୧୦ ବର୍ଷକୁ ଥରେ ଫୁଟେ ଦୁନିଆର ସବୁଠୁ ଗନ୍ଧ ଫୁଲ, ସଢା଼ ଶବ ପରି ହୁଏ ଦୁର୍ଗନ୍ଧ, ପାଖକୁ ଗଲେ ବାନ୍ତି କରିଦେବେ
୧୦ ବର୍ଷକୁ ଥରେ ଫୁଟେ ଦୁନିଆର ସବୁଠୁ ଗନ୍ଧ ଫୁଲ
Corpse Flower: ଆପଣମାନେ ଅନେକ ରଙ୍ଗବେରଙ୍ଗର ଫୁଲ ଦେଖିଥିବେ । ସେ’ ଫୁଲର ବାସ୍ନାରେ ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତେ ପାଗଳ । ଫୁଲର ବାସ୍ନା ରାସ୍ତା ଘାଟକୁ ଯେମିତି ମହକାଏ ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଥିବା ବାଟୋଇକୁ ବି ସେମିତି ଆନମନା କରିଦିଏ । କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଫୁଲ ସୁଗନ୍ଧ ଦେବା ବଦଳରେ ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ଦିଏ ତେବେ ଏହା ଆପଣକୁ ମିପରି ଲାଗିବ…
ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆର ଭିକ୍ଟୋରିଆ ରାଜ୍ୟର ଗିଲଙ୍ଗ ଉଦ୍ଭିଦ ଉଦ୍ୟାନ ନିକଟରେ ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ପାଲଟିଥିଲା । ସେଠାରେ ଏକ ଏପରି ଫୁଲ ଲୋକଙ୍କୁ ଆକର୍ଷିତ କରିଥିଲା ଯାହାର ଗନ୍ଧ ଆପଣ ବି ସହ୍ୟ କରିପାରିବେନି । ସଢ଼ା ଶବ ପରି ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ଦେଉଥିବା ଏହି ଫୁଲର ନାମ ହେଉଛି “ଶବ ଫୁଲ” (ଆମୋର୍ଫୋଫାଲସ୍ ଟାଇଟାନମ୍) । ଏହି ଫୁଲର ବିଶେଷତ୍ଵ ହେଉଛି ଏହା ପ୍ରତି ୭ ରୁ ୧୦ ବର୍ଷରେ ଥରେ ଫୁଟେ । ଏବଂ କେବଳ ୨୪ ରୁ ୪୮ ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଥାଏ।
ଏହି ଫୁଲକୁ ୨୦୨୧ ମସିହାରେ ଦକ୍ଷିଣ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆର ଆଡିଲେଡ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ ହର୍ବାରିୟମରୁ ଗିଲଙ୍ଗ୍ ବୋଟାନିକ୍ ଗାର୍ଡେନ୍ କୁ ଅଣାଯାଇଥିଲା। ସେବେଠାରୁ, ମାଳି ଏବଂ ଉଦ୍ଭିଦବିଜ୍ଞାନୀମାନେ ଏହାର ସଠିକ୍ ଫୁଟିବା ସମୟ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା ପାଇଁ ଏହାକୁ କଡ଼ା ନଜର ରଖିଥିଲେ। ‘ଟାଇଟାନ୍ ଆରୁମ୍’ ନାମରେ ମଧ୍ୟ ଜଣାଶୁଣା ଏହି ଶବ ଫୁଲ ଇଣ୍ଡୋନେସିଆର ମୂଳ ଏବଂ IUCN (ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ପ୍ରକୃତି ସଂରକ୍ଷଣ ସଂଘ) ଦ୍ୱାରା ବିଲୁପ୍ତପ୍ରାୟ ତାଲିକାରେ ରହିଛି ।
IUCN ଅନୁଯାୟୀ, ଏହି ଗଛଟି ୩୦ ରୁ ୪୦ ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଞ୍ଚିପାରେ । କିନ୍ତୁ ଏହି ଗଛ ମିଳିବା ବହୁତ ବିରଳ । ଅନେକ ଦେଶର ଉଦ୍ଭିଦ ଉଦ୍ୟାନ ଏହି ଗଛକୁ ସଂରକ୍ଷଣ କରନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ କାଲିଫର୍ନିଆର ଗୋଟିଏ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ, ଯେଉଁଠାରେ ଏହାକୁ “ଡାର୍ଥ ବାଷ୍ପ” ଭାବରେ ଜଣାଶୁଣା।
ଏହି ଶବ ଫୁଲ ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଫୁଲ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ । ଏହାର ଉଚ୍ଚତା ୯ ରୁ ୧୦ ଫୁଟ । ଏହାର ଫୁଲ କଞ୍ଚା ମାଂସ ପରି ଏକ ବଡ଼ ସ୍ପାଡିକ୍ସ ଦ୍ୱାରା ଘେରି ରହିଥାଏ, ଏବଂ ଏହି ଫୁଲ ଏହାର ଗନ୍ଧ ପାଇଁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ। ଫୁଲଟି ପୁରା ଫୁଟିବା ସମୟରେ ଏହା ପଚା ମାଂସ ପରି ଗନ୍ଧ ହୁଏ । ଯାହା କୀଟପତଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ଆକର୍ଷିତ କରେ।