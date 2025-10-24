(Video)Big Breaking: ହାଇଦ୍ରାବାଦ-ବାଙ୍ଗାଲୁରୁ NHରେ ଜଳିଗଲା ବସ୍; ୩୦ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ବ ଜୀବନ୍ତ ଦଗ୍ଧ
ଆନ୍ଧ୍ର ପ୍ରଦେଶରେ ବାଇକ ସହ ଧକ୍କା ପରେ ଜଳିଗଲା ବସ । ବସରେ ନିଆଁ ଲାଗି 30ରୁ ଅଧିକ ଜୀବନ୍ତ ଦଗ୍ଧ । ଦେଖନ୍ତୁ ଭୟଙ୍କର ଦୃଶ୍ୟ...
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ସକାଳୁ ସକାଳୁ ବଡ଼ ଦୁଃଖ ଖବର । ଆନ୍ଧ୍ର ପ୍ରଦେଶରେ ବାଇକ ସହ ଧକ୍କା ପରେ ଜଳିଗଲା ବସ । ବସରେ ନିଆଁ ଲାଗି 30ରୁ ଅଧିକ ଜୀବନ୍ତ ଦଗ୍ଧ । ଏକଧିକ ଆହତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମେଡ଼ିକାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି ।
In a tragic fire incident 25 passengers charred to death after a private travel bus caught fire in #Kurnool district of #AndhraPradesh on the way to #Bengaluru . Most dead passengers are from #Hyderabad . Injured shifted to Hospital. #FireAccident . pic.twitter.com/VyoPEav1KJ
— Syed Ali (@JournalistnpAli) October 24, 2025
ବସରେ 42 ଜଣ ଯାତ୍ରୀ ଥିଲେ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି । ତେବେ ହାଇଦ୍ରାବାଦର ବାଙ୍ଗାଲୁରୁ ଯାଉଥିବା ବେଳେ କୁନୁର ପାଖରେ ଘଟିଛି ଏଭଳି ଭୟଙ୍କର ଦୁର୍ଘଟଣା ।