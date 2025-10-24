(Video)Big Breaking: ହାଇଦ୍ରାବାଦ-ବାଙ୍ଗାଲୁରୁ NHରେ ଜଳିଗଲା ବସ୍; ୩୦ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ବ ଜୀବନ୍ତ ଦଗ୍ଧ

ଆନ୍ଧ୍ର ପ୍ରଦେଶରେ ବାଇକ ସହ ଧକ୍କା ପରେ ଜଳିଗଲା ବସ  । ବସରେ ନିଆଁ ଲାଗି 30ରୁ ଅଧିକ ଜୀବନ୍ତ ଦଗ୍ଧ । ଦେଖନ୍ତୁ ଭୟଙ୍କର ଦୃଶ୍ୟ...

By Seema Mohapatra
CELLNET

ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ସକାଳୁ ସକାଳୁ ବଡ଼ ଦୁଃଖ ଖବର ।  ଆନ୍ଧ୍ର ପ୍ରଦେଶରେ ବାଇକ ସହ ଧକ୍କା ପରେ ଜଳିଗଲା ବସ  । ବସରେ ନିଆଁ ଲାଗି 30ରୁ ଅଧିକ ଜୀବନ୍ତ ଦଗ୍ଧ । ଏକଧିକ ଆହତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମେଡ଼ିକାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି ।

ବସରେ 42 ଜଣ ଯାତ୍ରୀ ଥିଲେ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି । ତେବେ ହାଇଦ୍ରାବାଦର ବାଙ୍ଗାଲୁରୁ ଯାଉଥିବା ବେଳେ କୁନୁର ପାଖରେ ଘଟିଛି ଏଭଳି ଭୟଙ୍କର ଦୁର୍ଘଟଣା ।

ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ

ଆଇନଜୀବୀ ପୀତବାସ ପଣ୍ଡା ହତ୍ୟା ମାମଲା: ଗିରଫ…

ରୁଷରେ ଫସିଛନ୍ତି ହାଇଦ୍ରାବାଦ ଯୁବକ, କାମ ପାଇଁ…

You might also like More from author
More Stories

ଆଇନଜୀବୀ ପୀତବାସ ପଣ୍ଡା ହତ୍ୟା ମାମଲା: ଗିରଫ…

ରୁଷରେ ଫସିଛନ୍ତି ହାଇଦ୍ରାବାଦ ଯୁବକ, କାମ ପାଇଁ…

ଆଜି ଆଉ ଏକ ଲଘୁଚାପ: 27 ଯାଏଁ ପ୍ରବଳ କାଚିବ,…

IND vs AUS: ODI ସିରିଜ ମଝିରେ ଟିମରେ ବଡ଼…

1 of 28,750