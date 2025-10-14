Hot Water: ଦିନସାରା ଗରମ ପାଣି ପିଉଛନ୍ତି କି? ସାବଧାନ ! ଏହି ଅଙ୍ଗ ହୋଇପାରେ ଡ୍ୟାମେଜ, ଜାଣନ୍ତୁ ଦିନକରେ କେତେ ଗ୍ଲାସ ପିଇବେ?

ଅତ୍ୟଧିକ ଗରମ ପାଣି ପିଉଛନ୍ତି କି? ସାବଧାନ ! ଏହି ଅଙ୍ଗ ହୋଇପାରେ ଡ୍ୟାମେଜ । ଜାଣନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ଦିନରେ କେତେ ଗ୍ଲାସ ଗରମ ପାଣି ପିଇପାରିବେ?

By Seema Mohapatra
ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର: ଓଜନ ହ୍ରାସ ପାଇଁ ହେଉ କିମ୍ବା ପେଟ ସମସ୍ୟାରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇଁ, ଲୋକମାନେ ପ୍ରାୟତଃ ଗରମ ପାଣି ପିଅନ୍ତି। ଗରମ ପାଣି ପିଇବା ଲାଭଦାୟକ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ କ’ଣ ଜାଣନ୍ତି ଯେ, ଗୋଟିଏ ଦିନରେ କେତେ ଗରମ ପାଣି ପିଇବା ଉଚିତ?

କେତେକ ସମୟରେ, ଅତ୍ୟଧିକ ଗରମ ପାଣି ପିଇବା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ଲାଭଦାୟକ ହେବା ପରିବର୍ତ୍ତେ କ୍ଷତିକାରକ ହୋଇପାରେ, ତେଣୁ ଏହାକୁ ସୀମିତ ପରିମାଣରେ ପିଇବା ଉଚିତ। ଆସନ୍ତୁ ଅତ୍ୟଧିକ ଗରମ ପାଣି ପିଇବାର କ୍ଷତି ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଦିନରେ କେତେ ଗ୍ଲାସ ଗରମ ପାଣି ପିଇବା ଉଚିତ ତାହା ଜାଣିବା।

ଆପଣ ଗୋଟିଏ ଦିନରେ କେତେ ଗ୍ଲାସ ଗରମ ପାଣି ପିଇପାରିବେ?

ଗରମ ପାଣି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଲାଭଦାୟକ, କିନ୍ତୁ ଏହାକୁ ସୀମିତ ପରିମାଣରେ ପିଇବା ଉଚିତ। ଦିନକୁ ତିନି ଗ୍ଲାସରୁ ଅଧିକ ଗରମ ପାଣି ପିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହା ସହିତ, ସକାଳେ ଖାଲି ପେଟରେ ଏବଂ ଖାଇବାର ଗୋଟିଏ ଘଣ୍ଟା ପରେ ଉଷୁମ ପାଣି ପିଇବା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ଲାଭଦାୟକ। ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କୁ କେବଳ ଉଷୁମ ପାଣି ପିଇବାର ଅଛି ।

ଗରମ ପାଣି ପିଇବାର ପାର୍ଶ୍ୱ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା

ଅତ୍ୟଧିକ ପରିମାଣରେ ଗରମ ପାଣି ପିଇବା ଦ୍ଵାରା ଖାଦ୍ୟନଳୀରେ (Esophagus) ଛୋଟ ଛୋଟ ଦାନା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ।

ଅତ୍ୟଧିକ ଗରମ ପାଣି ପିଇବା ଦ୍ଵାରା ଅର୍ଶ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ।

ଅତ୍ୟଧିକ ଗରମ ପାଣି ପିଇବା ଦ୍ଵାରା ଆପଣଙ୍କ ପାଚନକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇପାରେ।

ଦାନ୍ତ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇପାରେ- ପ୍ରତିଦିନ ଅତ୍ୟଧିକ ଗରମ ପାଣି ପିଇବା ଦ୍ୱାରା କ୍ୟାଭିଟିଜ୍ ହେବାର ଆଶଙ୍କା ବଢ଼ିଯାଏ। ଗରମ ପାଣି ଧୀରେ ଧୀରେ ଦାନ୍ତର ଏନାମେଲକୁ କ୍ଷୟ କରିଦିଏ। ଏହା ସେନ୍ସେଟିଭିଟିକୁ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି କରିପାରେ।

ଚାପ ବଢ଼ିପାରେ- କୁହାଯାଏ ଯେ ଗରମ ପାଣି ପିଇବା ଦ୍ୱାରା ଚାପ କମିଯାଏ। କିନ୍ତୁ, ଯଦି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଥର ଚାପ ଅନୁଭବ କରିବା ସମୟରେ ଗରମ ପାଣି ପିଇ ଦିଆଯାଏ, ତେବେ ଏହା ଗରମ ପାଣି ଉପରେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ମାନସିକ ନିର୍ଭରଶୀଳତାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରେ। ତେଣୁ, ଚାପ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ଗରମ ପାଣି ପିଇବାର ଅଭ୍ୟାସ କରିବା ଉଚିତ୍ ନୁହେଁ।

ଡିହାଇଡ୍ରେସନ୍ ହୋଇପାରେ- ଅତ୍ୟଧିକ ଗରମ ପାଣି ପିଇବା ଦ୍ଵାରା ଆପଣଙ୍କୁ ପେଟ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅନୁଭବ ହୋଇପାରେ, ଯାହା ଦ୍ଵାରା ଡିହାଇଡ୍ରେସନ ହୋଇପାରେ। ଗରମ ପାଣି ଶରୀରରୁ ଜରୁରୀ ତରଳ ପଦାର୍ଥ ହ୍ରାସ କରିପାରେ, ଯାହା ଫଳରେ ଡିହାଇଡ୍ରେସନ୍ ହୁଏ। ତେଣୁ, ଗରମ ଏବଂ ଥଣ୍ଡା ପାନୀୟ ସନ୍ତୁଳନ ରଖିବା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ।

