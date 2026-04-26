ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଉପରକୁ କିଏ ଚଳାଇଥିଲେ ଗୁଳି? ଫଟୋ ସେୟାର କଲେ ଟ୍ରମ୍ପ; କିଭଳି ହଲ ଭିତରେ ପଶିଲା ଯୁବକ; ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା ସତ

ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଉପରକୁ କିଏ ଚଳାଇଥିଲେ ଗୁଳି? ଫଟୋ ସେୟାର କଲେ ଟ୍ରମ୍ପ; କିଭଳି ହଲ ଭିତରେ ପଶିଲା ଯୁବକ; ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା ସତ
ପାର୍ଟି ଉପରେ ୮ ରୁ ୯ ରାଉଣ୍ଡ ଗୁଳି ଚାଳନା...
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ରାତ୍ରୀଭୋଜନ ପାର୍ଟି ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ସାରା ଆମେରିକାରେ ଆତଙ୍କ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ଏବେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ପାର୍ଟି ଉପରେ ଗୁଳି ଚଳାଇ କିଏ ଆତଙ୍କ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା? ସେ କିପରି ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଧରି ହଲରେ ପହଞ୍ଚିଲେ, ଏବଂ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା କେଉଁଠାରେ ଗଲା?
ଏହି ପ୍ରଶ୍ନଗୁଡ଼ିକ ଆମେରିକୀୟ ପୋଲିସ, ହୋଟେଲ ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ଗୁପ୍ତ ସେବାକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରୁଛି। ଗୁପ୍ତ ସେବା ଆକ୍ରମଣକାରୀଙ୍କୁ ଗୁଳି କରି ଜୀବନ୍ତ ଧରିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କୁ ପଚରାଉଚରା କରାଯାଉଛି ଏବଂ ଆକ୍ରମଣର କାରଣ ପଚରାଯାଉଛି।
ପାର୍ଟି ଉପରେ ୮ ରୁ ୯ ରାଉଣ୍ଡ ଗୁଳି ଚାଳନା: ଆକ୍ରମଣକାରୀଙ୍କ ନାମ କୋଲ୍ ଥମାସ ଆଲେନ୍ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ୩୧ ବର୍ଷ ବୟସ। ସେ କାଲିଫର୍ନିଆର ଟୋରାନ୍ସର ବାସିନ୍ଦା। ସେ ଏକ ବନ୍ଧୁକରୁ ୮ ରୁ ୯ ରାଉଣ୍ଡ ଗୁଳି ଚଳାଇଥିଲେ। ସେ ଖାଦ୍ୟ ଏବଂ ପାନୀୟ ସହିତ ଅସ୍ତ୍ର ସହିତ ପାର୍ଟି ହଲରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ସେ ଟେବୁଲ ପାଖରେ ବନ୍ଧୁକକୁ ଏକାଠି କରି ଗୁଳି ଚଳାଇଥିଲେ।
ଯେତେବେଳେ ସିକ୍ରେଟ୍ ସର୍ଭିସ୍ ଏଜେଣ୍ଟ ତାଙ୍କୁ ଧରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ, ସେ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ। ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ, ଗୋଟିଏ ଗୁଳି ଚଳାଇବା ପରେ ଆକ୍ରମଣକାରୀ ଧରାପଡ଼ିଥିଲା।
ଆକ୍ରମଣକାରୀ ପ୍ରଥମେ ସିକ୍ରେଟ୍ ସର୍ଭିସ୍ ଏଜେଣ୍ଟଙ୍କ ଉପରେ ଗୁଳି ଚଳାଇଥିଲେ, ଯିଏ ତାଙ୍କ ବୁଲେଟ୍ ପ୍ରୁଫ୍ ଜ୍ୟାକେଟ୍ ଯୋଗୁଁ ରକ୍ଷା ପାଇଯାଇଥିଲେ। ଗୁଳି ବାଜିବା ମାତ୍ରେ ତାଙ୍କ କ୍ୟାପ୍ରେ ଥିବା ON ଲାଇଟ୍ ଜଳି ଉଠିଥିଲା ଏବଂ ସମଗ୍ର ସୁରକ୍ଷା ସକ୍ରିୟ ହୋଇଯାଇଥିଲା।
ଆପଣଙ୍କୁ କହି ରଖୁଛୁ ଯେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଟ୍ରମ୍ପ ହୋଟେଲ ହିଲଟନରେ ଏକ କରେସପଣ୍ଡେଣ୍ଟଙ୍କ ରାତ୍ରୀଭୋଜନର ଆୟୋଜନ କରନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କର ନିକଟତମ ସହଯୋଗୀ ଏବଂ କ୍ୟାବିନେଟ ସଦସ୍ୟମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ଥାଆନ୍ତି।
ପାରମ୍ପରିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସମୟରେ ମାର୍କୋ ରୁବିଓ, ପିଟ୍ ହେଗସେଥ୍, ଜେଡି ଭାନ୍ସ ସମେତ ଅନେକ ମନ୍ତ୍ରୀ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ସେହି ସମୟରେ, ପାର୍ଟି ସମୟରେ, ହୋଟେଲକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସିଲ୍ କରାଯାଇ ନାହିଁ।
ବରଂ, ଏହାକୁ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଖୋଲା ରଖାଯାଇଥାଏ। ସୁରକ୍ଷା ଏଜେନ୍ସିଗୁଡ଼ିକର ଧ୍ୟାନ କେବଳ ବଲରୁମ୍, ପାର୍ଟି ହଲ୍ ଏବଂ ଭିଆଇପି ଅଞ୍ଚଳ ଉପରେ ରହିଥାଏ, ଯାହାର ସୁଯୋଗ ଆକ୍ରମଣକାରୀ ନେଇଥିଲା। ସେ ଏକ ଅସ୍ତ୍ର ସହିତ ପାର୍ଟି ହଲ୍ ରେ ପହଞ୍ଚିଲା ଏବଂ ତାଙ୍କର ସାହସ ଦେଖନ୍ତୁ, ସେଠାରେ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ସଂଗ୍ରହ କରିବା ପରେ ସେ ଅଚାନକ ଗୁଳି ଚଳାଇଥିଲେ।
ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷଦର୍ଶୀଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, ସେ ଟେବୁଲ ତଳେ ଲୁଚି ରହି ନିଜ ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇଥିଲେ। ସିକ୍ରେଟ୍ ସର୍ଭିସ୍ ତୁରନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରି ଟ୍ରମ୍ପ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ନେତାମାନଙ୍କୁ ବିଦେଶ ମନ୍ତ୍ରୀ ମାର୍କୋ ରୁବିଓ, ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ପିଟ୍ ହେଗସେଥ୍, ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଜେଡି ଭାନ୍ସଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲେ। ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଟ୍ରମ୍ପ ଏବଂ ମେଲାନିଆଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖାଯାଇଥିଲା। ସମଗ୍ର ହୋଟେଲକୁ ଘେରି ନ୍ୟାସନାଲ ଗାର୍ଡ ସୈନିକମାନଙ୍କୁ ନିୟୋଜିତ କରାଯାଇଥିଲା।