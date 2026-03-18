ତତଲା କଡେଇରେ ଭାଜି ହୁଏ ବିଶ୍ଵର ଏହି ସ୍ଥାନ, ମଣିଷ ତ ଛାଡ଼ ଗଛ ବି ବଞ୍ଚିବା ଅସମ୍ଭବ, ଦିନ ତାପମାତ୍ରା ୧୩୪ ଉପରେ

By Jyotirmayee Das

Hottest Place in World: ଦ୍ଵାର ଦେଶରେ ପହଞ୍ଚିଗଲାଣି ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁ । ଧିରେ ଧିରେ ବଢ଼ିଲାଣି ତାପମାତ୍ର । ଏବେଠୁ ଡରାଇଲାଣି ଖରା । ତେବେ ଏହାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି, ଯଦି କେହି ପଚାରେ: “ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ଗରମ ସ୍ଥାନ କେଉଁଠି?” ତେବେ ଏହାର ଉତ୍ତର ଦେବା ହୁଏତ ଆପଣଙ୍କ ପାଖେ ଟିକେ କଷ୍ଟକର ହୋଇପାରେ । ଯଦି ଆପଣ ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ଗରମ ସ୍ଥାନ ବିଷୟରେ ଅଜ୍ଞ, ତେବେ ଏହି ଆର୍ଟିକିଲ୍ କେବଳ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କେଉଁ ସ୍ଥାନ ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ଗରମ ସ୍ଥାନର ଆଖ୍ୟା ପାଇଛି ଏବଂ ଏହା କେଉଁଠାରେ ଅବସ୍ଥିତ।

ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ଗରମ ସ୍ଥାନ କେଉଁଠାରେ ଅବସ୍ଥିତ?

ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ଗରମ ସ୍ଥାନ ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ରର କାଲିଫର୍ନିଆରେ ଅବସ୍ଥିତ । ଏହି ସ୍ଥାନକୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଡେଥ୍ ଭ୍ୟାଲି ଭାବରେ ଜାଣୁ। ରେକର୍ଡ ଅନୁସାରେ, ଡେଥ୍ ଭ୍ୟାଲିକୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସର୍ବାଧିକ ତାପମାତ୍ରା ଥିବା ସ୍ଥାନ ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ଏହି ସ୍ଥାନ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସର୍ବାଧିକ ବାୟୁ ତାପମାତ୍ରା (୧୯୧୩ରେ ୫୬.୭ ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ କିମ୍ବା ୧୩୪ ଡିଗ୍ରୀ ଫାରେନହାଇଟ୍) ପାଇଁ ସରକାରୀ ରେକର୍ଡ ରଖିଛି। ଡେଥ୍ ଭ୍ୟାଲି ହେଉଛି ପୂର୍ବ କାଲିଫର୍ନିଆ, ଆମେରିକାରେ ଅବସ୍ଥିତ ଏକ ମରୁଭୂମି।

ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ

ଘୁଙ୍ଗୁଡ଼ି ନେଇଯିବ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ, ହୋଇପାରେ…

ଗାର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡ ସହିତ ଏବେ ଖୁସିରେ ବୁଲୁଛି…

ମୃତ୍ୟୁ ଉପତ୍ୟକା ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଉତ୍ତପ୍ତ ସ୍ଥାନ

ଡାଲୋଲ୍: ଇଥିଓପିଆର ଡାନାକିଲ୍ ଡିପ୍ରେସନ୍ ରେ ଅବସ୍ଥିତ ଡାଲୋଲ୍ ଏକ ଅବାସ୍ତବ, ଅତ୍ୟଧିକ ଅମ୍ଳୀୟ ଜଳତାପୀୟ ଅଞ୍ଚଳ ଏବଂ ଜ୍ୱାଳାମୁଖୀ । ଯାହାକୁ ପୃଥିବୀର ସବୁଠାରୁ ଉତ୍ତପ୍ତ ସ୍ଥାନ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ତଥାପି, ଏହାର କଠୋର ପରିବେଶ ଯୋଗୁଁ, ଏହି ସ୍ଥାନ ପରିଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସତର୍କତା ଆବଶ୍ୟକ।

କେବିଲି, ଟ୍ୟୁନିସିଆ: ସାହାରା ମରୁଭୂମି ମଧ୍ୟରେ ଅବସ୍ଥିତ କେବିଲି ଏହାର ଖଜୁରୀ ଗଛ ଏବଂ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଗରମ ପାଇଁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ। ଏହା ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ଉତ୍ତପ୍ତ ସ୍ଥାନ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ଭାବରେ ସ୍ଥାନିତ।

ଅଲ୍-ଆଜିଜିଆ, ଲିବିଆ: ଲିବିଆର ଅଲ୍-ଆଜିଜିଆ ହେଉଛି ପୃଥିବୀର ସବୁଠାରୁ ଉତ୍ତପ୍ତ ସ୍ଥାନ ମଧ୍ୟରେ ସ୍ଥାନିତ ଅନ୍ୟ ଏକ ସ୍ଥାନ।

ପ୍ରତ୍ୟେକ ମହାଦେଶର ସବୁଠାରୁ ଉତ୍ତପ୍ତ ସ୍ଥାନ

  • ଉତ୍ତର ଆମେରିକା: ଡେଥ୍ ଭ୍ୟାଲି, କାଲିଫର୍ନିଆ, ଆମେରିକା
  • ଆଫ୍ରିକା: କେବିଲି, ଟ୍ୟୁନିସିଆ
  • ଏସିଆ: ମିତ୍ରିବାହ, କୁଏତ୍ / ତୁର୍ବାଟ୍, ପାକିସ୍ତାନ
  • ଦକ୍ଷିଣ ଆମେରିକା: ରିଭାଡାଭିଆ, ସାଲଟା ପ୍ରଦେଶ, ଆର୍ଜେଣ୍ଟିନା
  • ୟୁରୋପ: ସିରାକ୍ୟୁସ୍, ସିସିଲି, ଇଟାଲୀ
You might also like More from author
More Stories

ଘୁଙ୍ଗୁଡ଼ି ନେଇଯିବ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ, ହୋଇପାରେ…

ଗାର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡ ସହିତ ଏବେ ଖୁସିରେ ବୁଲୁଛି…

ଦିନକୁ କେତେ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର…

ରାଜସ୍ଥାନର ରହସ୍ୟମୟ ମନ୍ଦିର, ଯେତେ ପାଣି…

1 of 25,608