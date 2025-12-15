ରମ୍ ପିଇବା ପରେ ହଠାତ କାହିଁକି ଗରମ ଲାଗେ, ହ୍ୱିସ୍କିଠାରୁ ଏହା କେତେ ଭିନ୍ନ? ମଦ ପିଉଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ଜଣାନଥିବ ଉତ୍ତର
ଶୀତଦିନେ ମଦ୍ୟପାନ, ବିଶେଷକରି ରମ୍ ବିକ୍ରୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାର ଏକ ପ୍ରମୁଖ କାରଣ ହେଉଛି ଏହାକୁ ପିଇବା ଦ୍ୱାରା ଶରୀର ଉଷ୍ମ ରହିଥାଏ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ। କିନ୍ତୁ ଏହା କ’ଣ ପ୍ରକୃତରେ ସତ୍ୟ? ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା...
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଶୀତଦିନ ଆସିବା ସହିତ, ମଦ୍ୟପାନ ବିକ୍ରୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି। ଏହା ଏହି ତଥ୍ୟରୁ ଅନୁମାନ କରାଯାଇପାରେ ଯେ, ଅନେକ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଭାରତର ମଦ୍ୟପାନ ବଜାର ପ୍ରାୟ $୬୦ବିଲିୟନରେ ପହଞ୍ଚିଛି, ଯାହା ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଲାଭ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି।
ଏହି ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିବା ମଦ୍ୟପାନ ବିକ୍ରୟ ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ପ୍ରାୟ୧୯,୭୩୦କୋଟି ରାଜସ୍ୱ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ଏହା ଦର୍ଶାଏ ଯେ ରାଜ୍ୟ ରାଜସ୍ୱ ପାଇଁ ମଦ୍ୟପାନ କେତେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଗଲାଣି।
ଶୀତଦିନେ ରମ୍ ଏବଂ ହ୍ୱିସ୍କିର ଚାହିଦା ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି: ଯଦିଓ ମଦ୍ୟପାନ କ୍ଷତିକାରକ ଏବଂ ଅନେକ ଜୀବନଘାତକ ରୋଗର କାରଣ ହୋଇପାରେ, ତଥାପି ଲୋକମାନେ ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣରେ ମଦ୍ୟପାନ କରନ୍ତି।
ଶୀତଦିନ ଆସିବା ସହିତ, ରମ୍ ଭଳି ମଦ୍ୟପାନର ଚାହିଦା ବଢ଼ିଯାଏ। ରମ୍ ପିଇବା ଦ୍ୱାରା ଶରୀରରେ ପ୍ରବଳ ଗରମ ଲାଲ ପଡ଼ିଯାଏ। ମୁହଁ ଲାଲ ହୋଇଯାଏ, ଗଳା ଏବଂ ଛାତିରେ ଜଳାପୋଡ଼ା ଅନୁଭବ ହୁଏ ଏବଂ ଝାଳ ବାହାରିବା ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। ଶୀତଦିନେ ହ୍ୱିସ୍କି ମଧ୍ୟ ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣରେ ସେବନ କରାଯାଏ, କିନ୍ତୁ ଏହା ରମ୍ ପିଇବା ପରି ଏମିତି କାହିଁକି ହୁଏ ଏହାର ରହସ୍ୟ କ’ଣ? ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା…
ରମ୍ ପିଇବା ପରେ ଗରମ ଅନୁଭବ: ଶୀତଦିନେ ରମ୍ ପିଇବା ପରେ, ସମଗ୍ର ଶରୀର ଗରମ ଅନୁଭବ କରେ ଏବଂ ଥଣ୍ଡାର ପ୍ରଭାବ କମ୍ ହୁଏ। ତେଣୁ, ଯେଉଁମାନେ ମଦ୍ୟପାନ କରନ୍ତି ସେମାନେ ଥଣ୍ଡା କମାଇବା ପାଇଁ ରମ୍ ସେବନ କରନ୍ତି।
ତଥାପି, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ଏହା ଏକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୁଲ ଧାରଣା କିମ୍ବା ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଚଳିତ ଏକ ମିଥ୍ୟା। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ରମ୍ କିମ୍ବା ହ୍ୱିସ୍କି ପିଇଥାଉ, ସେତେବେଳେ ମଦ୍ୟପାନ ହେଉଛି ପ୍ରଥମେ ଆମ ଶରୀରରେ ପ୍ରବେଶ କରେ। ଏହା ପ୍ରକୃତ ମଦ୍ୟପାନ, ରମ୍ କିମ୍ବା ହ୍ୱିସ୍କିର ନାମ ନୁହେଁ।
ମଦ୍ୟପାନ ଶରୀରକୁ କ’ଣ କରେ: ମଣିଷ ଶରୀରରେ ଅନେକ ରକ୍ତବାହୀ ନାଳୀ ଅଛି, ଯାହା ସାରା ଶରୀରରେ ବିସ୍ତାରିତ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ମଦ୍ୟପାନ କରନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ମଦ୍ୟପାନ ଏହି ନାଳୀଗୁଡ଼ିକୁ ବିସ୍ତାର କରିଦିଏ, ବିଶେଷକରି ମୁହଁ ଚାରିପାଖରେ।
ଏହା ମୁହଁକୁ ଅଧିକ ରକ୍ତ ପ୍ରବାହିତ କରେ, ଯାହା ଫଳରେ ମୁହଁ ଲାଲ ହୋଇଯାଏ ଏବଂ ସମଗ୍ର ଶରୀର, ବିଶେଷକରି ହାତ ଏବଂ ପାଦ ଗରମ ଅନୁଭବ ହୁଏ। ଏହି କାରଣରୁ ଆମେ ଅନୁଭବ କରୁ ଯେ ରମ୍ କିମ୍ବା ମଦ୍ୟପାନ ଶରୀରକୁ ଗରମ କରୁଛି।
ରମ୍ କାହିଁକି ଅଧିକ ଗରମ ଲାଗେ: ଏହି ଅନୁଭବ ରମ୍ ସହିତ ଅଧିକ ତୀବ୍ର ହୋଇଥାଏ । ଏହା ଶରୀରରେ ଆଲକୋହଲ ଶୀଘ୍ର ପହଞ୍ଚିପାରେ ଏବଂ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ତୁରନ୍ତ ଅନୁଭୂତ ହୁଏ, ଯେପରିକି ଛାତି ଏବଂ ମୁହଁରେ ଉଷ୍ମତା।
କାହିଁକି ହ୍ୱିସ୍କି ଧୀରେ ଧୀରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଏ: ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ, ହ୍ୱିସ୍କି ଶସ୍ୟରୁ ତିଆରି, ଏହାର ଶୁଖିଲା ସ୍ୱାଦ ଅଛି, ଏବଂ ସାଧାରଣତଃ ଧୀରେ ଧୀରେ, ଛୋଟ ଛୋଟ ଚୁଟିରେ ପିଇଥାଏ। ତେଣୁ, ହ୍ୱିସ୍କି ସମାନ ପ୍ରଭାବ ସୃଷ୍ଟି କରେ, କିନ୍ତୁ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ଧୀର ଏବଂ ଉଷ୍ମତା ଅନୁଭବ କମ୍ ତୀବ୍ର।
ସତ୍ୟ: ମଦ୍ୟପାନ ଶରୀରକୁ ଗରମ କରେ ନାହିଁ। ରମ୍ ହେଉ କି ହ୍ୱିସ୍କି, ଉଭୟ ଶରୀରକୁ ଗରମ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ବାସ୍ତବରେ ଶରୀର ଥଣ୍ଡା ହେଉଥିବା ସମୟରେ ଏଗୁଡ଼ିକ କେବଳ ଗରମ ଅନୁଭବ ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତି।
ମଦ୍ୟପାନ ଶରୀରରୁ ଗରମ ମୁକ୍ତ କରେ, ଭିତରକୁ ଆଣେ ନାହିଁ। ଏହା ଶରୀରର ତାପମାତ୍ରା ଧୀରେ ଧୀରେ ହ୍ରାସ ପାଏ। ତେଣୁ, ଥଣ୍ଡାରେ ମଦ୍ୟପାନ କରିବା ଆପଣଙ୍କ ଶରୀରକୁ ଗରମ ରଖିବାର ଏକ ଉପାୟ ନୁହେଁ, ବରଂ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ବିପଦ।