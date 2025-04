(Video) ପହଲଗାମ୍ ହମଲାରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଆତଙ୍କବାଦୀର ଘର ଉଡ଼ାଇଦେଲେ ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀ, ଘରୁ ବିପୁଳ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଜବତ

ଶ୍ରୀନଗର: ଜମ୍ମୁ-କଶ୍ମୀର ପହଲଗାମ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆକ୍ରମଣରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ୨ ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କ ଘର ଉଡ଼ା଼ଇ ଦିଆଯାଇଛି । ଯାହାର ଭିଡିଓ ଏବେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଘୁରିବୁଲୁଛି ।

ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆଦିଲ ହୁସେନ ଥୋକାର ଏବଂ ଆସିଫ ଶେଖର ଘରକୁ ବୋମାରେ ଉଡ଼ାଇ ଦିଆଯାଇଛି । ସେମାନଙ୍କ ଘର ଭିତରୁ ବିସ୍ଫୋରକ ସାମଗ୍ରୀ ଜବତ କରାଯାଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି ।

ଥୋକାର ଜମ୍ମୁ-କଶ୍ମୀରର ବାସିନ୍ଧା ହୋଇଥିବାବେଳେ ତା’ ଘର ଅନନ୍ତନାଗ ଜିଲ୍ଲାରେ । ସୂଚନା ମୁତାବକ ପହଲଗାମ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆକ୍ରମଣରେ ଥୋକରର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ରହିଥିଲା । ସମାନ ଘଟଣାରେ ଶେଖର ସମ୍ପୃକ୍ତି ଥିବା ନେଇ ସନ୍ଦେହ କରାଯାଉଛି ।

ଗତକାଲି ରାତିରୁ ପାକିସ୍ତାନ ସେନା ପକ୍ଷରୁ ଗୁଳିମାଡ଼ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବାବେଳେ ଏହାର ଜବାବ ଦେଇଛି ଭାରତୀୟ ସେନା । ଉଭୟ ଦେଶର ସେନା ପକ୍ଷରୁ ଗୁଳିବିନିମୟ ଜାରି ରହିଛି ।

ପହଲଗମ ଆକ୍ରମଣକୁ ୩ ଦିନ ବିତିଯାଇଥିବାବେଳେ ବତତର୍୍ମାନ ସୁଦ୍ଧା ଘଟଣାରେ ସମ୍ପକ୍ତ ଆତଙ୍କୀ ଧରାପଡ଼ି ନାହାନ୍ତି ।

