିସିଟିଭିରେ ମର୍ଡର ବେଳର ଭୟଙ୍କର ଦୃଶ୍ୟ, ଆସିଲେ ଗୁଳି କଲେ ଚାଲିଗଲେ

By Subhasmita Das

ଭୋପାଲ: ସିସିଟିଭିରେ ହତ୍ୟା ବେଳର ଛାତିଥରା ଦୃଶ୍ୟ। ସାଙ୍ଗର ଜନ୍ମଦିନରେ ମଉଜ୍ କରୁଥିବା ଯୁବକଙ୍କ ଉପରକୁ ହଠାତ୍ ଗୁଳିବର୍ଷା କଲେ ଅଜଣା ବ୍ୟକ୍ତି। ଆଉ ଟଳିପଡ଼ିଲେ ଯୁବକ।  ଯାହାର ଭିଡ଼ିଓ ଏବେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି।

ଜୁନ୍ ମାସରେ ଭୋପାଳରେ ଘଟିଥିବା ଏକ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡର ଏକ ସିସିଟିଭି ଭିଡିଓ ଏବେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଏହି ଭିଡିଓରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଆଉଜଣେ ଯୁବକଙ୍କୁ ଗୁଳି କରୁଥିବାର ଦେଖାଯାଇଛି।

ଯୁବକଙ୍କୁ ୪୮ ଦିନ ପୂର୍ବେ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡର ଭିଡିଓ ଏବେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଭିଡିଓରେ କୁଖ୍ୟାତ ଅପରାଧୀ ନସୀମ ବନେ ଖାନ ଯୁବକଙ୍କୁ ଗୁଳି କରୁଥିବାର ଦେଖାଯାଇଛି। ଭିଡିଓରେ ଦେଖାଯାଉଥିବା କୁଖ୍ୟାତ ଅପରାଧୀ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଗିରଫ ହୋଇଛି।

ଜୁନ୍ ୨୮ ତାରିଖରେ ଭୋପାଳରେ ଛୋଲା ମନ୍ଦିର ଥାନା ଅଞ୍ଚଳର ଲୀଳାଧର କଲୋନୀରେ ଘଟିଥିବା ଘଟଣାର ଭିଡିଓ ୪୮ ଦିନ ପରେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି।

ଏଠାରେ ଅମିତ ବର୍ମା ନାମକ ଜଣେ ଯୁବକଙ୍କୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଦିବାଲୋକରେ ଗୁଳି କରି ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥିଲା। ଏହାର ଭିଡିଓ ଏବେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ଜୁନ୍ ୨୮ ତାରିଖରେ ଅମିତ ବର୍ମା ତାଙ୍କ ବନ୍ଧୁଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନ ପାଳନ କରୁଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ ଦୁଇଜଣ ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ବାଇକରେ ଆସି ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ଏବଂ ସେଠାରେ ବିବାଦ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା।

ଅମିତଙ୍କ ପେଟ ଏବଂ ମୁଣ୍ଡରେ ଗୁଳି ବାଜିଥିଲା: ଘଟଣା ସମୟରେ ଛୋଲା ମନ୍ଦିର ଥାନା ଅଞ୍ଚଳର ଜଣେ କୁଖ୍ୟାତ ଅପରାଧୀ ରାଜା ଖାଟିକ୍ ହାତରେ କୁରାଢ଼ି ଧରି ନସିମର ସାଥୀମାନଙ୍କୁ ଘଉଡ଼ାଇ ଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିବା ଦେଖାଯାଉଛି। ଏହି ସମୟରେ ନସିମ ଗୁଳି ଚଳାଇବାରୁ ଅମିତଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଏବଂ ପେଟରେ ଦୁଇଟି ବାଜି ଥିଲା।

ଅମିତ ବିବାଦର ସମାଧାନ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ: ଭିଡିଓରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଦେଖାଯାଉଛି ଯେ ଅମିତ ଦୁଇ ପକ୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଲାଗିଥିବା ଝଗଡ଼ାର ସମାଧାନ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ନସିମଙ୍କ ଗୁଳିରେ ସେ ପ୍ରାଣ ହରାଇଲେ।

ଗୁଳି ମାରିବା ପରେ ନସିମ ଆଉ ଚାରି ରାଉଣ୍ଡ ଗୁଳି ମଧ୍ୟ ଚଳାଇ ଥିଲେ। ଆଉ ଗୁଲି ଚଳାଇବା ପରେ ତାଙ୍କ ସାଥୀମାନଙ୍କ ସହିତ ବାଇକ୍ ଯୋଗେ ପଳାଇଗଲେ।

ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ଜୁଲାଇ ମାସରେ ଗିରଫ କରାଯାଇଥିଲା: ଏହି ଘଟଣା ଛୋଲା ମନ୍ଦିର ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନ ଅଞ୍ଚଳରେ ଆତଙ୍କର ବାତାବରଣ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା।ପୋଲିସ ମାମଲାର ତଦନ୍ତକୁ ଜୋରଦାର କରିଥିଲା। ଏବଂ ଜୁଲାଇ ୩ ତାରିଖରେ ନସିମକୁ ଗିରଫ କରି ଜେଲ ପଠାଯାଇଥିଲା।

